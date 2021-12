Anyaország :: 2021. december 3. 11:31 ::

"Szegénységben élő szexbombának" utaltak át milliókat hiszékeny társkeresőző férfiak

Összesen több mint 15 millió forintot csalt ki hét férfitól az a 39 éves szabolcsi nő, aki egy társ­kereső oldalon ismerkedett meg a rászedett emberekkel.



Egy szexbomba fotója, egy jól megtervezett forgatókönyv, és nem utolsósorban N.-né B. Mária bűntársa, a férj volt a záloga annak, hogy a sértettek csak akkor fogtak gyanút, amikorra az asszony elérhetetlenné vált számukra.

A nő június elején hamis profillal regisztrált egy közismert társkereső portálra. Álnéven egy szőke, fiatal, dekoratív nő fotóját használta.

– Minden egyes sértett esetében, rögtön azután, hogy bejelölték, megadta a mobilszámát, és ezután már csak telefonon tartotta a férfiakkal a kapcsolatot – nyilatkozta Papp István főtörzszászlós, a IV. Kerületi Rendőrkapitányság bűnüldözési alosztályának nyomozója. – A sértettek mindegyike elhitte, hogy a fotón szereplő nővel beszélnek telefonon. Azt mondták, hogy kifejezetten választékosan beszélt. Semmi nem utalt arra, hogy próbálja becsapni őket.

A nő már az első hívások alkalmával úgy mutatta be önmagát, mint egy évek óta személyes és anyagi gondokkal küzdő embert, aki nemrég vált munkanélkülivé. Elmondta, hogy gyerekként elhagyta az édesanyja, mindig is szegénységben élt. Attól kezdve, hogy megérezte, rokonszenvet ébresztett a telefonálóban, mind a hét esetben alapvetően ugyanaz a forgatókönyv játszódott le. Közölte, hogy egy tőle több száz kilométerre lévő helységben mesterfodrászvizsgát tehetne, de nincs pénze benzinre és autópálya-matricára. Miután a megvezetett férfi felajánlotta, hogy szívesen segít neki, megadott egy számlaszámot, amelyre mindig utalták is a kért összeget. Az első feljelentő esetében 54 ezer forintot.

Ezután, órákkal később, újra hívta a férfit. Azt mondta, hogy elromlott a sztrá­dán a kocsija, és hívott egy autómentőt, aki csak komoly összegért javítaná meg. A hitelesség kedvéért hozzátette, hogy ott áll mellette a szerelő, aki elmondja majd, hogy mit kell megjavítania az autón. A nő férje, N. Gábor (36) vette át a telefont, aki pontosan elmagyarázta az állítólagos hibákat, majd gyorsan elmondta, hogy mennyibe kerül a javítás.

– 150 és 360 ezer forint közötti összegeket kértek ezzel az ürüggyel – folytatta a nyomozó. – Ezután egy újabb csavar következett. Ismét felhívta a nő a sértettet azzal, hogy a rendőrök leállították, és nem akarják elengedni, mert több be nem fizetett bírsága van gyors­hajtás miatt.

Ekkor újra szerephez jutott a férj, aki ismét átvette a telefont, majd elhitette, hogy ő a nőt feltartóztató zsaru. Át kell utalni a „megbírságolt személy” által megadott számlaszámra a gyorshajtásért kiszabott teljes összeget, vagy előállítják őt, és börtönbe kerül. Az ügynek mind a hét sértettje elhitte, hogy a rendőrrel beszéltek. A tanúvallomásokból kiderült, hogy egyikük hallotta is a háttérből a sziréna hangját. Utóbb kiderült, hogy felvételről játszotta le a pár. Ezután azt is képesek voltak elhitetni, hogy bevitték a börtönbe a nőt. N.-né B. Mária ekkor elváltoztatott hangon büntetés-végrehajtási tisztnek adta ki magát, és közölte, ahhoz, hogy a nő szabadlábra kerüljön, újabb százezrekkel meg kell váltani a kiszabott 48 órás büntetését. Ezt is kifizette az összes sértett.

Az egyik férfinál, akiről azt gondolta a pár, hogy jóval módosabb, mint a többiek, még egy előre el nem tervezett pluszcsavart is beletettek a történetbe. Kétszer utaltattak át vele a büntetés megváltására kért 1 millió 300 ezer forintot, mondván, hogy az utalás nem érkezett meg időben.

– A nő minden esetben a férje, N. Gábor bankszámlaszámát adta meg a sértetteknek, akik egészen addig nem fogtak gyanút, amíg a hatalmas összegek kifizetését követően egyszer csak elérhetetlenné nem vált – tette hozzá Papp István főtörzszászlós. – November 2-án a lakcímükön fogtuk el a párt. Lefoglaltunk 2 millió forint értékben egy autót, elektronikai cikkeket, zálogjegyeket, valamint ékszereket, amelyeket a gyanú szerint a bűncselekményből szerzett vagyonból vásároltak.

A zsaruk a fürdőkád beépített szerelőnyílása mögött találták meg az elrejtett, feltehetően a bűncselekmények elkövetésénél használt mobiltelefonokat. N.-né B. Máriát és N. Gábort őrizetbe vették. Mindkettőjüket hétrendbeli csalás bűntette miatt gyanúsítottként hallgatták ki. A férj megtagadta a vallomást, a feleség azonban beismerő vallomást tett. A nő ellen ugyanilyen csalások miatt országosan több rendőrkapitányság is nyomozást folytat. A bíróság elrendelte a pár letartóztatását.

(Police.hu)