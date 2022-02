Anyaország :: 2022. február 21. 14:40 ::

"Még a csirkefarhát is álom" - kampányhangulatban zajlik a jelenlegi Országgyűlés utolsó ülésszaka

Az Országgyűlés hétfőn kétnapos üléssel kezdi meg aktuális ciklusának utolsó ülésszakát, amely várhatóan március 10-én, az államfőválasztással ér véget.

Szabó Tímea: Orbán Viktor döglött disznókkal birkózva katonásat játszik

"Sajnáljuk, hogy Orbán Viktor nem tette tiszteletét, pedig úgy illett volna, hogy hivatalosan is elköszön a miniszterelnöki széktől" - kezdte napirend előtti felszólalását Szabó Tímea.

A Párbeszéd társelnöke szerint a valóságban két Magyarország létezik, az egyik Orbán Viktoré és a Fideszé, ahol többek között a miniszterelnök "apjának milliárdos hűbérbirtok épül Hatvanpusztán", ahol vállalkozók helyett Orbán Ráhel kap tízmilliárdos állami támogatásokat a divatcégeire, vagy Mészáros Lőrinc percenként milliókat keres. Szabó Tímea ide sorolta azt is, hogy egyedülálló, beteg gyermekét nevelő anyát lakoltattak ki "Völner Pál haverjai", sokaknak még a csirkefarhát is álom, a fiatalok nem jutnak normális lakhatáshoz, a diplomás pedagógusok krumplistésztán élnek.

A Párbeszéd politikusa megemlítette azt a mai hírt is, hogy a NAV kiszállt Iványi Gábor egyesületéhez, szerinte ez azért történt, mert Orbán Viktor bosszút akar állni. Szabó Tímea úgy fogalmazott, hogy Orbán Viktor nyergelteti a híveit csirkefarhátra, miközben egy óvodába is golyóálló mellényben mer csak bemenni. Döglött disznókkal birkózva katonásat játszik, miközben gyáva kiállni vizázni Márki-Zay Péterrel.

Szabó Tímea kormányváltás esetére béremeléseket és nyugdíjemelést ígért, valamint 5 százalékos áfát az alapvető élelmiszereknél, az egészségügyben pedig a várólisták megszüntetését. A rezsicsökkentést panel és szigetelési programmal folytatnák.

Dömötör Csaba államtitkár válaszolt: "azt a furcsa mutatványt produkálják, hogy egyszer azt állítják, hogy a kormánypártok napjai politikai értelemben meg vannak számlálva, és közben diktatúra van".

A kormánypárti politikus szerint érdemi mondandó híján marad a személyeskedés, a provokatív stílus, a baloldali gyűlöletpolitika, miközben több mint 7 százalékkal nőtt a gazdaság, visszaadták a 13. havi nyugdíjat, adóvisszatérítés kapnak családok, adómentességet a fiatalok.

Dömötör Csaba hangsúlyozta, a járvány ellenére nőttek a bérek, a baloldal nem adott, csak elvett, és senki nem emelte olyan fordulatszámra a magyarok sértegetését, mint Márki-Zay Péter.

Az LMP-s Csárdi Antal a Völner-Schadl-ügyet kérte számon a kormányon

Csárdi Antal, az LMP országgyűlési képviselője szerint az elmúlt évek a legnagyobb korrupciós botránya a Völner-Schadl-ügy, amely megmutatja azt a maffiaszerű hálóztatót, amit a kormány az elmúlt években meghonosított. Csárdi Antal emlékeztetett rá napirend előtti felszólalásában, hogy Völner Pál a mai napig szabadon védekezik, miközben az ügyével kapcsolatban minden más előzetesben van.

Az LMP képviselője arról is beszélt, hogy az elmúlt hetekben "őrületes ingatlanpanama"-ügy derült ki az V. és a VII. kerületben, amelyek a mai napig "Rogán Antal uradalmaként" vannak számon tartva. Az ellenzék vizsgálóbizottságot kezdeményezett, de az V. kerületben lesöpörték, a fővárosban azonban nem tudták. A bizottság elkezdte a munkát és fel fogja fejteni az ingatlanpanamát. Csárdi Antal arra számít, hogy elő fog még kerülni olyan kedvezményes ingatlanvásárlás, amelyről még nem beszélt a sajtó. A Völner-Schadl-ügyet összekötötte a devizahitelkárosultoknak ügyével is.

Répássy Róbert államtitkár szerint Csárdi Antal Gyurcsány Ferenc szövetségese, ezért "kétségtelenül a korrupció szakértője". Az államtitkár az ellenzék szemére vetette, hogy Szombathelyen egy gyanúsítottat indítanak képviselőjelöltként, és "ezután szerényebbnek kéne lenniük".

Répássy Róbert felidézte, hogy korábban Gyurcsány Ferenc mentelmi jogát is felfüggesztették már, de az ellenzéket akkor ez nem érdekelte. Az államtitkár elmondta: Völner Pál lemondott államtitkári tisztségéről, a baloldal azonban soha nem vállalja a felelősséget semmiért sem. Példaként említette a Városháza-ügyet.

Répássy Róbert szerint a törvény előtt mindenki egyenlő, a büntetőeljárás folyamatban van, ha van benne kriminális elem, akkor az ügyészség vádat fog emelni, a bíróság pedig el fogja bírálni az ügyet. Ugyanakkor az olyan ügyekben, amelyekben baloldali politikusok érintettek, soha nem szólt semmit sem az ellenzék. Répássy Róbert azt mondta: "vannak ilyen ügyek", vállalják a felelősséget az érintettek. Azt is hangsúlyozta: a kormány a legtöbbet tette a devizahitelesekért, a Gyurcsány-Bajnai-korszakhoz kötődik az ügyük, tőlük örökölt a kormány.

Bősz Anett: a plusz nyugdíjat felfalja az infláció

A DK részéről Bősz Anett a megélhetési válságnak szentelte a felszólalását, hangsúlyozta, hogy az egy főre jutó fogyasztás csak két uniós tagországban, Horvátországban és Bulgáriában volt alacsonyabb.

A politikus több területet érintve fejtette ki a megélhetési válságot: a nyugdíjasoknak a svájci indexálás jelentette a legnagyobb érvágást, az egyhavi plusz nyugdíjat felfalja az infláció. A fiatalok egyik legfontosabb problémájának az első lakás megszerzését nevezte, de a rendszer a középosztályt segíti.

A megélhetési válságnak idősek és fiatalok, szegények és a középosztály alatt maradó társadalmi csoportok mind kárvallottjai.

Orbán Balázs államtitkár válaszolt: "a kormány egyetért azzal, hogy nagyon fontos cél a szegénység felszámolása. A mi megítélésünk szerint a szegénységből a munka jelenti a kivezető utat".

Orbán Balázs a Világgazdasági Fórum és a Világbank statisztikáit ismertetve leszögezte, hogy Magyarországon a legalsó társadalmi csoportok jobban részesülnek az ország jó gazdasági teljesítőképességéből. Több konkrét intézkedést is sorolt: 2010 óta háromszorosára emelték a minimálbért, bevezették a négy stop politikáját, segítettek a devizahiteleseknek, minden korábbinál többet fordítottak szociális gyermekétkeztetésre.

Ezzel kontrasztba helyezve a 2002-2010 közötti időszakról elmondta: emelkedtek a rezsiárak, eltörölték a családi adókedvezményt, az egész országot a devizahitelezés csapdájába vitték.

Tóth Bertalan szerint az egyik megoldás az, hogy Orbán Viktor megjavul

Tóth Bertalan, az MSZP frakcióvezetője örült volna, ha Orbán Viktor bejött volna a munkahelyére és beszámolt volna az Európai Unió Bíróságának ítéletéről. A szocialista politikus szerint a kormányfő "fél a vitától", már a parlamentbe se jön be. Azt is kifejtette, hogy az EUB ítélete súlyosan befolyásolja Magyarország jövőjét.

Tóth Bertalan szerint hazugság az, amit Varga Judit igazságügyi miniszter állított, hogy politikai ítélet született volna. Hozzátette: egy ilyen ítélet után le kellett volna mondania a tárcavezetőnek, de "mit lehet várni" tőle a Völner-ügy után. Kiemelte, hogy az igazságügyi bizottságban leszavazták azt javaslatot, hogy Völner Pál ne kaphasson végkielégítést.

