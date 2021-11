Anyaország, Videók :: 2021. november 12. 18:45 ::

Városháza-ügy: új hangfelvétel, írásbeli fegyelmi, sajtótájékoztató mi ott se voltunk jeligére

Ismét jelentkezett – ám ezúttal másik levélcímről – az Anonymus-maszkos rejtélyes alak, aki még kedden egy olyan hangfelvételt tett közzé, amelyen maga Barts J. Balázs, a fővárosi vagyonkezelő vezérigazgatója beszél a Városháza épületének eladásáról, ezzel is alátámasztva az Index értesülését, miszerint a fővárost vezető koalícióhoz közel álló üzleti körök az önkormányzat legértékesebb ingatlanának eladását készítik elő – írja a lap.

A hírre – a tervezett tranzakciót korábban hevesen tagadó – Karácsony Gergely aznap nem is reagált, hanem csupán egy közleményt adott ki a főváros, amiben arra hivatkozott, hogy a Városháza rövid, közép- és hosszú távú fejlesztési lehetőségeiről készítettek egy döntés-előkészítő tanulmányt, amelyhez piaci konzultációkra is szükség volt.

Barts mást mondott, mint most a főnökei

Pénteken azonban újabb hanganyaggal jelentkezett a titokzatos maszkos alak, és cáfolta a városvezetés állításait. A felvétel ugyanis a korábbi beszélgetés újabb részleteit tartalmazza, és egyértelműen kiderült belőle, hogy a fővárosi vagyonkezelő vezetője a 2020 októberében született döntés-előkészítő tanulmány elkészítése után tárgyalt a Városháza eladásáról.

A hanganyagon Barts J. Balázs arról beszél, hogy a döntéshozók a 2020-ban készült tanulmánya alapján éppen a „D” alternatívát, az Új „Civic Hall” építése elnevezésű, a Városháza eladásának ötletét tartalmazó forgatókönyvet részesíthették előnyben. És a reakció az volt, hogy a legjobban ez tetszett a döntéshozóknak.

Hogy ne menjünk el innen, mert az egy túl nagy támadás, hogy kimegyünk a központból. Ez egyébként nyilván, nem nyilvánvalóan, számomra nyilvánvalóan, most a legjobb telke, beépíthető telke a fővárosnak. Hogy aztán ezt lehet, nem lehet, civilek, zöldek satöbbi – ez egy másik kérdés, tehát, hogy kell érzékenyíteni a társaságot ahhoz. És ha van érdeklődő, akkor adjuk el az egész épületet. Itt a régi városfal. Tehát a régi városfalon kívül maradjon a fővárosé. És nézzük meg, hogy ezt az épületet, ezt a 60 ezer négyzetméteres épületet valaki megvenné-e.

A felvétel egy másik pontján pedig arról van szó, hogy az újonnan megépülő Városháza 15 ezer négyzetméteres kellene hogy legyen.

Barts J. Balázs tehát jól beazonosíthatóan a saját maga által 2020-ban a kabinet elé terjesztett döntés-előkészítő tanulmányban fölvázolt forgatókönyvről beszél, amelyről a – főváros által közzétett – dokumentumban ezt olvashatjuk:

Ennél az alternatívánál azzal számolunk, hogy a jelenlegi »Központi Városháza« kiürítésre és értékesítésre kerül, és az önkormányzat vezetése és a főpolgármesteri hivatal egy új épületbe költözik. Az új épület bruttó szintterülete 15 500 m² (7 föld feletti szint esetén), 6600 m² alapterületű mélygarázs (220 parkoló 3 szinten). Ennek az épületnek a megvalósítása 11-11,5 Mrd Ft a mélygarázzsal együtt, a telek megvásárlása pedig 1,6-2,0 Mrd Ft (1 m² fejleszthető alapterületre 100 000 Ft telekárat vettünk). A jelenlegi »Központi Városháza« értékesítésénél itt is 30-35 Mrd Ft-tal számolhatunk.

