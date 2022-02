Anyaország, Koronavírus :: 2022. február 3. 08:30 ::

Gulyás: azért nincs programja a Fidesznek, mert "nem kérdés, hogy mit fognak tenni"

A kormány áttekintette a járványhelyzetet, és megállapították, hogy az ötödik hullám csúcsán vagyunk, vagy kevéssel előtte, esetleg kevéssel utána - mondta Gulyás Gergely a Kormányinfón.

A hullám elvonulása gyorsabb lehet, mint a korábbiaké. A feltételezés valósággá vált: lényegesen gyorsabban terjed a fertőzés, de a kórházi ellátórendszernek ez nem jelent a korábbiaknál nagyobb terhelést.

Május elsejéig két oltással is érvényes az igazolvány

Sem Brüsszel, sem más tagállamok a védettségi igazolvánnyal kapcsolatban nem vezettek be szigorúbb szabályozást, a második oltástól számított 270 napig érvényesek az uniós igazolványok, és nem akarják, hogy a magyarokra hátrányosabb szabályok vonatkozzanak, ezért május elsejéig két oltással érvényesek maradnak az oltási igazolványok, eddig február 15. volt ez a dátum.

Magyarország is vásárol a Pfizer koronavírus-gyógyszeréből

Szentkirályi Alexandra jelentette be, hogy a Paxlovid-készítményből ötvenezer kezelésnek megfelelő mennyiség beszerzését tervezik, de ez később tovább emelkedhet.

Februárban érkeznek a megemelt fizetések

A tavalyi évben közel 7 százalékos gazdasági növekedés volt, szeretnék, hogy ebből minél többen részesüljenek.

Február megérkezik az első teljes 13. havi nyugdíj.

Visszautalják a családosoknak az szja-t.

A 25 év alattiak megkapják az első adómentes fizetést.

Több szektorban is béremelések zajlanak.

A bruttó 200 ezer forintos minimálbér, és a megemelt garantált bérminimum kifizetésére is februárban kerül először sor.

A fegyvereseknek hathavi fegyverpénzt fizetnek.

A hiánycélt ezekkel együtt is tartani szeretnék.

Ha nincs orosz gáz, akkor nincs rezsicsökkentés

Az oroszországi tárgyalásokról Gulyás Gergely elmondta: Magyarország és az Európai Unió érdeke is az, hogy a párbeszédet fenntartsák, a gazdasági kapcsolatokat erősítsék Oroszországgal, illetve mindent megtegyenek azért, hogy bármely konfliktus a térségben és Ukrajnában elkerülhető legyen.

„Magyarország tisztában van helyével és súlyával” – tette hozzá a miniszter. Hangsúlyozta, hogy hazánk energiabiztonságának kérdése fontos.

2030-ig biztosított az orosz gázszállítás, az oroszok nyitottak arra, hogy további egymilliárd köbméterrel növeljék a szállítási mennyiséget, még azonban folyamatban vannak az egyeztetések „Ha nincs orosz gáz, akkor nincs rezsicsökkentés” – emelte ki Gulyás Gergely.

Az orosz-ukrán konfliktusról azt mondta, Orbán Viktor békemissziónak tekintette moszkvai útját. Elmondta, a magyar érdek is az, hogy Oroszország Ukrajna szuverenitását tartsa tiszteletben. Azt is hozzátette, hogy azok a biztonsági garanciák, amiket Oroszország igényel, valójában Ukrajna jövőbeni NATO-tagsága körül forognak.

Rendkívüli alapból segítenek a viharkárosultaknak

A kormány arra tud garanciát vállalni, hogy plusz forrásokat és rendkívüli alapot hoz létre. Az agrártárca a következő hét elejére vállalta a károk felmérését, néhány héten belül megtörténhet a kártalanítás. Ez különösen a fóliás zöldségtermesztőkre vonatkozik, többmilliárd forint körüli lehet a kár.

Az orosz gáz ára a legkedvezőbb a piacon

Kérdésre a gázmennyiség növeléséről Gulyás Gergely elmondta, a rezsicsökkentéshez szükséges feltételeket biztosítja az orosz gáz, a vételár üzleti titok, ugyanakkor hozzátette: ma a piacon ennél kedvezőbb áron nem lehet vásárolni gázt.

Gulyás szerint az Ujhelyi István által bejelentett siker csak részleges

Örülnek annak ha az ellenzéki EP-képviselők a nemzeti érdeket képviselik, nincsenek hozzászokva, de az a siker egyelőre részleges, amit Ujhelyi István jelentett be a keleti vakcinával oltottak utazásáról, mert a tagállami szabályok nincsenek tekintettel erre. Az EU diszkriminálja azokat, akik keleti oltást kaptak, ebben alapvető változás nem történt, és még azt sem tudjuk, hogy nem üzleti érdekek állnak-e emögött - fejtette ki Gulyás Gergely.

