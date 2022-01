Anyaország :: 2022. január 16. 16:14 ::

Toroczkai: új világrend kialakítása zajlik, nincs már hova hátrálnunk! - Mi Hazánk-tüntetés a Covid-diktatúra ellen, élő közvetítés

Gyülekeznek a tüntetők az Akadémia utcában. Hamarosan kezdődik a Mi Hazánk Mozgalom demonstrációja, melyről élő videós közvetítéssel is jelentkezünk, ez a hírfolyam alján látható.

Megkezdődött a demonstráció. "Nem tűrjük a zsarolást! Nem, nem, soha! " Skandálják a tüntetők!

Novák Előd köszöntötte a demonstrálókat. Korábbi, Orbán Viktorral és "szakértőkkel" készült interjúkat játszottak be felvételről, amely lerántja a leplet a Covid-diktatúra hazugságairól.

Orvosbiológus: akik átestek a víruson, örökre kapjanak mentességet az oltás alól

Dr. Páli Jenő orvosbiológus-agykutató beszédében nyomatékosította, ne engedjük, hogy csak a háromszor oltottak számítsanak. Tudatta, hogy a Pfizer 2022-re 31 milliárd dollárt vár a vakcinák értékesítéséből.

Ne erőltessék a gyerekekre a vakcinákat, amelyekkel kapcsolatban ráadásul a hosszútávú mellékhatásokat sem ismerik - fogalmazott az orvosbiológus.

A Mi Hazánk 18 éves kor alatt nem ajánlja egyik koronavírus elleni oltás felvételét sem. Követelik továbbá, hogy minden 18 éven alattinak biztosítsanak ingyen tesztelési lehetőséget, s akik átestek a víruson, örökre kapjanak mentességet az oltás alól.

A felnőttek közül a fertőzésen átesettek vannak a legjobb helyzetben, hisz a természetes védettség nyújtja a legátfogóbb védelmet - ismertette dr. Páli, hozzátéve, hogy a Mi Hazánk Mozgalom, ha bejut a Parlamentbe, minden oltási kötelezettségtől és diszkriminációtól mentesíti a fertőzésen már átesetteket.

"Kérem a többször oltottakat, hogy legyenek a többiekkel méltányosak, ne diszkrimináljanak minket, ne hozzanak szankciókat ellenünk" - fogalmazott az orvosbiológus-agykutató, aki egyben a Mi Hazánk Mozgalom képviselőjelöltje is egyben.

Toroczkai: Ti nem lájkok vagytok, hanem a honfitársaink

Toroczkai László, a Mi Hazánk Mozgalom elnöke felszólalásában elmondta, hogy a decemberi demonstrációról egyetlen egy kormánypárti vagy balliberális médium nem számolt be, pedig a Mi Hazánk Mozgalom történetének eddigi legnagyobb tüntetése volt.

A pártelnök szerint a kormányzat nem eszményeket, eszméket követ, hanem a marketingszakemberek tanácsait.

"Ha mi, a valódi ellenzék, továbbra is az utcán maradunk és nyomást gyakorlunk a kormányra, talán nem erősödik még tovább a Covid-diktatúra. Nincs már hova hátrálnunk!" - fogalmazott Toroczkai, majd közölte, hogy a kormányzati propaganda és az intézkedéseik célja, hogy gyermekeinket oltásra kényszerítsék.

Leszögezte: új világrend kialakítása zajlik. A koronavírus elsősorban politikai és gazdasági kérdés. Ám Európában ébrednek az emberek és ma már erről az új világrendről szól a vita több európai országban a valódi nemzeti pártoknak köszönhetően.

"Olyan lopakodó diktatúra épül, amelyre még nem volt példa a történelem során. Felszámolják a magánéletet, a magánbeszélgetéseket is, a Mark Zuckerberg-féle metaverzum terve is ehhez köthető" - mondta Ásotthalom polgármestere, majd azt is megosztotta a jelenlévőkkel, hogy rengeteg megkeresés érkezik a Mi Hazánkhoz oltáskárosultak részéről.

"Eredményeket szeretnénk elérni, nem megélhetési politikusok vagyunk. Ti viszitek a fáklyát, meg kell győznötök minél több embert az igazságról. Ti nem lájkok vagytok, hanem a honfitársaink, nincs az az Orbán Viktor, Mark Zuckerberg, Emmanuel Macron vagy Klaus Schwab, aki megállítson titeket" - fogalmazott a Mi Hazánk-elnök.

Ásotthalmon nincs oltászsarolás

Ásotthalmon semmilyen önkormányzati fenntartású intézményben nincs oltászsarolás - szögezte le. "A munkájukat elveszítő helyiek közül mindenkinek tudtunk állást és megélhetést biztosítani. Minden polgármesternek írtunk levelet, hogy kövessék Ásotthalom példáját. Összesen 13 méltatott minket válaszra".

Továbbra is nyomást kell gyakorolnunk a kormányra, mert őket a szavazatmaximáláson kívül más nem érdekli! - nyomatékosította Toroczkai.

"Két és fél hónap múlva választások lesznek! Aki ezalatt a két és fél hónap alatt nem mer tüntetni, fél videóban szerepelni, fél levelet írni, fél tenni, annak mondjátok el azt, hogy legalább az "urnák védelmében" szavazzanak a Mi Hazánk Mozgalomra, hogy felléphessünk a Parlamentben a Covid-diktatúra ellen."

Nincs több időnk! Április 3-án cselekedjük meg, amit megkövetel a haza! Fel a győzelemre! - zárta beszédét a pártelnök.

A több ezres tömeg a beszédek után elindult a Köznevelési Államtitkársághoz.

Élő közvetítések: