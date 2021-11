Anyaország :: 2021. november 25. 18:31 ::

Hamis akácmézzel bukott le a CBA-üzletekben érdekelt Klenáncz József

Akácmézként árulták az áruházláncok a CBA-üzletekben érdekelt Klenáncz József termékeit, melyekről a Nemzeti Élelmiszerlánc-biztonsági Hivatal (Nébih) nemrég kimondta, hogy „nem viselhetik az akácméz elnevezést”. A Tesco és a CBA visszahívta a legnagyobb belföldi mézeladó kifogásolt termékeit, és csütörtökön már a Spar is jelezte, hogy zárolták ezeket a tételeket. A vállalkozó nem kívánt nyilatkozni a jogsértéssel kapcsolatban, a CBA-tól viszont kapott a 24.hu egy zavaros Klenáncz-nyilatkozatot.



Illusztráció: Csóti Rebeka/24

A Magyar Mézkiszerelők Egyesülete és az Országos Magyar Méhészeti Egyesület jelzése alapján kezdte el vizsgálni a Nébih Klenáncz József mézüzemének akácmézként forgalomba hozott termékeit, miután az egyesületek élelmiszer-laboratóriumi eredményekre hivatkozva azt állították, hogy Klenáncz akácmézeinek nincs sok közük az akáchoz.

Ezt egy egyszerű vizsgálattal állapították meg. Az akácmézben a gyümölcscukor és a szőlőcukor aránya (F/G) a tudományos kutatások és a szakmai tapasztalatok szerint minimum 1,4. Abban az esetben, ha ez az érték ennél jóval kisebb, nem beszélhetünk akácmézről. A Magyar Mézkiszerelők Egyesülete azt állítja, hogy többféle mérési módszer is ugyanazt az eredményt mutatta a Klenáncz-mézeknél, vagyis hogy az akácmézként forgalmazott tételeinél az F/G aránya 1,2 körüli. Ez egy nagyon alacsony szám, ami egyértelműen azt jelenti, hogy

Klenáncz igazából akácméz áron, de nem akácmézzel kereskedik.

A Magyar Mézkiszerelők Egyesülete azt írta a 24.hu-nak, hogy 2021. szeptember 20-án Oravecz Márton, a Nébih elnöke fogadta az egyesület elnökét, Brunner Ferencet és az Országos Magyar Méhészeti Egyesület elnökét, Bross Pétert. Az egyesület tájékoztatása szerint Oravecz ekkor kijelentette, hogy szerinte sem akácmézet árul Klenáncz, ezért visszahívatja ezeket a tételeket.

A Nébihet először október közepén kérdezte a lap az érintett termékekről, akkor azt írták, hogy vizsgálják az ügyet. November közepén aztán újra levelet írtak a hivatalnak, ebben már rákérdeztek a fent említett találkozóra is. Az összejövetelről ugyan nem kaptak tájékoztatást, de még aznap kikerült a Nébih oldalára, hogy Klenáncz jogsértést követett el.

Eszerint az A1, A6, A7 tételazonosítóval megjelölt akácmézek

a laboratóriumi és nyomon követési vizsgálatok alapján nem viselhetik az akácméz megnevezést. Ezért minőségmegőrzési időre és kiszerelési egységre való tekintet nélkül elrendelték a termékek forgalomból való kivonását.

A Magyar Mézkiszerelők Egyesülete a 24.hu-nak azt írta, hogy az akácméz ára 50-100 százalékkal magasabb, mint az egyéb mézeké, vagyis véleményük szerint Klenáncz megkárosította a fogyasztókat. Az egyesületek 10 Klenáncz-féle akácmézet is bevizsgáltak, és ezek közül egyik sem érte el azt a gyümölcscukor-szőlőcukor arányt, hogy ezeket akácméznek lehessen nevezni – erről beszélt Bross Péter a 24.hu-nak. Azt is elmondta, évek óta küzdenek azért, hogy ne legyenek átverve a fogyasztók.

A lap szerint a Nébih több Klenáncz-féle akácmézet is vizsgál, csak még nem fejeződött be az összes termék kiértékelése. A hivatalt keresték is azzal kapcsolatban, hány Klenánczot érintő tétel vizsgálata van folyamatban, és ezekből mennyi zárult le eddig, de ezekre már nem kaptak választ.

Klenáncz Józsefet telefonon érték utol, a vállalkozó visszahívást ígért, de nem jelentkezett, amikor pedig ismét keresték, már nem vette fel a telefont. Klenáncz a +Dick Kereskedelmi Kft. cégén keresztül 8 magyarországi CBA-üzlet tulajdonosa, a CBA-üzletek polcain pedig állandó terméknek számít a Klenáncz-féle méz. Olyannyira, hogy a CBA Piros akácmézét is Klenáncz József gyártja.



Fotó: Mohai Balázs/MTI

A CBA-val hosszasan levelezett a lap, azt szerették volna megtudni, hogy ők mit lépnek a Nébih döntése után, de az áruházlánc ehelyett először a beszállító, vagyis Klenáncz nyilatkozatát küldte el. Ebben viszont szó sincs az akácmézről, a vállalkozó arról ír, hogy az általa beszállított virágmézek mindegyike teljes mértékben megfelel a hatályban lévő jogszabályoknak, és a CBA is azt ecseteli, hogy az összes beszállított termék vizsgálati jegyzőkönyvét eljuttatta Klenáncz hozzájuk. Az áruházláncnak ezért újabb levelet írtunk, és ismét rákérdeztek arra, hogy lekerülnek-e Klenáncz akácmézei a polcokról.

Végül a CBA arról tájékoztatta a portált, hogy a kifogásolt termékek visszahívása megtörtént az üzletekből.

A Tesco sajtóosztálya is azt írta, hogy a Nébih honlapján közzétett jogsértési értesítő alapján a Klenáncz József által beszállított akácméz (A1, A6, A7 tételazonosítóval megjelölt) termékeire a forgalomból való kivonást elrendelte áruházaiban.

A Spar polcairól viszont még nem kerültek le a termékek, az üzletlánc válaszában arról írt, hogy a mézeket akkor vonják vissza, ha Klenácz József cégétől vagy a hatóságtól hivatalos megkeresést kapnak. Miután eddig egyiktől sem érkezett ilyen, ezért továbbra is árulják a mézet.

Gázlopási ügye is volt

2016-ban már több áruházlánc megvált Klenáncz József kínai mézzel felöntött mézeitől. Ekkor a CBA, a Spar, az Auchan, a Metro és az Aldi is levette a polcairól a kínai mézkeverékeket. A hvg 2016-ben arról írt, hogy laboratóriumi vizsgálatokra alapozott vélemények szerint ez rossz minőségű kínai ipari méz volt. A méhészek fogyasztóvédelmi eljárást is kezdeményeztek Klenáncz ellen tisztességtelen kereskedelmi gyakorlat címén.

Klenáncznak évekkel ezelőtt egy gázlopási ügye is volt – erről a Magyar Nemzet számolt be akkor. A Klenáncz Méhészetet a nyomozók a gáz- és áramszolgáltató munkatársaival közösen lepték meg 2015 decemberében. Három helyen is felmerült a gázlopás alapos gyanúja, a rendőrség pedig gyanúsítottként hallgatta ki Klenánczot, aki végül közvetítői eljárásban kártalaníthatta a közszolgáltatót.