Érdekes adalék mindehhez, hogy mint ismert, a Berki Zsolték által a Városháza eladására kötött, lapunk által nyilvánosságra hozott szerződésben megjelölt vételár 100 millió euró volt, ami 350 forintos euró árfolyammal számolva pontosan 35 milliárd forint. Berki Zsolt – mint az az Anonymus-maszkos alak által korábban nyilvánosságra hozott beszélgetésrészletből kiderült – maga is jelen lehetett Barts J. Balázs mellett a tárgyaláson. (Ezt a mostani videójában konkrétan állította is a maszkos alak.)

Új városházát szerettek volna?

A felvételen mindezek után ezt hallani: „Azt akarom csak mutatni, hogy amit a Gyula mondott, hogy a politikusok itt tartanak. Én azt mondtam nekik, hogy ne menjünk bele, és ne kezdjünk el arról beszélni, hogy 12 ezer négyzetméter, és most 620 ezer forintért építem az A kategóriás irodaházat, plusz áfa, és a nem tudom, 250 ezer a mélyparkoló négyzetmétere, mert nem itt tart még a kérdés. Ez a kérdés. Lehet-e más helyen a Városháza, és lehet-e új épületben a Városháza? Vagy csinálunk itt egy új épületet. Ugye ez most a Váci utca túloldala a Szervita térre, ez most tök mindegy. Ez így nézne ki körülbelül. Tehát van egy régi Városházánk, és mellé épül valami új. Erre az volt a mondás, hogy az lehet. És akkor ez a döntés született.”

A fővárosi vagyonkezelő vezérigazgatója tehát – a maszkos alak beazonosítása szerint ez év május 5-én a vagyonkezelő Attila úti épületében – egyértelműen arról beszélt, hogy a főváros vezetése – amelybe feltételezhetően magát Karácsony Gergelyt is bele kell érteni – igenis rábólintott a Városháza eladásának tervére, és ezt követően kezdtek el tárgyalni egy potenciális vevővel.

Írásbeli fegyelmi járt a Városházát nem eladó Bartsnak

Írásbeli fegyelmit adott Karácsony Gergely főpolgármester Barts J. Balázsnak, Budapest Főváros Vagyonkezelő Központja (BVFK) vezérigazgatójának, aki ellen a héten nyilvánosságra került, a Városháza értékesítéséről szóló hangfelvétellel kapcsolatban indult vizsgálat.

A Főpolgármesteri Hivatal pénteken az MTI-hez eljuttatott közleményében az "összevágott hangfelvétellel" összefüggésben azt írta: Karácsony Gergely az igazoló jelentés kézhezvétele után a BVFK igazgatóságának elnökét arra kérte, hogy értékelje az abban foglaltakat, és tegyen javaslatot.

Az értékelés szerint a vezérigazgató feladatai közé tartozik az ingatlanpiaci befektetők és képviselőik megkereséseinek fogadása, a kapcsolattartás, valamint a befektetői szándékok minél pontosabb megismerése és az általuk kért információk megadása, ezért nem kifogásolható, hogy egy ingatlanpiaci befektető képviselőinek megkeresésére a vezérigazgató velük találkozott, elképzeléseiket megismerte, és tájékoztatást adott nekik.

A vezérigazgató súlyosan hibázott azonban, amikor az ingatlanpiaci befektető képviselőivel ismertette a korábbi döntés-előkészítő tanulmány azon részét, amely a Városháza értékesítésének lehetséges, hosszú távú, 2030 utáni időre szóló alternatíváit mutatja be. Ezeket az alternatívákat ugyanis a Főpolgármesteri Kabinet korábban már elvetette, egyértelművé téve, hogy nem akarja a Városházát értékesíteni - írták. Hozzátették: ez akkor is hiba, ha a vezérigazgató célja az volt, hogy a hasznosítási lehetőségekről minél több információt szerezzen a befektetői szándékkal érkezőktől.

A vezérigazgató hibázott abban is - folytatták -, hogy az ingatlanpiaci befektető képviselői előtt "olyan informális beszédstílusban nyilvánult meg", amely kétséget ébreszthet egy külső szemlélőben az iránt, hogy a vezérigazgató egyetért-e a városvezetés ezen döntésével. A vezérigazgatónak építészmérnökként és ingatlanpiaci szakértőként lehet szakmai véleménye, de hivatali minőségében, egy ilyen érzékeny kérdésben, még zárt körben sem fejthet ki olyan álláspontot, amely kétséget ébreszt a felől, hogy a városvezetés szándékait helyesnek tartja-e - emelték ki.