Az MSZP-s politikus úgy véli, az idei választás tétje az, hogy az EUB ítélete miatt veszélybe került 15 ezer milliárd forint felhasználható lesz vagy sem Magyarország számára. A kormányt korrupt elnyomó pártállamnak nevezte, amely miatt nem jönnek az uniós pénzek, és ha marad ez a kormány, akkor nem lesz gazdasági fejlődés.

Tóth Bertalan szerint két lehetőség van: Orbán Viktor hirtelen megjavul, de erre nem nagyon van esély, a másik lehetőség a kormányváltás.

A jó Isten mentse meg Magyarországot attól, hogy még egyszer a baloldal rendelkezhessen az uniós források felett – jelentette ki Orbán Balázs államtitkár. Elmondta, hogy a baloldali kormányok gyenge gazdaságot működtettek, fejlesztési lehetőségeket szalasztottak el, a korszak szimbóluma pedig a 4-es metró beruházása, "Magyarország legnagyobb korrupciós ügye".

Orbán Balázs szerint ezzel szemben az Orbán-kormány próbálta korrigálni és megállítani az ország lecsúszását, sikerrel is jártak, de van még mit tenni. Fejlesztéspolitikai reformokat vezettek be. Az államtitkár szerint jó lenne, ha az ellenzék nem Brüsszel, hanem a magyar emberek oldalára állna.

Jakab megint a kötelezőoltás-ellességgel próbálkozott

Jakab Péter azzal kezdte felszólalását, hogy az oltást nem lehet kötelezővé tenni, a kormány ezzel elüldöz a szakmájukból rendőröket, ápolókat. A Jobbik elnöke arról is beszélt, hogy a Fidesz fizetős egészségügyet vezet be, megemlítve, hogy a 300 forintos vizitdíjjal volt problémájuk, de a húszezres Covid-teszt rendben van. "Lassan fél Afrikát mi látjuk el vakcinával, de dupla áron vásároljuk a kínait" - tért át vakcinabeszerzésekre Jakab Péter, feltéve a kérdést: az oltás is a pénzről szól, ezért akarják kötelezővé tenni április 3. után?

Az ellenzéki politikus szerint, ha szükségük van néhány millióra, "akkor szövetkeznek a végrehajtó maffiával", ha nincs kedvük bemenni vizsgázni az egyetemre, akkor egy telefonnal elintézik - utalva a Völner-Schadl-ügyre, "Varga Judit igazságügyi miniszter pislog, mint hal a szatyorban. Mint aki ott sem volt."

Jakab Péter Mészáros Lőrincről elmondta: stadiont építhet Zuglóban, kicserélheti a vízvezetéket Tatabánya környékén, április 3. után meg majd pucolhatja a vécét Szegeden, ingyen, önökkel együtt.

A politikus az óvodások nemi átalakító beavatkozására vonatkozó népszavazási kérdést is kommentálta: hát bolondok maguk esküszöm, egytől egyig.

A válaszlehetőség Dömötör Csaba államtitkáré volt: "egy dolgot hadd kérdezzek, ha tényleg szabad országot akar, akkor mit keres a szemkilövetők választási listáján?" A kormánypárti politikus szerint Jakab Péter azokkal indul együtt a választáson, akik a jogállamiságot gumilövedékkel, vízágyúval értelmezték.

"Önt vagy félretájékoztatták, vagy szándékosan hazudik" - közölte Dömötör Csaba a kötelező oltásról szóló vádakra, azt hazudva, hogy Magyarországon nincs kötelező oltás, de az ellenzék egyébként sem tett semmit hozzá a járvány elleni védekezéshez, csak álhíreket köröztettek és a vakcinák ellen kampányoltak, ráadásul pont Márki-Zay Péter akar fizetős egészségügyet.

Dömötör Csaba szerint a Jobbik hosszú utat tett meg, a posztkommunisták lefokozott tagozata lettek, tagadták az elején, a végén aláírtak Gyurcsány Ferencnek. Az államtitkár úgy látja, hogy Vona Gábor eladta a Jobbik lelkét, Jakab Péter meg sem kísérelte visszaszerezni azt, a Gyurcsány-listán együtt sorakoznak majd a posztkommunista és a jobbikos politikusok nevei.

