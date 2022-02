Anyaország :: 2022. február 18. 21:49 ::

NVI: megjelentek a szavazatszámláló bizottságok részére készített kiadványok

Megjelentek a valasztas.hu oldalon a szavazatszámláló bizottságok (szszb) részére készített kiadványok, a Nemzeti Választási Iroda (NVI) arra kéri a jelölőszervezeteket, hogy a kiadványban foglaltak képezzék részét a delegált tagok számára adott oktatási anyagnak.

Az NVI pénteken az MTI-nek küldött közleményében azt írta, az általános választásokat megelőző korábbi gyakorlathoz híven most is megjelentette honlapján a szavazatszámláló bizottságok feladatait részletesen tartalmazó kézikönyveit, és erről az idei választásokon induló jelölőszervezeteket elektronikus levél útján is tájékoztatta.

Az NVI arra kéri a jelölőszervezeteket, hogy a kiadványban foglaltak "képezzék részét a delegált tagok számára adott oktatási anyagnak", hiszen a közérthető és folyamatábrákkal illusztrált kiadványnak valamennyi szavazatszámláló bizottsági tag címzettje.

Jelezték: a kézikönyvek részletesen ismertetik a szavazatszámláló bizottság működését, a szavazás menetét, a mozgóurnás szavazás és a szavazatszámlálás módját.

Rendhagyó módon - tekintettel a koronavírus-járványra - a kézikönyv bizonyos vírusvédelmi intézkedésekre is kitér - tették hozzá.

A kiadványok a www.valasztas.hu oldalon tölthetők le.

Az NVI közölte azt is, a honlapon három szszb-füzet is megjelent. Külön kiadványban olvashatók a normál szavazókörök, az átjelentkezéssel szavazók számára kijelölt szavazókörök és az átjelentkezéssel és külképviseleten leadott szavazatok megszámlálására kijelölt szavazókörök szavazatszámláló bizottságainak szóló információk.

(MTI)