Gulyás szerint politikai sztrájk volt a tanároké

A kormány jogosnak tartja a pedagógusok béremelési igényét, de Gulyás Gergely szerint politikai sztrájkot tartottak január 31-én. A miniszter jogi kérdésnek tartja, hogy a sztrájk törvénytelen volt, és azt nem látja helyesnek, ha a jövő generációinak oktatói törvénytelen sztrájkban vesznek részt.

Még nem döntöttek a benzinárstop meghosszabbításáról

Február 15-ig döntenek a hosszabbításról. A benzinárstopot november közepén vezették be.

Kósa Lajos diplomájáról is beszélt

Gulyás Gergely újságírói kérdésre elmondta: Kósa Lajos befejezte a tanulmányait, de nem tette le az államvizsgát, viszont az sem helyes, ha valaki így tüntet fel diplomát az önéletrajzában. Hozzátette: ez még mindig jobb, mintha valaki a tanulmányok befejezése nélkül is diplomát ír az önéletrajzába.

Az érintett tárcavezetők tudtak a minisztériumi házkutatásokról

Gulyás Gergely azután értesült a Miniszterelnökségen tartott házkutatásról, hogy Süli Jánossal beszélt, mert az ilyen esetekben a felügyelő minisztert értesítik, aki ezen a területen nem ő. Az érintett miniszterek tudtak a házkutatásokról.

Magyarország NATO-tagsága vitán felül áll

Gulyás Gergely a orosz-ukrán konfliktussal és a moszkvai követelésekkel összefüggésben leszögezte, hogy Magyarországon népszavazáson döntöttek a NATO-tagságról, a kormány ehhez ragaszkodik, ez vitán felül áll. A miniszter kifejtette: Oroszország úgy érzi, hogy őket átverték, mert az a közép-európai térség, amit megszállva tartottak, nem maradt független, hanem az itteni államok beléptek a NATO-ba. Oroszország ezt a status quo-t elismeri, de nem akarja, hogy tovább folytatódjon a folyamat.

Érkeznek amerikai katonák Magyarországra?

Katonák magyarországi letelepítésével kapcsolatos amerikai megkeresésről nem tud Gulyás Gergely, de a NATO más kérdés.

Ezért kaphatott diplomata útlevelet Schadl György

Gulyás Gergely úgy tudja, hogy minden kamarai vezetőnek van diplomata útlevele, ezért lehetett a végrehajtók vezetőjének, Schadl Györgynek is.

Ha a gyanúsításban foglaltak igazak, Völner Pálnak le kell mondania a mandátumáról

A miniszter szerint, ha a gyanúsításban foglaltak igazak, akkor Völner Pálnak az országgyűlési képviselői mandátumáról is le kell mondania, addig viszont a politikusé a döntés. Völner Pál egyelőre csak az államtitkári tisztségéről mondott le.

A gyermekvédelmi szabályozás helyes

A Mandiner arról kérdezte Gulyás Gergelyt, hogy van-e előrelépés az uniós helyreállítási alappal kapcsolatban. A miniszter elmondta: tárgyalnak, de Brüsszel továbbra is „úgy gondolja”, hogy a választási kampányban nem fogja aláírni, a gyermekvédelmi törvény miatt sem. Ha azonban a kormánypártok választást nyernek, akkor kénytelenek lesznek aláírni. A gyermekvédelmi szabályozással összefüggésben azt is mondta: az helyes, és egyébként is tagállami hatáskörbe tartozik a kérdése. A választási megfigyelők, illetve az EBESZ megfigyelőivel kapcsolatban azt mondta: örömmel várnak minden megfigyelőt a választásra.

Változhat a vagyonnyilatkozati rendszer?

A vagyonnyilatkozati rendszer működésére - Völner Pál ügyével és Márki-Zay Péter kampányfinanszírozásával összefüggésben - vonatkozó kérdésre Gulyás Gergely kifejtette: a vagyonnyilatkozat közokirat, a valóságnak megfelelően kell kitölteni, ha valaki nem így tesz, szándékosan ír valótlant, annak következménye kell hogy legyen. Ők minden olyan konstruktív megoldásra nyitottak, amiben politikai konszenzust lehet találni.

Nem látja sok értelmét a miniszterelnök-jelölti vitának

Lesz miniszterelnök-jelölti vita Orbán Viktor és Márki-Zay Péter között? Gulyás Gergely sok értelmét nem látja annak, hogy valaki Márki-Zay Péterrel vitázzon, mert szerinte az ellenzék jelöltje általában összevissza beszél.

Lesz programja a Fidesznek? A párt programadó kongresszust tartott, de a tárcavezető úgy gondolja,

egy harmadik ciklusban kormányzó pártnál nem kérdés, hogy mit fog tenni, ha marad.

(Index nyomán)