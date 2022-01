2021-ben sem csökkent a névkérelmek benyújtásának intenzitása: csak tavaly közel 700 új keresztnevet szerettek volna anyakönyveztetni a szülők Magyarországon – közölte a 24.hu megkeresésére a Nyelvtudományi Kutatóközpont.

Dr. Raátz Judit tudományos főmunkatárs tájékoztatása szerint a névkérelmezés jogszabályai nem változtak az elmúlt évben, és a honlapjukon található alapelveik sem módosultak. Mint fogalmazott, tavaly talán több olyan kérelem érkezett, melyekben semmiféle adatot nem találtak a kért névvel kapcsolatban, és ilyenkor külső szakértőkhöz fordultak, illetve további adatokat kértek a kérelmezőtől is.

Új jelenségnek nevezte, hogy a hazánkban elismert 13 nemzetiség országos önkormányzatának honlapján is megtalálható már az adott népcsoport névlistája. Így annak, aki valamelyik nemzetiséghez tartozik, már könnyen elérhető a nemzetiségi névlista is, akár ebből is választhat nevet. (Néhány ízelítő a cigányok jegyzékéből : Grofo, Herceg, Dyemant, Junior, Kostika, Romka, Rupi, Shalom, Szabolch, Agnesh, Erzhebet, Xilia, Izaura, Zhanett, Zhuzhanna, Dzhenifer, Dzhenna, Dzhivol.)