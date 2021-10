Anyaország :: 2021. október 23. 16:48 ::

Jakab Péter nagyon sajnálja, hogy sokáig építették Gyurcsányékkal a falakat, de mostanra rájött: ők egy oldalon állnak

Egységben a szabad Magyarországért! címmel hirdettek nagygyűlést a balliberális ellenzéki pártok, a műsorvezető az Osváth Zsolt nevű buzeráns celeb. /Frissülő cikk./



Először Jakab Péter, a Jobbik elnöke állt színpadra. Azzal kezdte, hogy egy éve hat ellenzéki párt elnöke azt ígérte, hogy 2021 október 23-án egy színpadon fognak állni az ellenzék közös jelöltjei és miniszterelnök-jelöltje.



Az ígéretet teljesítettük! 2018 decemberében a Kossuth téren tüntettünk a rabszolgatörvény ellen. Akkor már megjelentek a különböző ellenzéki pártok zászlói, és talán akkor esett le, hogy mi mindannyian egy oldalon állunk, az elnyomással szemben. Sajnos évekig építettük egymás között a falakat, de a támogatóknak, választóknak köszönet, mert megmutatták, hogy nincs más lehetőség előttünk, mint az összefogás.

Az ellenzék egysége megszületett, itt az idő a nemzet egységének megteremtésére is. Az Orbán-rezsimnek van múltja, de nincs jövője. Jövője az ellenzéknek van. De mi lesz velünk, ha ez az Orbán-rezsim még esetleg 20 évig marad? Mi is úgy tervezünk vele, csak a Csillag börtönben – tette hozzá Jakab az Index szerint, a 24.hu tudósítója ezzel kapcsolatban azt írta:

mintha már nem lenne rá annyira vevő a tömeg.



Azt is megjegyezték, noha a műsorvezető azt mondja, a Kodály köröndig érhet a tömeg, a Rippl-Rónai sarokig sem érnek a tömött sorok. A pártoknak ugyanis nem sikerült mobilizálniuk a szimpatizánsaikat, csoportok nincsenek, zászlósok is csak elől, pár tucat ember. Sokkal inkább egyéni látogatók vannak, szemben a Békemenettel. Saját standja csak a Mindenki Magyarországa Mozgalomnak van. Rajtuk kívül Bajnai Gordon 20K22 nevű projektje is kivonult egy standdal, hogy választási szavazóbiztosokat toborozzanak 2022-re.

Fegyőr kétharmadról álmodik



Ezután Fekete-Győr András, a Momentum volt elnöke és miniszterelnök-jelöltje állt a színpadra. Azt mondta, életének egyik fontos pillanata ez, mert teljesítették, amit 2020 elején megígértek, hogy összefog az ellenzék.

Azt állította, 1956-ban balosok és jobbosok együtt küzdöttek. És a mostani előválasztáson is a fiatalok meneteltek az élen, csakúgy, mint '56-ban. Korábban azt mondta, hogy valódi esélyre akkor van lehetőség, ha új arcokkal indul az ellenzék neki 2022-nek. A főszereplők ezúttal is a fiatalok voltak, akik úgy döntöttek, hogy új arcokat adnak a politikának, így Zuglóban Hadházyt, Újbudán Orosz Annát és országosan pedig Márki-Zay Péterrel akartak változást. A magyar ellenzék ennek hatására gyökeresen megújult és átalakult.

Fekete-Győr szerint Márki-Zay olyan ember, akitől retteg a Fidesz, mert felborítja a státus quót, és százezreket képes behozni az összefogásba.

Lehet egyszerű többséggel és változásokat elérni, de szükséges lenne behozni még a bizonytalanokat, becsapott fideszes fiatalokat és közösen nyerni meg velük a következő választást kétharmados támogatással.