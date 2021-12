Anyaország, Politikusbűnözés :: 2021. december 17. 19:44 ::

A végrehajtói kar elnökének volt egy "gazdája", aki Völnernél jóval befolyásosabb kormányzati ember lehet

Időnként külföldön találkozott Schadl György, a Magyar Bírósági Végrehajtói Kar (MBVK) korrupciós botrányba keveredett elnöke azzal a titokzatos személlyel, akit csak úgy nevezett, hogy „a gazdám” – írja a hvg a titkos felderítés irataira hivatkozva.





A lap által megszerzett dokumentumok szerint egy korrupt NAV-tisztviselő lehallgatása vezette el a Nemzeti Védelmi Szolgálatot (NVSZ) Schadlhoz, majd rajta keresztül Völner Pál, az Igazságügyi Minisztérium azóta lemondott államtitkárhoz. Az ügy lényege, hogy az ügyészség szerint Schadl több mint 880 millió forint illegális jövedelemre tett szert az államtitkárral kialakított szoros kapcsolata révén, a fideszes politikus pedig három éven át összesen 83 millió forint kenőpénzt vett át az MBVK elnökétől.

A vonatkozó dokumentumokat nemrég oldották fel a titkosítás alól, és ebből kiderül, hogy az ügyben egy korrupt adóhatósági középvezető volt a kiindulópont, akinek a telefonját áprilisban kezdték el lehallgatni az NVSZ munkatársai. A gyanú szerint az érintett férfi kenőpénzért cserébe elintézte, hogy az adóhatósági ügyükből ne legyen semmi, és ezután kezdtek el Schadlra koncentrálni. A cikk szerint Schadl mindenféle ügyeket próbált meg intézni telefonon, a nagyobb cégek felszámolásától egy sikeres egyetemi vizsga „elintézéséig”, és ekkor derült ki, hogy az egyik állandó kapcsolata Völner Pál.

Schadl és Völner rengeteget beszélt egymással telefonon, ráadásul kendőzetlenül, és több ezer oldalnyi irat keletkezett a lehallgatás során. Ez azért érdekes, mert Pintér Sándor belügyminiszter azt mondta, nem tud arról, hogy ennyi dokumentum lenne. A titkos felderítés nyáron már javában zajlott, Schadl Györgyöt november közepén kapcsolták le, és ekkor kezdték el őrizetbe venni a végrehajtókat is. Lecsukták Schadl sofőrjét is, aki az ügyészség szerint a pénzfutár szerepét töltötte be, és a hvg úgy tudja, a végrehajtók közül egy ember beismerő vallomást is tett, ő bűnügyi felügyeletbe került.

A lap arról is beszámol, hogy értesüléseik szerint a titkos felderítés során nagyjából körvonalazódott, hogy ki a leggyengébb láncszem, így már az őrizetbe vételek előtt született egy vallomás, ami elég erős ütőkártya lehet az ügyészség kezében – ez a személy akár az ügy koronatanújává is válhat, ha eljut addig az ügy.

A hírportálnak az NVSZ belső működését ismerő forrásai kételkednek abban, hogy Pintérnek mint belügyminiszternek ne lett volna tudomása Völner érintettségéről a nyár folyamán, ugyanis az Igazságügyi Minisztérium eleve nemzetbiztonsági védelem alatt áll, ezért ha a tárca egyik legmagasabb pozícióban lévő munkatársa egy korrupciógyanús ügyben képbe kerül, akkor az elhárításnak egyszerűen jeleznie kell ezt a legmagasabb szinten.

Ugyancsak életszerűtlennek tartják, hogy Varga Judit miniszter ne tudott volna arról, mibe keveredett a jobbkeze – ez magyarázná azt is, hogy október 1-től miért került át az önálló bírósági végrehajtói kar működésének felügyelete Völnertől a Szabályozott Tevékenységek Felügyeleti Hatóságához – olvasható a cikkben.

Az iratokból az nem derült ki, hogy ki lehetett az a személy, akit Schadl „a gazdájának” nevezett, és akivel külföldön is találkozott, de a hvg az ügyet jól ismerő bennfentesekre hivatkozva azt írja, hogy egy olyan, Völnernél jóval befolyásosabb kormányzati politikusról lehet szó, akiről házon belül azt beszélik, hogy nem ápol túl jó viszonyt Pintér Sándor belügyminiszterrel.

