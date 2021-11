Anyaország, Koronavírus :: 2021. november 26. 10:29 ::

Megfosztaná az oltatlan képviselőket a madátumuktól egy feltűnési viszketegséges javaslat

Megkérdeztük a parlamenti frakciókat és a független képviselőket, hogy állnak az oltások beadásával, és mit szólnak Bencsik János határozati javaslatához, amely a képviselők számára is kötelezővé tenné a koronavírus elleni vakcinát. A jelek szerint e kötelem nélkül is mindenkit beoltottak – írja a 24.

A Fidesz-frakció minden képviselője és munkatársa már legalább két koronavírus elleni védőoltáson van túl, és folyamatos a harmadik, emlékeztető oltások felvétele, utóbbira mindenkit biztatnak – írta kérdésükre a kormánypárt frakciója.

A Demokratikus Koalíció kilencfős frakciójából szintén mindenki legalább két oltással rendelkezik, hatan pedig már a harmadik oltásukat is megkapták.

Az oltások beadatásában legjobban a Párbeszéd-frakciója áll: mind az öten felvették az emlékeztető oltást is.

Az országgyűlési képviselők helyes és példamutató magatartással tartoznak a választóik felé, ez a járványügyi intézkedések betartására, és az oltások felvételére is igaz. A világjárvány leküzdésének jelenleg ez a hatékony módja

– írta válaszlevelében a frakcióvezető, Szabó Tímea.

Az MSZP 15 tagú frakciójából mindenki megkapta a második oltását, tizenegyen a harmadikat is felvették, és a többiek is tervezik beadatni az emlékeztető oltást. A szocialisták azt írták, szerintük Magyarországon elakadt az oltási kampány, az átoltottság tekintetében hazánk jóval az uniós átlag alatt teljesít. Javaslatuk szerint nyilvánosságra kellene hozni a kórházban ápolt koronavírusos betegek oltásokkal kapcsolatos adatait.

A Fidesznek nem kell feltalálnia a spanyolviaszt, ugyanis más országokban már belátták azt, hogy ezzel is erősíteni lehet az oltási hajlandóságot, ezért ezeket az adatokat automatikusan közzéteszik

– írták, hozzátéve: támogatják a független Bencsik János javaslatának tárgysorozatba vételét, mely megszüntetné annak a képviselőnek a megbízatását, aki december 31-éig nem oltatja be magát. (Az Országgyűlés Hivatala kötelezővé tette a védőoltást minden parlamenti alkalmazottnak, ez azonban a képviselőkre nem vonatkozik, őket csak jogszabályban kötelezhetik az oltás felvételére.)

Az LMP 6 fős frakciójában mindenkinek van legalább két oltása, hárman pedig már az emlékeztető dózist is megkapták. Levelükben azt írták, a többiek is felveszik azt, amint lehetőségük nyílik rá. (Schmuck Erzsébet tíz napja maga közölte , hogy bár megkapta a harmadik dózist is, koronavírusos.) Hozzátették: bár mindenkit az oltás felvételére buzdítanak, arról még nem hozott a képviselőcsoport döntést, hogy támogatja-e azt, hogy az oltás az országgyűlési képviselők esetében kötelező legyen.

A Jobbik titkolózik

A frakciók közül egyedül a Jobbik nem közölt adatokat a képviselőinek oltottságáról. Mint írják, az adatigénylés olyan adatkörbe tartozik, amely nem adható közre, tekintettel az uniós adatvédelmi rendelet, a GDPR rendelkezéseire és arra, hogy az egészségi állapotra vonatkozó információ különleges adat. Megjegyezték, ettől a közszereplők az oltás tényét nyilvánosságra hozhatják, így tett Jakab Péter frakcióvezető is, miután megkapta a harmadik adag vakcináját is.

A Jobbik azt írja: álláspontjuk következetes, kitartanak amellett, hogy senki számára sem szabadna kötelezővé tenni az oltást.

Szerintük az Orbán-kormány próbálja másokra (például a munkaadókra) hárítani a felelősséget, de az ilyen és ehhez hasonló intézkedéssekkel csak tovább erősíti az oltásokkal szemben kialakult és a korábbi rossz kormányzati döntések miatt felerősödött társadalmi elutasítottságot és bizalmatlanságot. Hozzáteszik viszont, hogy „a Jobbik-frakció tagjai kivétel nélkül felelős magyar állampolgárok, és igyekeznek minden olyan egészségügyi óvintézkedést betartani, ami a járvány idején elvárható”.

A KDNP frakciója egyedüliként nem válaszolt a lap megkeresésére.

A 13 független és egy nemzetiségi képviselőből tízen válaszoltak érdeklődésünkre. Bencsik János elmondta, hogy három dózis vakcinát vett fel: a két Pfizerre november 15-én egy Modernát kapott – az eseményről videóban is beszámolt, amiben az oltás felvételére buzdított. Sneider Tamás, a Jobbik korábbi elnöke, aki Bencsikhhez hasonlóan a Polgári Válasz tagja, egyetért párttársa javaslatával, és „harcos elszántsággal próbálja buzdítani az embereket, hogy oltassák be magukat”. Mint írta, fontosnak tartja, hogy jó példával járjanak elöl, ezért már a harmadik oltást is megkapta, és hetek óta önként hordja a maszkot a Parlement épületében. A Jobbik után a Mi Hazánkból is távozó Fülöp Erik is támogatja Bencsik javaslatát; ő eddig két oltást vett fel, decemberre tervezi a harmadikat.

