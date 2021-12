Anyaország :: 2021. december 16. 11:23 ::

Figyelmeztető pedagógussztrájk jön

„Egy bohózatban vettünk ma részt, legszívesebben fekete zászlókat lengetnénk, ehelyett most gyertyát gyújtunk és figyelmeztető sztrájkot hirdetünk” – jelentette be Szabó Zsuzsa, a PSZ elnöke tegnap közvetlenül azután, hogy újabb sikertelen fordulóval zárult a kormánnyal folytatott sztrájktárgyalás.



Nagy Erzsébet, a PDSZ országos választmányi tagja az Indexnek elmondta: január 31-én egyelőre szimbolikus jelleggel csak az első két órát nem fogják megtartani, de ha kell, továbbmennek, márciusban újabb sztrájkot tartanak, amely akár napokig is eltarthat.

Tegnap délután folytatódtak a sztrájktárgyalások a két nagy pedagógus-szakszervezet és a kormányt képviselő Kisfaludy László köznevelésért felelős helyettes államtitkár között. A fő téma a tanárok kötelező oltásáról szóló rendelet visszavonása és a bérek rendezése lett volna, de a szakszervezet tagjai ismét csalódottan távoztak a minisztériumból.

„Figyelmeztető sztrájkot hirdetünk, mert elfogyott a türelmünk. Eddig azt hittük, hogy az oktatás problémáit a tárgyalóasztal mellől is meg lehet oldani, de most már látjuk, hogy ennél egy fokkal komolyabb lépésre van szükség” – jelentette ki Szabó Zsuzsa, a Pedagógusok Szakszervezetének (PSZ) elnöke.

Nagy Erzsébet, a Pedagógusok Demokratikus Szakszervezetének (PDSZ) országos választmányi tagja nem sokkal a sztrájktárgyalás után az Indexnek elmondta:

"Hiába vázoltuk, hogy mekkora a baj, ők úgy látják, hogy minden a legnagyobb rendben. Marad a kötelező oltás, jelentős bérrendezés pedig csak 2023-ban lesz. A pedagógusok számára mindez elfogadhatatlan, és úgy látjuk, hogy nincs értelme tovább húzni, drasztikusabb lépéseket teszünk. Megállapodtunk, hogy január 31-én figyelmeztető sztrájkot tartunk, azt kérjük a szülőktől, hogy ne hozzák a gyerekeket iskolába, de a terv szerint csak az első két óra fog elmaradni" – árulta el az Indexnek Nagy Erzsébet, hozzátéve, hogy ez még csak egy kezdeti, szimbolikus lépés, de ha kell, továbbmennek, március 16-ra egy rendes sztrájkot is előkészítenek, ami nem csak két óráig, akár napokig is eltarthat.

A pedagógus-szakszervezetek kiemelték azt is, hogy minden jogi lépést megtesznek annak érdekében, hogy a sztrájk jogszerű legyen, és hogy a részvétel miatt egy tanár állása se kerüljön veszélybe.

„Holnap ki fog tanítani?” - ez a felirat áll azon a molinón, amellyel kezükben a pedagógusok megjelentek tegnap az Emberi Erőforrások Minisztériuma (Emmi) előtt. A kérdés egyben egy országos akciósorozatot is takar, amelyet a szakszervezetek a sztrájktárgyalásokkal párhuzamosan a napokban indítottak útjára annak érdekében, hogy felhívják a figyelmet a pedagógushiányra.

Az Index már korábban is írt arról, hogy már most tizenkétezer pedagógus hiányzik a pályáról, de a PDSZ most arra is felhívta a figyelmet, hogy két éven belül több mint hatezer tanár éri el a nyugdíjkorhatárt, fiatalok pedig nem jönnek a helyükre.

„Olyan nagy lesz a különbség a kilépő és belépő pedagógusok között, hogy egész osztályok maradhatnak szakos tanár, osztályfőnök nélkül. Nem háborúzni akarunk, csupán ezt a helyzetet szeretnénk elkerülni” – tette hozzá Nagy Erzsébet.