Januártól már nem lehet gyógyszert venni interneten

Magyarország csatlakozik Görögországhoz és Bulgáriához, ugyanis a kormány január 1-jétől gyakorlatilag megszünteti a vény nélkül kapható készítmények online értékesítését. Az erről szóló törvénymódosítást egy hete fogadták el a parlamentben, így januártól futárok nem vihetik ki a megrendelt gyógyszert, csak gyógyszerészek vagy szakasszisztensek szállíthatják házhoz.

A vényköteles készítményekre eddig is ez a szabály vonatkozott. Ám a vény nélküli termékeket a páciensek a gyógyszertári vállalkozások által üzemeltetett webshopokból is megrendelhették, és aztán csomagküldő szolgáltatók vitték el a betegeknek.

Úgy véljük, hogy ez az intézkedés rendkívül hátrányosan érinti a betegeket és a gyógyszertárakat egyaránt, különösen egy ilyen járványhelyzet idején – mondta a törvénymódosítással kapcsolatban Marjai Tamás, a Hálózatban Működő Gyógyszertárak Szövetségének szakmai igazgatója a Népszavának. A szakember szerint egyelőre nehéz felmérni a piaci reakciókat, és sok gyógyszertár azt remélte, hogy nem fogadják el a Semjén Zsolt által benyújtott javaslatot.

Marjai Tamás kitért arra is, hogy az elmúlt időszakban több mint ötszáz gyógyszertár fogott bele az internetes gyógyszerforgalmazásba. Azaz minden ötödik gyógyszertárnak van már ilyen engedélye, és végzi ezt a tevékenységet. Az elmúlt években 50–80 százalékkal növekedett az internetes gyógyszerforgalom. Havonta körülbelül 150 ezer megrendelés érkezik be az internetes gyógyszertárakba, és ez a szám a második és a harmadik járványhullám idején 300 ezerre is felment.

Hankó Zoltán, a Magyar Gyógyszerészi Kamara elnöke szerint a módosítás a szociális segítőket, akik az otthon ápoltak nevében járnak el, nem érinti, ugyanis ők az önkormányzatok megbízásából járnak el, nem pedig üzleti céllal.

(Index)