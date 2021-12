Anyaország :: 2021. december 13. 17:30 ::

Pármilliós büntetéssel megúszta Klenáncz, hogy hamis akácmézzel kereskedett

Novemberben írta meg a 24.hu, hogy a CBA-üzletekben érdekelt Klenáncz József akácméz áron árult nem akácmézet. Miután a Nébih megállapította a jogsértést, három termékét is kivonta a forgalomból. A hatóság először nem akarta elárulni a lapnak, mekkora büntetést kapott Klenáncz, de végül sikerült válaszra bírni őket. A botrány miatt a Spar leállította az összes Klenáncz-akácméz rendelését, de jelenleg a Tesco sem vásárol belőlük.



Habár először nem árulta el a Nemzeti Élelmiszerlánc-biztonsági Hivatal (Nébih), hogy mekkora összegű bírságot kapott a kamu akácmézzel kereskedő Klenáncz József, végül sikerült válaszra bírni a hatóságot. A Nébih első levelében még csak általánosságban írta le, hogy hasonló jogsértéseknél a kiszabott bírság milliós nagyságrendű lehet, és hozzátették: „a határozat teljes tartalma a közvélemény számára nem nyitott, és azt csak az ügyféllel lehet és kell közölnie hatóságnak.”

Ezzel szemben viszont a Nébih oldalán idén januárban beszámoltak arról, hogy 80 millió forint termékpálya-felügyeleti bírságot szabtak ki a Spar Magyarország Kft.-vel szemben, és néhány évvel ezelőtt azt is közzétették, hogy a csalások, hamisítások felderítésére szakosodott szervezeti egységük összesen 16 esetet tárt fel egy akcióban, valamint a bírságok és eljárási költségek teljes összege több mint 28 millió forint volt. Miután emlékeztették a hatóságot ezekre az esetekre, a Nébih már konkrétabb választ küldött.

A hivatkozott, a jogsértéslistán elérhető ügyben a bírság összértéke meghaladta a 2,5 millió forintot – írták. Vagyis pontos összeget még mindig nem árultak el, de az azért a válaszból kiderül, hogy Klenáncz Jószef pármilliós büntetéssel megúszta a hamisítást.

Nemrég még akácmézként árulták az áruházláncok a CBA-üzletekben érdekelt Klenáncz József termékeit, melyekről a Nébih végül kimondta, hogy „nem viselhetik az akácméz elnevezést”. A Tesco, a CBA és a Spar is gyorsan visszahívta a legnagyobb belföldi mézeladó kifogásolt termékeit. A Nébih több Klenáncz-féle akácmézet is vizsgál vagy vizsgált, de azt írták, erről nem adhatnak tájékoztatást, mert „csak bizonyos típusú és tartalmú döntések (ilyenek az azonnali intézkedést igénylők), illetve a már lezárult hatósági eljárások vonatkozásában adhatnak információt.”

Klenáncz József mézeit a Spar, a CBA, a Tesco, az Auchan és a Metro is árulja, ezért a lap az összes üzletláncot megkérdezte, hogy a visszahívott akácmézekből mennyit adtak el a termékek kivonásáig, illetve hogy az üzleteikben továbbra is árulják-e Klenáncz József termékeit, és ha igen, akkor ezeknek mi a tételazonosítójuk. Miután nem ez az első eset, hogy Klenáncz József mézétől több áruházláncnak is meg kellett válnia, ezért rákérdeztek arra is, hogy nem gondolják-e, hogy mellőzniük kellene a termékeit.

Választ csak a Tescótól és a Spartól kaptak, de miután ők sem tartják nyilván a beszállított termékeket tételszám szerint, ezért nincs adatuk az eladott mennyiségről. Így sajnos nem kerültünk közelebb ahhoz az adathoz, hogy vajon mekkora nyereséget ért el Klenáncz József azzal, hogy akácméz áron árult nem akácmézet. Az viszont tény, hogy Klenáncz József a legnagyobb belföldi mézeladó, ahogy az is, hogy a facélia méz – mellyel Klenáncz kereskedett – és az akácméz felvásárlási ára között komoly különbség van. Az előbbi nagykereskedelmi ára kilónként 1300–1500 forint, míg az akác 2200–2300 forintba kerül. Vagyis egy kiló mézen 800 forintot nyerhetett Klenáncz, aki olcsó árajánlatot tudott adni a kamu akácmézeivel. Azt is tudni, hogy az egyik kivont akácméz lejárati ideje 2022. 9. 12 volt, és miután az akácmézek lejárati ideje 2 év, ezért ez az úgynevezett A.6-os tételazonosítóval jelölt termék már 2020 nyarán a boltokban lehetett. Sajnos a cégadatbázis sem visz közelebb az igazsághoz, miután Klenáncz a mézbizniszt egyéni vállalkozóként csinálja, így nem nyilvános az ebből befolyó bevétele. Nagyon azért biztosan nem csapta földhöz ez a pármilliós bírság, miután a +Dick Kereskedelmi Kft.-jének – ezzel a cégével 8 magyarországi CBA-üzlet tulajdonosa – 2020-ban 1 milliárd 825 millió forint volt a bevétele, az adózás előtti eredménye pedig 73 millió forintra rúgott.

A Tesco válaszában azt írta, hogy a forgalomból kivont tételszámú termékeket begyűjtötték, de miután a többi termék kereskedelmi forgalmát a Nébih nem korlátozta, ezért ezeket továbbra is árulják. Megjegyezték ugyanakkor, hogy a Klenáncz méhészet jelenleg nem szállít akácmézet a Tescónak. A Sparban is árulják még azokat a Klenáncz-akácmézeket, amiket nem vont ki a forgalomból a Nébih.

A Spar viszont a Klenáncz-mézekkel kapcsolatban egy „átfogó és mindenre kiterjedő” belső vizsgálatot indított, ez még folyamatban van.

Ennek ellenére az összes Klenáncz-akácméz rendelését leállították, a problémás termékeket pedig zárolták és a polcaikról levették. A vizsgálat során nem zárolandó termékek pedig csak a készleteik erejéig találhatók meg a polcaikon – írta a Spar.

A Spar, a Tesco és a CBA üzleteiben mindenhol vannak Klenáncz-akácmézek. A CBA-ban egymás mellett sorakoznak szemmagasságban a CBA-üzlet tulajdonosának termékei. Ezekben már a gyümölcscukor és a szőlőcukor aránya állítólag rendben van, vagyis ezek már valódi akácmézek.