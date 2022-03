Anyaország :: 2022. március 1. 11:20 ::

Továbbra is zavartalan az ország gázellátása

A jelenlegi napi magyar gázfogyasztásnak közel a négyszeresét tudja Magyarország „mozgósítani” – közölte a Magyar Energetikai és Közmű-szabályozási Hivatal (MEKH), amely szerint a földgázpiac megfelelően működik, az ország gázellátása jelenleg zavartalan, a határkeresztező vezetékeken, így az ukrán-magyar ponton is normál üzemnek megfelelően zajlik a gázforgalmazás. Az orosz fél továbbra is a hosszú távú szerződéseknek megfelelően teljesíti a szállításokat.

Magyarország földgázellátása több irányból is biztosított, így vezetékeken is érkezik, de a tárolókból is kivehető földgáz.

A hazai lakosság ellátását biztosító földgázmennyiségek átvétele már nem az Ukrajna felől érkező vezetéken történik, hanem a 2021. október 1-jén üzembe állt kiskundorozsmai és a mosonmagyaróvári határkeresztező pontokon.

A hazai földgázrendszer maximális technikai kapacitásai (millió m3/nap)

Hazai termelés: 10,5

Mosonmagyaróvár (nyugati irány): 14,4

Beregdaróc (keleti irány): 48

Csanádpalota (délkeleti irány): 4,8

Drávaszerdahely (délnyugati irány): 19,1

Balassagyarmat (északi irány): 12,0

Kiskundorozsma (déli irány): 22,9

Kereskedelmi gáztárolók: 60,1

Biztonsági gáztároló: 20,0

Ez összesen napi 211,8 millió m³, miközben a valaha mért maximális országos földgázfogyasztás (2005. február 9-én) 89,5 millió m³/nap volt, de a mostani téli időszakban a legnagyobb földgázfogyasztás eddig csak 52,1 millió m³ volt (2021. december 22-én).

A tárolókban jelenleg 1,59 milliárd köbméter földgáz van, ami 25 százalékos töltöttséget jelent. Ez a fűtési szezon végén, még hideg időjárási körülmények között is jelentős tartalékot jelent.

(Telex nyomán)