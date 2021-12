Anyaország, Cigánybűnözés :: 2021. december 14. 09:45 ::

Némi fideszes kapcsolat, és máris meg lehet úszni próbára bocsátással a kötegyáni lépfenés döghúsárusítást

Csak rossz minőségű termék forgalomba hozatalának bűntettében mondta ki bűnösnek a Gyulai Járásbíróság azt a kötegyáni házaspárt, akik éveken át rendszeresen vágtak le szarvasmarhákat. A feldolgozott húst engedély és egészségügyi vizsgálat nélkül, minden szabályt megszegve hozták forgalomba.



Fotó: Fb/Budapest téglái

Felbolydult a Békés megyei Kötegyán 2019 tavaszán, miután kiderült, hogy a helyben terjesztett döghústól többen megbetegedtek. Nemcsak a fertőzés borzolta a kedélyeket, a falubeliek azon is felháborodtak, hogy az önkormányzat nem tájékoztatta a történtekről. A polgármester akkor kijelentette, hogy nem is hajlandó nyilatkozni. Ahogy két és fél évvel ezelőtt a Narancs.hu beszámolt róla, a román határ mellett található község szélén lévő majorságban egy házaspár "vélelmezetten" döglött állatokat is feldolgozott, majd ezeknek az állatoknak a húsát árulta a településen. A fertőző ételből többen is ettek. A rendőrség és az egészségügyi hatóságok akkor nagy erőkkel vonultak az állatokat feldolgozó tanyához.

A lépfene emberről emberre nem terjed, de a karantén elrendelése így is felmerült lehetőségként. Erre végül nem került sor. Annak idején a Blikk megírta: 11 embert kezeltek lépfene-fertőzéssel vagy annak gyanújával a gyulai kórház fertőző osztályán. Ők fekélyes kiütéssel kerültek kórházba, a helybeliek közül 9-en otthonukban kaptak antibiotikumos kezelést. A tanyát, ahol a lépfenés állatot levágták, hatóságilag lezárták, kordonnal körbekerítették. A nyomozás lassan haladt, aminek az okát a kötegyániak közül sokan nem értették.

„A Gyulai Járási Ügyészség a történtek után két és fél évvel, az idén szeptember végén emelt vádat két személlyel szemben társtetteként elkövetett rossz minőségű termék forgalomba hozatalának bűntette miatt” – válaszolta a Narancs.hu kérdésére a Békés Megyei Főügyészség.

A vádhatósági tájékoztató már nem beszél lépfenéről és elhullott állatok feldolgozásáról.

De arról igen, hogy az ügy 48 éves férfi vádlottjának ingatlanán szarvasmarhákat tartottak, amelyből „rendszeresen vágott le, és dolgozott fel húst, oly módon, hogy erre engedéllyel nem rendelkezett, a szarvasmarhák egészségügyi és fogyaszthatósági vizsgálaton nem estek át, húsuk kereskedelmi forgalomba nem volt hozható”.

Érdekes ugyanakkor, hogy a Békés Megyei Kormányhivatal egy 2019. április végén kiadott közleményében egyértelműen lépfene-fertőzést említ. A Körös Hírcentrum beszámolója szerint a járványügyi nyomozás alatt "a helyszíni vizsgálat során mintavételezés történt, a laborvizsgálat eredménye alapján a hús lépfene baktériummal fertőzött".

A férfi és felesége, aki az ügy 45 éves másodrendű vádlottja, öt éven keresztül, 2014-től kezdődően 2019 februárjáig, a botrány kirobbanásáig a levágott és feldolgozott szarvasmarhák húsából értékesített Kötegyánban. A településen szélesebb körben ismerté vált, hogy a vádlottak a feldolgozott szarvasmarhák húsát árulják, és annak ára a piaci árnál kedvezőbb.

A Narancs.hu szerint a vádlottak összesen 13 személynek adtak el rendszeresen szarvasmarhahúst, összesen közel 120 ezer forint értékben úgy, hogy megszegték az állati eredetű élelmiszerek különleges higiéniai szabályairól, valamint forgalomba hozataláról szóló jogszabályi rendelkezéseket, ezért az eladott húsáru rossz minőségű terméknek minősült.

A vádemelés után a Gyulai Járásbíróság egy hónappal ezelőtt, november 11-én tárgyalás mellőzésével hozott végzésével – a váddal egyezően – mindkét vádlott bűnösségét megállapította társtettesként elkövetett rossz minőségű termék forgalomba hozatalának bűntettében, és őket 1-1 év időtartamra próbára bocsátotta, továbbá velük szemben 118 ezer 200 forint erejéig vagyonelkobzást rendelt el. Ez a nevetséges végzés emelkedett november végén jogerőre.