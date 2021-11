Anyaország, Koronavírus :: 2021. november 25. 13:53 ::

Dúró: a Szent János Kórházban ápoltak kétharmada oltott - beindult a cenzúra

"A Szent János Kórházban ápoltak kétharmada oltott - ezt mondta el Dr. Horváth Benedek, a Covid-osztály műszakvezető orvosa egy interjúban, ám ez csak a nyomtatott lapban jelenhetett meg, az online verzióból eltüntette a cenzúra. Ez az adatközlés szembemegy a kormányzati hazugságokkal, és az orvos kétszer is elmondja az interjúban, hogy most már nagyjából ez az arány a valós. Az pedig különösen felháborító, hogy az online változatban már nem így szerepel pont ez a két rész, ez is felér egy beismerő vallomással: kellemetlen a kormánynak a valóság, ezért inkább igyekeznek eltitkolni azt" - írja bejegyzésében a Mi Hazánk elnökhelyettese.