A tíz évvel ezelőtti önmaguk vajon mit szólna ehhez? Gárdamellény le, vörös csillag fel.

Simicskó a fideszes "melegek" és zsidók védelmében

Simicskó István, a KDNP frakcióvezetője a választásokkal kapcsolatban arról beszélt: fontos, hogy visszatekintsenek az elmúlt 4, illetve 12 évre, majd ha ez megvan, akkor megfogalmazzák, hogy ebből mi következik, mi várható. Elmondta: az Orbán-kormánynak számos kihívással kellett szembesülnie, sok problémát jelentett a Gyurcsány-Bajnai-korszak öröksége. Az államtitkár kifejtette: az Orbán-kormány azonban megfelelő gazdaság- és biztonságpolitikát folytatott. Többek között emlékeztetett rá, hogy a kormány 7,1 százalékos gazdasági növekedést tud maga mögött, míg a baloldali kormányok idején 7 százalékos volt a csökkenés.

Simicskó István szerint rossz belegondolni abba, mi várható, ha esetleg a baloldal győzne az április 3-i választáson, ha programokat nem is látni, de megdöbbentő kijelentéseket hallani tőlük.

A KDNP frakcióvezetője kifejtette, hogy a baloldal miniszterelnök-jelöltje, bár keresztényként titulálja magát, de az "ördöggel szövetkezne", miközben megsértett minden társadalmi csoportot, továbbá "listázza a fideszes melegeket és zsidókat". Simicskó István felidézte Márki-Zay Péternek, az ellenzék miniszterelnök-jelöltjének korábbi kijelentését, amely szerint "külön külön képviseli a fasisztákat és a kommunistákat". A KDNP-s politikus hozzátette: ez szégyen. Azt is mondta: a veszélyes gondolatok, a veszélyes kijelentések csak veszélyes cselekedeteket szülnek.

Zsigó Róbert államtitkár szerint a választás tétje a magyar családok jövője, hogy egyre könnyebb legyen gyermeket vállalni, nevelni és családot alapítani, 2010 előtt ez nem volt így, de a kormányváltással családbarát fordulat történt. "Megvédjük az elmúlt 12 évben az emberekkel összefogott eredményeket" – jelentette ki az államtitkár.

Kommunisták, fasiszták... a szokásos fideszes szöveg



„Képzeljék el, hogy itt Feri néven rendezvénysorozatot indított Gyurcsány Ferenc” – kezdte Kocsis Máté. Az nagyon sokat elárul önökről, hogy itt a Ferit önök, kommunisták és fasiszták nagy egyetértésben megpróbálják visszasegíteni a hatalomba.

A Fidesz frakcióvezetője szerint teljesen mindegy, hogy melyik pártot forgatják fel, mindegyik alatt Feri van, „mindegyik pohár alatt Feri van”.

Kocsis Máté úgy látja, hogy ezt a programot már ismerjük, tesztelték a magyarok, és ítéletet mondtak róla. A politikus hangsúlyozta: ökölszabály szerint az a legerősebb, akinek a legnagyobb frakciója lesz, tehát Gyurcsány Ferenc.

Válaszában Rétvári Bence államtitkár közölte, hogy 2010 óta együtt ülnek a parlamentben, de az ellenzékre még ők sem használtak olyan jelzőket, mint a saját miniszterelnök-jelöltjük.

Kövér bejelentette: március 10-én lesz a köztársaságielnök-választás

Kövér László, az Országgyűlés elnöke hivatalosan is bejelentette, hogy március 10-én választ a parlament új államfőt, a jelölési időszak március 1-jéig tart, március 3-án délelőtt 10 órakor tekintik át a jelöléseket.

Egy jelölt indulásához a képviselők legalább egyötödének ajánlására van szükség, kétharmados többséggel rögtön megválasztható az államfő, ennek hiányában második fordulót tartanak, ahol elég az egyszerű többség is. A Fidesz Novák Katalint jelöli, a balliberális ellenzék (DK, Jobbik, MSZP, LMP, Párbeszéd, Momentum) Róna Pétert.

(Index nyomán)