Az igazgatóság elnöke szerint ezek olyan hibák, amelyek nem maradhatnak következmények nélkül, de felhívta a figyelmet arra, hogy a 2014-ben Tarlós István volt főpolgármester által kinevezett vezérigazgató a mindenkori városvezetés megelégedésére végezte a munkáját, és önmagában is értéke van "a jelenlegi polarizált közéletben" annak, ha egy szakember - még ha politikai érzékenysége vagy ezzel kapcsolatos kommunikációs készségei korlátozottak is - ciklusokon átívelően vezet egy köztulajdonban álló gazdasági társaságot.

Az elnök azt is megemlítette, hogy Barts J. Balázs úgy végezte el egy jelentős méretű önkormányzati ingatlanportfolió hasznosításának előkészítését, hogy azzal kapcsolatban korrupciós vádak meg sem fogalmazódtak. Továbbá különösen nagyra lehet értékelni az ingatlanértékesítés és -bérbeadás dokumentumainak nyilvánosságáért kifejtett tevékenységét, az anonim elektronikus licit rendszerének bevezetését, valamint az egységes önkormányzati ingatlanadatbázis előkészítését.

Kitért arra is: különböző, a fővárosi önkormányzat tulajdonában álló fejlesztési telkek hasznosításának előkészítésével a vezérigazgató egyszerre szolgálta az önkormányzati vagyon értékének növelését és nyitott meg városfejlesztési lehetőségeket.

Ezek figyelembevételével a főpolgármester az igazgatóság elnökének javaslatát elfogadva az írásbeli fegyelmi mellett megtiltotta a BFVK vezérigazgatójának, hogy a jövőben a Városháza ingatlanának közép- és hosszú távú hasznosítása koncepciójáról külső személyekkel hivatali minőségében kommunikációt folytasson - olvasható a közleményben.

(MTI)

Kari Geri sajtótájékoztatót is tartott

Karácsony Gergely főpolgármester november 12-én arról tartott sajtótájékoztatót a Városházán (igen, igen, még megvan), hogy a kormány nem utalja a BKK-nak járó 12 milliárd forintnyi normatív támogatást, de a kedves vendégeket valamiért a Városháza érdekelte jobban - írja összefoglalóját a Telex.

Karácsony Gergely főpolgármester szerint van két „ügy”:

a Városháza el nem adása, ami egy kreált történet, és ahol nem történt károkozás;

illetve az, hogy a fővárosiak (de a Budapestre látogató vidéki vendégek) tömegközlekedését is veszélyezteti az, hogy a kormány visszatartja a törvény szerint járó 12 milliárd forintos állami támogatást.

Majd a választók megbüntetik a bliccelő kormányt



Nem fogunk sokáig zsákbamacskát árulni, a főpolgármester szerint az utóbbi a súlyosabb ügy, hiszen Orbán Viktor miniszterelnök azt ígérte, hogy a főváros és a kormány viszonya nem fog azzal változni, hogy ellenzéki vezetésű lett a város.

Karácsony Gergely szerint ez nem teljesült, hiszen miközben a kormányzat még 2020-ban is növelni tudta a központi adóbevételeket, addig mégis közel négyszeresére, 10 milliárd forintról 36 milliárd forintra emelte a szolidaritási hozzájárulást, illetve 2020-ban elvonták, és jövőre is el fogják vonni a kkv-k iparűzési adójának a felét.

Karácsony szerint ebbe a sorba illeszkedik a közösségi közlekedés finanszírozásának kérdése is. Tarlós István idején ilyenkor már mindig megkapta Budapest az állami támogatást (vagyis inkább kiegészítést), amely itthon inkább csak a fővárosi közösségi közlekedés egykilencedét dotálja, máshol a jegybevétel, az állami és az önkormányzati forrás azonos súllyal esik latba.

