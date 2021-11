Anyaország :: 2021. november 10. 15:14 ::

Intézkedő rendőrrel keménykedett a magyar nagykövet a moldáv fővárosban

A moldáviai sajtó szerint az ottani magyar nagykövet ütött el autójával egy intézkedő rendőrt Kisjenőn (Kisinyov).

Az incidens szombat délután történt a moldáv főváros központi piaca mellett. Az esetről kikerült egy három perces videó is, vélhetően az intézkedő rendőr testkamerája által rögzített anyag. A felvétel tanúsága szerint a magyar diplomatát, Szabó Sándor nagykövetet az intézkedő rendőr udvariasan figyelmezteti román és orosz nyelven, hogy rossz helyen parkol az autójával, mert elállja az utat az oltóbusz előtt, és kéri az iratait. A magyar diplomata beül a járműbe és megpróbál elhajtani, félretolva az autó elé álló rendőrt is. Az egyenruhás figyelmezteti őt, hogy a testkamerája működik, és mindent rögzít, és arra utasítja, hogy azonnal tolasson hátra (azt is ismételgeti, hogy ő megpróbált normálisan beszélni vele), ám ennek ellenére a diplomata másodszor is a gázra lép. A rendőr megkapaszkodik az elinduló autó ajtójában, aztán azt látni, hogy sok papír van a földre szóródva. A rendőr vészjelzést ad le a kollégáinak, azt kiáltva a rádióba: elütött egy diplomata (a román „a tampona” kifejezésre nincs pontos magyar fordítás: valahol az autóval való koccanás és elütés között van a jelentése).

A deschide.md helyi portál szerint a moldáviai magyar nagykövetség később elismerte, hogy maga a nagykövet, Szabó Sándor ült a volánnál, ám szerintük a rendőr szegte meg a törvényt az agresszív viselkedésével és a nemzetközi konvenciók be nem tartásával. Úgy vélik, a rendőr támadta meg a nagykövet autóját. A videón mindez nem úgy tűnik, írja a Magyar Hang.