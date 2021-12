A tálibok hatalomátvétele után – augusztus végén – a Magyar Honvédség 57 afgán családot, köztük 180 kiskorú gyermeket evakuált Afganisztámból mert szerintük az életük veszélybe került volna. Őket a Vámosszabadi Befogadó Állomáson, illetve egy ideig a Balassagyarmati Közösségi Szálláson helyezték el.

Három hónappal később Ambrus Gellért, Vámosszabadi polgármestere a Facebook-oldalán erősítette meg a Telex információját, hogy a családok elhagyták a Győrtől tíz kilométerre fekvő tábort:

Ha nem is véglegesen, de a menekülttábor/befogadóállomás bezárt, az utolsó, itt elhelyezett Afganisztánból kimenekített is elhagyta ideiglenes lakóhelyét. Visszatér az az időszak, amikor a határzár miatt nem volt lakója a tábornak, és bízom benne, hogy a kormány kitart a menekültpolitikája mellett, hogy így is maradjon.