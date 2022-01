Anyaország :: 2022. január 21. 11:41 ::

BKK: tavasszal jöhetnek az időalapú jegyek, ha közgyűlés is úgy akarja

A Budapesti Közlekedési Központ (BKK) járatain használható időalapú jegyek bevezetéséről a jövő héten tárgyal a Fővárosi Közgyűlés. Kedvező határozat esetén tavasztól jöhetnek az ilyen menetjegyek - közölte a vállalat pénteken az MTI-vel.

A sokak által ismert klasszikus vonaljeggyel ellentétben ezek a jegytípusok nem korlátozzák az átszállások számát, bármennyiszer használhatók - hívta fel a figyelmet a BKK.

Az időalapú jegyek ugyanazokra a BKK-járatokra lesznek érvényesek, mint egy vonaljegy. Budapest közigazgatási határán belül a MÁV-HÉV vonatjain és a Volánbusz "kék" járatain is elfogadják majd őket.

Az időalapú termékek két induló jegytípusa a 30 és a 90 perces mobiljegy lesz. Előbbi 530 forintba kerül majd, míg az utóbbi 750 forintba; egy hagyományos vonaljegy ára 350 forint.

Nevükkel ellentétben - a használati feltételek miatt - ezeket a termékeket valójában akár 60 és 120 percig is lehet majd használni. Az időalapú jegyekkel minden - érvényességi időn belül - elkezdett utazást ugyanis be lehet fejezni, még akkor is, ha tovább tart, mint 30 vagy 90 perc. Tehát a 30 perces jeggyel 29 perc 59 másodpercig, a 90 perces jeggyel pedig 89 perc 59 másodpercig fel lehet szállni egy újabb BKK járatra, és azzal el lehet utazni Budapest határán belül bármeddig - fejtették ki.

Az időalapú jegyek kizárólag digitális formában lesznek elérhetők, papírváltozatban nem. Használatuk a mobiljegyhez lesz hasonló - áll a BKK közleményében.

(MTI)