Az ellenőrök – nagyon helyesen – megbüntetik azt az utast, aki potyautasként, ingyen szeretne utazni a BKV-járatain – mondta Karácsony, aki levelet is írt Orbánnak, amelyben felszólította, hogy a kormány se blicceljen, mert ha elblicceli a maga törvényeit, és a közösségi közlekedés tönkretételén dolgozik, akkor ha más nem, a választók majd megbüntetik.

Dehogy van Városháza-ügy!

Azt nem tudni, hogy a jelen levő sajtóképviselők mennyire rökönyödtek meg a 12 milliárdos hiányt és akár hitelfelvételt is generáló állami késlekedés miatt, de a kérdéseik zömében Barts Balázsra, a vagyonkezelő igazgatójára, és ahogy a Karácsony-stáb keretezné, a „Városháza el nem adására” vonatkoztak.

Az a képzavar ugyan nem hangzott el, hogy miképpen a kormány csődbe húzná a BKK-t, úgy húzták csőbe a tárgyalásokat kezdeményező magánbefektetők és a beszélgetést rögzítők Barts Balázst, de a fővárosi narratíva alapvetően erről szólt. Vagyis:

nincs Városháza-ügy, a főváros nem szeretné eladni a Városházát;

itt csak az követett el bűncselekményt, aki a beszélgetést rögzítette;

Barts ugyan mondott egy-két szerencsétlen dolgot, de őt sem informálisan, sem formálisan erre nem biztatták;

az értékesítés nem szerepel a hosszabb távú tervekben, bár a főváros valóban szeretne egy modern városházát építeni és az épületkomplexum többi részét hasznosítani.

"A bizalom nem fogyott el"

Karácsony Gergely kitért arra, hogy Barts irányába a fegyelmi indokolt volt, de a bizalom nem fogyott el (erről a telexes Brückner Gergelynek egy régi élmény szokott az eszébe jutni: Orbán Viktor kirúgott egy fontos embert, aki kijött a parlamentből, és csillogó szemekkel mondta, hogy elvesztette az állását, de a bizalom nem fogyott el). Mindenesetre Bartsnak a jövőben érzékenyebben kell tárgyalnia, mert számos olyan ellenfele van a városnak, akik csak azért kezdeményeznek tárgyalásokat, hogy azzal visszaéljenek.

Jogos kérdés azért maradt bőve a Telex szerint is:

Ha a befektetők már Tarlós István idején felbukkantak, vajon ők tényleg csak azért érkeztek, hogy fenekedjenek Karácsonyra?

Esetleg éppen azért használta fel valaki a titokban, illegálisan rögzített hanganyagot, mert „hiába tépte a száját”, a tárgyalások megfeneklettek?

Nem elégedett a válaszokkal a baráti Telex sem



Azon én is szoktam gondolkodni - írja a Telex cikkírója -, hogy ha valaki minden beszélgetésemet rögzítené, hogyan élhetne vissza vele:

„Nekem nem tetszik az a mentalitás, hogy lopjunk el mindent, játsszunk össze, aztán utánunk az özönvíz.”

Ha ezt mondom, nem kóser, ha csak onnan hallatszik a felvétel, hogy lopjunk.

Itt azonban nem erről van szó, Barts tényleg arról beszél, hogy van realitása, politikai támogatása az eladásnak.

Nem igaz, hazudott.

Igaz, nem hazudott.

Ezek a forgatókönyvek, de a főváros egyelőre mégis csak ilyeneket kommentál:

„Mondott néhány rosszul sikerült mondatot.”

„Az nem szerencsés, hogy nem zárta ki kategorikusan az eladás lehetőségét, de nem követett el semmit.”

Egyelőre Márki-Zay "helyett" tartja a hátát a főváros hőse

Mindenesetre a Főpolgármesteri Hivatal szerint minden ingatlanértékesítés anonim, elektronikus liciten keresztül zajlik, és bár azt nem tudják, hogy melyik ügyekben előzetesen ki lobbizott, de a lényeg a végeredmény, a tényadat, és a vezetők nem tárgyalnak ilyen ügyekről.

Karácsony Gergely alapvetően politikai térbe helyezi az egészet: