„De vajon ki az az R? Kínzó kérdés Polt Péterhez, akinek ugye ebben is hivatalból nyomozást kellene elrendelnie”, teszi fel a kérdést Szabó, majd irányt is mutat egy kvízkérdéssel, pontosabban a négy válaszlehetőséggel. A kommentelők veszik is a lapot, erős rogánozás megy a poszt alatt.