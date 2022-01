Anyaország :: 2022. január 18. 20:06 ::

A Jobbik debreceni alelnöke is otthagyja a pártot - ő sem siette el

A mai nappal kiléptem a Jobbik Magyarországért Mozgalomból. Szeretném megköszönni mindenkinek, hogy az elmúlt évek során követte a tevékenységemet - közölte Facebook-oldalán Herpergel Róbert, a párt debreceni alelnöke.



Nemrég még az óriásit bukó Jakabnak kampányolt a ballib előválasztáson (fotó: Fb)

Herpergel Róbert a Dehir.hu megkeresésére annyit közölt, nincs benne harag, de részéről ez az út eddig tartott, bővebben azonban nem kívánta kommentálni döntését.

Herpergel Róbert korábban debreceni önkormányzati képviselő volt a Jobbik színeiben, folyamatosan igen aktívan politizált, ezért is volt meglepő, amikor 2019-ben csak a hetedik helyet kapta meg a Jobbik-Momentum-LMP kompenzációs listáján. Ez már akkor sem tűnt befutó pozíciónak, s nem is lett az. A politikus kiesett a közgyűlésből, mivel egyéni körzetben sem sikerült nyernie.

Herpergel azonban továbbra is aktív maradt, szinte az egyetlen látható politikusa volt az utóbbi időben a pártnak Debrecenben, miután a helyi erős emberek sorra kiléptek a Jobbikból, többek között Kőszeghy Ábel is, aki egyetlen jobbikosként került be 2019-ben a debreceni közgyűlésbe, írja a lap.