Jogilag értelmezhetetlen

Az előbb az Együttben, majd a DK-frakcióban politizáló Székely Sándor levelében emlékeztetett, hogy pártja, az ISZOMM nemrég jelentette be, „síkra száll azért, hogy a Covid-oltásból a jogi helyzet tisztázása után kötelező oltás váljon Magyarországon”. Ő is támogatja Bencsik javaslatát, és miután átesett a betegségen, felvette az oltást, a harmadik dózist november utolsó napjaiban tervezi beadatni.

Az Együtt után az LMP-t megjárt Szabó Szabolcs, aki a következő választáson a Momentum színeiben indul, két AstraZeneca-oltás után Pfizert kapott. Válaszában azt írja, állampolgárként nehezményezi, hogy mindezt saját magának kellett intéznie, mert „a kormány olyan jól szervezte meg az egészet, hogy a háziorvosát másfél éve nem éri el”. Szabó szerint az Országgyűlés Hivatalának vezetője nem írhat elő semmiféle kötelezettséget a megválasztott országgyűlési képviselőknek, az lenne a baj, ha megtehetné. Megjegyzi továbbá, hogy a képviselők jogállása nagyon speciális, azt külön törvény szabályozza, aminek része, hogy nekik nincs munkáltatójuk, így a jelenlegi szabályok szerint senki nem tudná előírni nekik a kötelező oltást.

Ha a kormány komolyan gondolná a vírus elleni védekezést, akkor nem passzolná le a felelősséget (mert most ezt teszi azzal, hogy a munkáltatóra tolja az oltás kötelezővé tételének lehetőségét), hanem elrendelné a kötelező oltást, amihez minden joga megvan. Ha ez így lenne, akkor értelemszerűen a képviselőknek is kötelező lenne az oltás, jegyezte meg a portál kérdésére.

Úgy tudja (és a 24-hez beérkező válaszok sem mondanak ennek ellent), hogy minden képviselőt beoltottak. (Vagyis valószínűleg csak a 2022-es választások után és általában a jövőre nézve lehetne gyakorlati jelentősége - a szerk.) Bencsik János ötlete Szabó szerint jogilag értelmezhetetlen.

Értem én, hogy kell a tizenöt perc hírnév, de ha már az ember javasol valamit, akkor célszerű azt átgondolni. Nem véletlen, hogy nem törvényjavaslatot, hanem országgyűlési határozati javaslatot nyújtott be, vagyis »felkérné« a kormányt, hogy alkosson jogszabályt.

Azt írja, Bencsik elképzelése szerint megszűnne a képviselők mandátuma, ha nem oltatnák be magukat, amivel viszont számos törvényt írna felül, először is az alkotmányt. Szerinte a javaslat csak arról szól, hogy „úgy nézzen ki, mintha Bencsik javasolt volna valami érdemit, de valójában csak kommunikációs célokat szolgált”, és minden ellenzéki képviselő jobban tenné, ha a látszattevékenység helyett az oltás fontosságát próbálná elmagyarázni a választóinak.

Megbélyegzés, kevés információ

A Mi Hazánk-os Dúró Dóra és Apáti István hasonló gondolatokkal válaszolt. Azt írták, Bencsik javaslatának ugyanolyan rossz üzenete van, mint Orbán Viktor rádiónyilatkozatának, amikor azt mondta: „Nem lesz más választás a végén, minthogy mindenkinek be kell oltatnia magát”. Mindketten felidézik a miniszterelnök áprilisi gondolatait, amikor azt mondta, nem teheti kötelezővé az oltást, „ez ugyanis egy szabad ország, nem diktatúrában élünk”. Dúró szerint az oltatlan magyarok milliónak megbélyegzése helyett inkább korrekt tájékoztatásra van szükség az oltások hatásfokáról és hosszú távú kockázatairól. Szerinte a korrekt tájékoztatás után mindenki dönthet majd a saját sorsáról – a diszkrimináció a Mi Hazánk szerint elfogadhatatlan. Dúró két Sinopharm-vakcinát vett fel, és többet nem tervez.

Apáti szerint elképesztő, hogy „míg egyszerű fájdalomcsillapító gyógyszerekhez részletes tájékoztatót mellékelnek a gyártók, addig hatmillió honfitársunk semmilyen érdemi információt nem kap az oltóanyagok összetételéről, és várható mellékhatásairól”. Apáti tavasszal két Pfizer-oltást kapott, de többet ő sem tervez felvenni.

Az ugyancsak volt jobbikos Farkas Gergely november közepén kapta meg az emlékeztető oltását: két orosz vakcina után Pfizert adtak be neki. Bár Farkas egyetért a példamutatással, miszerint egy képviselőnek ebben a témában is élen kell járnia, a kötelezőséget túl erősnek érzi – nem tudhatjuk ugyanis, hogy kinek milyen betegsége van, ami miatt nem veheti fel az oltást, de számos más jogos érv is létezik.

Hadházy Ákos, az LMP volt társelnöke szerint ha az alkalmazottaknak kötelező a koronavírus elleni védőoltás felvétele, akkor úgy korrekt, ha a képviselőknek is az. Hadházy három Modernát kapott, a legutóbbit szeptember elején. Hasonlóan gondolkodik az LMP vezetése után most Hadházyhoz hasonlóan a Momentum támogatását élvező Szél Bernadett is: válaszában azt írta, mivel egy légtérben dolgoznak, azonos infrastruktúrát használnak az országgyűlési alkalmazottakkal, így logikus volna, ha a képviselőknek is kötelező lenne az oltás.

Két Pfizer-oltásom van, és egyelőre elég magas a védettségi szintem, de folyamatosan figyelem, és amikor csökken, jön a harmadik oltás – közölte.