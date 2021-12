Anyaország, Koronavírus :: 2021. december 21. 11:20 ::

"A kötelező oltás nem működik" - jelentette ki Orbán, miután pont ő tette lehetővé, hogy kötelezővé váljon rengeteg embernek

2022-ben Orbán Viktorék tervei szerint három fontos dolog történik Magyarországon, derült ki a mai Kormányinfón:

olyan gazdaságpolitikai intézkedéseket hoznak, amelyeknek egy részét ők sem ismerik, például a 25 év alattiak szja-mentessége;

a második a védekezés folytatása, az év első felében Orbán Viktor szerint még biztosan nagy erőket kell mozgósítani. A kormányfő bejelentette: az omikronhoz új vakcinára lesz szükség, a Pfizer ki is fejlesztett egy ilyet, ebből is rendelünk 9,5 millió adagot, ezeket 2022 második félévében és 2023-ban fogjuk megkapni. A 9,5 millióból másfél millió a gyermekek számára is felhasználható;

a harmadik a gyermekvédelmi népszavazás.

Brüsszelnek át kell vállalnia a határvédelem költségeinek egy részét

A Földközi-tengeri és a Balkáni útvonal mellé egy harmadik útvonal is megnyílt, Fehéroroszország irányából - tért át a bevándorlásra a kormányfő. Orbán Viktor leszögezte, hogy Magyarország álláspontja egyértelmű, és egyre többen vannak Európában, akik azt mondják, hogy a migránsoktól érkezett menedékkérelmeket a megcélzott ország területén kívül kell lefolytatni. Ez két nagy vitát generál.

Ha kerítéssel védjük az országokat, akkor hajlandó-e ebből költségeket átvállalni az unió. Orbán Viktor szerint előbb-utóbb el kell jönni annak a pillanatnak, amikor világossá kell tenni, hogy akik védik Európa belsejét, azok irányába ezt a terhet át kell vállalnia Brüsszelnek, vagy legalább annak a felét.

A másik kérdés az a nemzeti alkotmányok és az Európai Bíróság migrációra vonatkozó ítéleteinek konfliktusa. A kormányfő szerint ennek a feloldására több lehetőség is van. Nyolc ország mondta azt, hogy a nemzeti jog elsőbbséget élvez, a magyar Alkotmánybíróság is döntött ebben, a kormány ennek következtében fenn fogja tartani azt a rendet, amit eddig, az Európai Bíróság döntéseinek hatására sem változtatnak.

Orbán Viktor úgy látja, hogy az Alkotmánybíróság döntése színvonalas újítást is tartalmaz: az eddigi kizárólagos egyéni jogból az emberi méltóság kérdését átvitte a kulturális közeg területére, és azt mondták, hogy nem csak a szabadság fogalma áll védelem alatt, hanem az emberi méltóságba az is beleértendő, hogy az egyén, ahol él, ott egy kulturális szövet veszi körül, és ennek a megváltoztatásához senkinek nincs joga.

A kötelező oltás nem működik

Az omikron variáns miatt nem terveznek kötelező oltást, az emlékeztető oltást tartják megoldásnak. Kérdésre Orbán Viktor kifejtette: a magyar néplelket olyannak ismeri, hogy szerinte a kötelező oltás még nagyobb ellenállást váltana ki. „A kötelező oltás nem működik” – tette hozzá a miniszterelnök. Ugyanakkor mindent meg fognak tenni azért, hogy a magyarok felvegyék a harmadik oltást. Telefonálni fognak, levelet küldenek és személyesen keresik meg az állampolgárokat.

Az egészségügyről Orbán Viktor azt mondta: „a kórházak kapacitása fantasztikus”, jó munkát végeznek az egészségügyben, van elég kórházi ágy. A miniszterelnök nem lát olyan fertőzéshullámot, amit ne tudnának kezelni és ne tudnának mindenkit ellátni.

Az energiaárakkal kapcsolatban azt mondta: úgy tudnak a magyaroknak segíteni, ha fizetéseket és a nyugdíjakat emelik.

A Városháza-ügyről kijelentette: mindenki söprögessen a saját portája körül. Azt ígérte: amíg fideszes többség van, a parlament épületét nem fogják eladni.

Egyelőre nem mond semmit Völner Pál ügyéről

A kormányfő leszögezte, ezt megítélni a bíróság döntése után lehet, de a jogszabályok mindenkire egyértelműen és egyformán vonatkoznak.

A pedagógusoknak igazuk van

A pedagógusok béremeléséről a kormányfő elmondta, nincs még kolbászból a kerítés, nemcsak a kormány szándékán, hanem a gazdaság teljesítményén is múlik, hogy mit lehet és mit nem. Hozzátette: a pedagógusoknak igazuk van, a 10 százalékos emelés nem oldja meg a problémát.

Teljesen hihető, hogy nem tudott a Völner elleni nyomozásról

Orbán Viktornál nem merült fel Varga Judit miniszter felelőssége Völner Pál ügyében, nem ismer olyan körülményt, ami ezt megalapozná. A kormányfő a nyomozásról akkor értesült, amikor azt az ügyészség közzétette a honlapján.

"A főnök mindig a legerősebb koalíciós párt elnöke"

A kormányfő hangsúlyozta, hogy kampánykérdésekkel csak a kampányban foglalkozik, de Márki-Zay Péterről és az ellenzéki összefogásról annyit elmondott, hogy a főnök mindig a legerősebb koalíciós párt elnöke.

A miniszter és a miniszterelnök felelőssége

A kormányfő néhány héttel ezelőtt beszélt utoljára Völner Pállal. Azt is elmondta, hogy régóta ismerik egymást, együtt voltak kollégisták, a korrupciós botrányba keveredett, lemondott államtitkárról egy iskolai történetet elmesélve úgy fogalmazott, hogy "diákkoromban is bátrabb volt, mint én", és sajnálja azt, ami most kialakult, bár nem tudja negligálni az ügyészség álláspontját, nem tud elvonatkoztatni a személyes tapasztalataitól sem, ezért meg kell várni a bíróság ítéletét. Ennek tudatában lehet majd beszélni a miniszter és a miniszterelnök felelősségéről.

