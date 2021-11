Anyaország, Cigánybűnözés :: 2021. november 28. 10:48 ::

Van igazság: a MÖM és a Mi Hazánk segítségével sikerült a jogos tulajdonosnak visszaszereznie a cigányok által megszállt házát

A MÖM és a Mi Hazánk segítségével került pont a tassi illegális lakásfoglalási ügy végére. Balogh Viktor és családja januárban visszaköltözhet az otthonába.

A Magyar Önvédelmi Mozgalom tagjai egy illegális lakásfoglalási eset kapcsán nyújtottak segítő kezet egy családnak, akiknek a Bács-Kiskun megyei, Tass településen található ingatlanjukba egyik napról a másikra egy cigány család költözött be, mondván, a lakás az övék.



Ez a fehérítés nem rejti el a lényeget

Ennek már négy éve, és a jogos tulajdonos azóta nem használhatta az ingatlant, noha több közművet is ő volt kénytelen fizetni.

Majd az elmúlt év őszén végső elkeseredésében vette fel a kapcsolatot László Attilával, a Magyar Önvédelmi Mozgalom vezetőjével.

Ezt követően László Attila és Csernai István, a MÖM Pest megyei vezetője, továbbá néhány bajtársuk elkísérték az ingatlan tulajdonosát a házához, mivel előtte őt és a családját is többször megfenyegették.

Akkor az erősen lelakott ingatlant birtokba is vette a fővárosban elő tulajdonos, de másfél hónap múlva feltörték a házát, és ismételten beköltözött a cigány család.

Ezt követően 2021. januárjában, tartva az újabb agressziótól a MÖM, a Mi Hazánk Mozgalom tagjai és jogásza, dr. Fiszter Zsuzsa, valamint a Betyársereg kíséretében érkezett meg Balogh Viktor ingatlantulajdonos a családi otthonához.

Az alkalmi csapat a rendőrséget is értesítette az ottlétéről és intézkedést kért tőlük, hogy a család birtokba tudja venni az otthonát.

A kiérkező hatóság viszont teljesen tanácstalannak tünt, mivel képtelen volt a jogi paragrafusok között eligazodni. Végül a helyszínen tartózkodó rendőrök arról tájékoztatták a tulajdonost, hogy amíg nincs végzés az önkényes lakásfoglalásról, addig nem tehetők ki az ingatlanról a benne tartózkodó egyének.





Ezt követően döntött úgy a tulajdonos, a MÖM vezetősége és jogásza, dr. Váradi Imre, valamint a Mi Hazánk jogásza, dr. Fiszter Zsuzsa, hogy ingatlankiürítési peres eljárás keretében szereznek érvényt az igazságnak.





Az ügyben a Kunszentmiklósi Járásbíróság járt el, majd a második tárgyalási napot követően, november 24-én dr. Varga Erika bírónő mondta ki az ítéletet, amelynek értelmében a jogosulatlan ingatlanhasználoknak legkésőbb 2022. január 16-án el kell hagyniuk az ingatlant. Az ügyben alperesként szereplő illegális lakásfoglalók ugyanis nem tudták hitelt érdemlően bizonyítani, hogy valamilyen jogcímen tartózkodnak az ingatlanban. A felperes viszont minden dokumentummal rendelkezett ahhoz, hogy bizonyítani tudja az igazát. A Mi Hazánk szakjogászának, dr. Fiszter Zsuzsannának álláspontja szerint az igazságnak végül mindig győznie kell. Mint elmondta, a tassi ingatlanügy is ezt példázza.

"Amikor terepszemlén jártunk az ingatlantulajdonossal, látható volt a hatóságok és az illegális lakásfoglalók már-már tipikussá váló és beidegződött reakciója. Mintha egy előre megbeszélt forgatókönyv alapján történne minden, és a rendőrség feladata a bűnözők védelme lenne. Sajnos egy átlag magyar ember nem száll ringbe egy lelakott, elértéktelenedett ingatlanért, főleg ilyen agresszív emberekkel szemben. Aminek az a következménye, hogy a gyenge törvényeket könnyedén kijátszva, a lakókörnyezetben élők számára is élhetetlenné teszik a mindennapokat. A Mi Hazánk Mozgalom és a MÖM a kezdetektől jogi segítséget nyújtott az érintett családnak, melynek folyományaként el is indult egy hathatós bírósági eljárás. Ennek is köszönhetően a pert végül az ingatlantulajdonosok nyerték meg, így most már hivatalosan is beköltözhetnek a hosszú évek óta húzódó illegális lakásfoglalás után" - zárta gondolatait a szakjogász.

László Attila is örömmel nyugtázta, hogy végre pont került az egy éve húzódó harcuk végére. Mint elmondta, a bírósági tárgyalásokra is minden alkalommal elkísérték Balogh Viktort és családját. Valamint január 16-án is ott lesznek a családdal, amikor végre ismét birtokukba vehetik az otthonukat.

"Sajnos napjainkban futószalagon érkeznek hozzánk a hasonló, vagy még ennél is botrányosabb esetek. A lakosság védtelen és kiszolgáltatott, mivel a törvények gyengék és könnyen kijatszhatóak. Az igazságnak így nagyon nehéz érvényt szerezni. De ahogy az erőnk bírja, amiben tudunk, mindig segítünk. Ez a mostani eset is azt támasztja alá, amennyiben következetesen végig viszünk egy ügyet, akkor van remény. Viszont a rendszernek nem így kellene működnie egy egészséges jogállamban, hogy csak akkor történik valami, ha nyilvánosságot kap egy eset" - nyilatkozta László Attila.

