Ez a teljesítmény: a Jákobbik a cigányimádó Donáth Annáék előtt egy héttel már bemutatta a saját kvótacigányát

Lőcsei Lajos személyében lesz "roma" származású politikus befutó helyen a Momentum listáján – jelentette ki Donáth Anna, a Momentum elnöke a Telex választási műsorában. Csak most, egy héttel a Jobbik bejelentése után... Hát ennyire számít a "roma élet"?



Donáth az ellenzéki lista összeállításáról azt mondta, folyamatosan zajlanak erről a tárgyalások, legkésőbb pedig február 26-ig nyilvánosságra fogják hozni a közös listát. Donáth szerint a Momentum mindig azon az állásponton volt, hogy minél hamarabb fejezzék be az erről szóló tárgyalássorozatot. "Amikor ennyi partner van, akkor sok megbeszélnivaló van ezen. Zajlanak a tárgyalások, mindenképp lesz közös megoldás" – jelentette ki. Donáth arról is beszélt, hogy a Momentum listáján van cigány politikus Lőcsei Lajos személyében.



Nem is az a bűn, hanem az, amit a fajtársak nap mint nap elkövetnek

"Márki-Zay Péter kérésének eleget téve a Momentum küldöttgyűlése és közösségünk úgy döntött, hogy Lőcsei Lajost szeretnénk befutó helyen tudni, ezzel is hozzásegítve a kormányváltáshoz az összellenzéki együttműködést" – mondta, hozzátéve, hogy számukra az a legfontosabb a valódi "roma" képviseletben, hogy a jövőbeli minisztériumokhoz járuljanak olyan "romaügyi referensek", akik jogkörökkel és forrásokkal is rendelkeznek.

A Momentum tavaly novemberben, az ellenzéki előválasztás után megválasztott új elnöke azt mondta, jelenleg a kormányváltásra fókuszál, és nem a pártja nyári tisztújítására. "Amikor eldöntöttem, hogy elindulok elnöknek, azt azért is tettem, mert van egy hosszú távú vízióm mind a Momentummal, mind leginkább Magyarországgal kapcsolatban" – mondta, és hozzátette: a nyári tisztújítás után is nagyon szívesen vezetné tovább a Momentumot, ha megkapja ehhez a bizalmat.

A magyar parlamentbe viszont biztosan nem ülne be az április 3-i választás után. "2019 májusában öt évre kaptam bizalmat a választóktól, hogy az Európai Parlamentben képviselhessem őket. Azt hiszem, az elmúlt két és fél éves munkásságom is mutatja, hogy jó helyen vagyok. (…) Most jelenleg pártelnökként a kormányváltásra fordítom minden energiámat, és ezzel párhuzamosan veszek részt az európai parlamenti munkában. Nagyon remélem, a kormányváltás után mindenkinek meglesz az a pozíciója, ahol a lehető legjobban tudja Magyarország jövőjét segíteni" – mondta.

Arra a kérdésre, hogy vállalna-e szerepet Márki-Zay Péter kormányában, azt válaszolta, majd akkor fog ezen elgondolkodni, "amikor át kell menni ezen a hídon". "Nem gondolom azt, hogy nekem ugrálnom kéne pozíciók között. Azt gondolom, nagyon fontos pozícióban vagyok most benne" – mondta.

