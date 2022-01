Anyaország, Koronavírus :: 2022. január 19. 09:18 ::

Már mentek volna negyedik oltásra a túlbuzgók, de az orvosok hazaküldték őket

Az orvosokat is zavarba hozta a negyedik oltást szorgalmazó kormányzati propaganda, miután a szakemberek sem kapták meg a lebonyolításhoz várt segítséget, írja a Népszava.



Illusztráció: MTI/Balázs Attila

A legutóbbi kormányinfón Gulyás Gergely Miniszterelnökséget vezető miniszter egy újságírói kérdésre válaszolva közölte, hogy a negyedik oltást orvossal való konzultáció alapján bárki megkaphatja, az erről szóló szabályozást pedig rövid időn belülre ígérte. Azóta szinte naponta megjelenik a kormányzati járványhonlapon, hogy bárki, akit négy hónapnál régebben oltottak, kérheti a negyedik vakcinát, ugyanakkor a regisztrációs oldalon még nem lehet az újabb dózisra jelentkezni. A közvetlenül az oltópontokon jelentkező pácienseket a tapasztalat szerint vagy beoltják, vagy nem.

A Népszavának az oltási akció egyik helyszínén azt mondták: a médiában történt bejelentés óta még nem kellett oltaniuk. Ott abban bíztak, hogy még csütörtök előtt megkapják az oltóorvosi döntést segítő szakmai útmutatást, ami eddig még nem érkezett meg. Több alkalommal volt már, hogy jött beteg negyedik oltásra - mondta az egyik budapesti oltópont vezetője -, de elküldtük, mert szakmai eljárásrend hiányában nem tudunk felelős döntés hozni, az orvosaink pedig így nem vállalták a felelősséget.”

Hozzátette, számtalan eldöntendő kérdés van, így például: mi van, ha valakinek három különböző oltása volt, akkor vajon mit adhatunk negyediknek? Vagy három egyforma volt, vagy kettő azonos, és csak a harmadik különbözik, akkor melyik következhet?

- Az sem segíti a megoldást, hogy még nyomtatványt sem kaptunk a negyedik oltás igényléséhez, de a páciensek már jönnek. Múlt csütörtök óta egész nap égnek a vonalak egyfolytában kérdezik, hogy mit kaphatnak nálunk negyedikre. Egy 80 éves hölgy naponta többször is hív minket, szeretné mihamarabb beoltatni magát. Öt hónapja kapta meg a harmadikat, de most a háziorvosát nem éri el. Pedig amíg ő nem hoz tőle egy papírt arról, hogy javasolja az újabb vakcinát, addig nem merjük beoltani. Ilyen igazolást azonban eddig még egyik páciensünk sem hozott - mesélte az orvos. Hasonlóan nyilatkoztak egy nagy budai kórház oltópontjánál is, egyelőre ők is szakmai eljárásrendre vagy kezelőorvosi ajánlásra várnak. Az intézmény vezetője telefonon iránymutatást is kért a kormányhivataltól, ahol azt tanácsolták: ne bonyolítsák túl, aki kéri a negyediket, annak adják be.

„Ma délelőtt körülbelül 100 nem fogadott hívásom volt, miközben másik 130 beteget személyesen is fogadtam”- reagált egy főváros közeli község háziorvosa arra a kérdésre, hogy eddig hány páciensével konzultált a negyedik oltásról. Rögtön hozzátette azt is, hogy a több mint 100 nem fogadott hívásból alig néhány visszahívásra maradt energiája. (Szilveszter előtt két nappal visszahívási kötelezettséget rendelt el a miniszter a háziorvosok számára.) Az orvos érzékeltette azt is, hogy nem ez az egyetlen betarthatatlan jogszabály.

Nála az influenzaszerű tünetesek és az omikron-gyanúsak töltik meg a rendelőt, majd amikor egyszer csak elfogytak a váróból, kezdi az otthonukban lábadozó koronavírusosak ellátását. „Ebbe egyszerűen nem fér bele az amúgy egészséges, de negyedik oltást kérőkkel a konzultáció, vagy szakmai ajánlás írogatása az oltópontoknak” – mondta.

