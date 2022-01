Anyaország, Videók :: 2022. január 1. 17:21 ::

Rekordméretű békemenettel fordul a kampányfinisre a Fidesz

Március 15-ére újabb Békemenetet szervez a Civil Összefogás Fórum – jelentette be újévi videójában Csizmadia László. A szervezet alapító-szóvivője közölte, szeretnék, ha a tavaszi rendezvényen kétszer annyian vennének részt, amint a 2021 október 23-án tartott Békemeneten, ahol a legóvatosabb becslések szerint is több százezren voltak jelen. Mármint a felkiáltójellel is lelkendező Mandiner szerint, ameky szerint csak a fideszes melldöngető becslések számítanak. Persze a ballib ellenzék október 23-i teljesítményét nem volt nehéz felülmúlni.

Hasonló képekből biztos nem lesz hiány:



Fotó: Telex



Fotó: MTI

