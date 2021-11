Az NMHH legutolsó havi összesítése is igazolja a harmadik utas Mi Hazánk törvénysértő elhallgatását: pusztán 0,2% a híradókban való megjelenési aránya a pártnak, ha a politikusok szereplését tekintjük 100%-nak, a közmédiában kereken 0%-ban jelent meg a Mi Hazánk.

A Facebook nemhogy törölte Toroczkai László 207 ezer követővel rendelkező oldalát a 2019-es EP-választási kampányban (mely után 3,3%-ot ért el a Mi Hazánk), de leírni sem szabad kormányfőjelöltünk nevét, monogramját sem, ahogy számos programpontunkat is tilos említeni is a szibériai bérrabtartástól az LMBTQP-felvonulások betiltásáig. A Mi Hazánk Facebook-oldalát is törölték a cenzorok több mint egy éve, s december 15-étől szinte a nullára tekerték le a facebook.com/novakelod oldal elérését, noha 140 ezer követője van.