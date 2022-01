Koronavírus :: 2022. január 11. 21:55 ::

A WHO szerint már a harmadik oltás sem a megfelelő megoldás

Az Egészségügyi Világszervezet (WHO) koronavírus-vakcinák összetételével foglalkozó tanácsadói csoportjának keddi közleménye szerint olyan oltóanyagokra van szükség, amelyek a fertőzés megelőzése mellett a súlyos megbetegedésektől is megvédenek. A WHO által létrehozott munkacsoport tanulmánya szerint a jelenleg rendelkezésre álló vakcinák nem jelentenek „életképes és fenntartható” megoldást az újabb variánsok ellen, így új oltóanyagokra van szükség.



Illusztráció: DownToEarth

A WHO 2021 szeptemberében létrehozott munkacsoportja – amelynek 18 szakember a tagja – azt vizsgálta, hogy a jelenleg rendelkezésre álló vakcinák hogyan teljesítenek az újonnan megjelenő vírusvariánsok ellen – egy, két, vagy akár három dózis felvételével.

Arra jutottak, hogy az új variánsokkal szemben még az emlékeztető (harmadik) oltás sem a megfelelő megoldás.

Indoklásuk szerint viszont amíg új vakcinák nem állnak rendelkezésre, szükséges lehet a jelenlegiek frissítésére annak érdekében, hogy az oltóanyagok továbbra is a WHO által javasolt legmagasabb szintű védelmet tudják nyújtani a vírus és annak különböző variánsai, köztük az omikron ellen.

A munkacsoport által közzétett tanulmány szerint a jelenleg használt vakcinák kevésbé hatékonyak a Covid-19 által okozott tünetek megelőzésére, különösen azoknál, akik az omikron variánssal fertőződtek meg – amely egyébként futótűzként terjed a világban. Ugyanakkor a betegség súlyos lefolyása ellen továbbra is megfelelő védelmet nyújtanak az oltások.

A tanácsadói csoport emellett arra kéri a vakcinagyártókat, hogy hozzanak létre adatbázist a omikron-specifikus vakcinák teljesítményéről, az adatokat pedig osszák meg velük, illetve a WHO többi szakértőjével, írja az Index.