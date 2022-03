Anyaország :: 2022. március 2. 14:40 ::

Nagyon szeretné már a DK, hogy Paks II. elbukjon

Két egyértelmű ok miatt sem fog megvalósulni a Fidesz "dédelgetett álma", hogy az orosz Roszatommal építtesse meg Paks II.-t - jelentette ki a Demokratikus Koalíció EP-képviselője.

Rónai Sándor szerdai, online sajtótájékoztatóján indoklásul azt mondta, hogy kedden az Európai Parlamentben maguk a fideszes EP-képviselők is "megszavazták Paks II. leállítását". Igent nyomtak arra, hogy véget kell vetni minden nukleáris területen történő együttműködésnek Oroszországgal, különös tekintettel a Roszatommal és annak leányvállalataival való együttműködésre - fogalmazott.

Az EP-képviselő hangsúlyozta: a másik ok pedig az, hogy az Egyesült Államok és az Európai Unió hét orosz bankot is kizár a nemzetközi tranzakciókat lehetővé tevő SWIFT-rendszerből. Ezek között ott van az a bank is, amelyik Paks II. orosz finanszírozója - emelte ki.

Rónai Sándor azt mondta, biztosnak tűnik, hogy nem lesz Paks II. - orosz részvétellel legalábbis biztosan nem. A kérdés csak az, hogy a magyar kormány mikor ismeri el az "évtizedes kudarcot" - tette hozzá.

(MTI)