Anyaország :: 2022. március 2. 16:50 ::

Meglépte a kormány, amit a Mi Hazánk fél éve követel

A Mi Hazánk tavaly július óta követeli az üzemanyagok jövedéki adójának csökkentését, a jövedéki adó áfamentességét, az áfa csökkentését, illetve az üzemanyagok nagykereskedelmi árának csökkentését, maximalizálását is. Az Innovációs és Technológiai Minisztérium a napokban jelentette be, hogy a kormány az üzemanyagok nagykereskedelmi árát is 480 forintban rögzíti. Az erről szóló jogszabály meg is jelent a közlönyben, ám a kihirdetett és már hatályba is lépett rendeletben van egy váratlan, és a tárca tájékoztatójában nem részletezett lépés: csökkenti a kormány a benzin és a gázolaj jövedéki adóját 5-5 forinttal.

A tárca azzal érvel, hogy ez a lépés hozzájárul a kiskereskedelmi benzinkutak versenyképesebb működéséhez. Véleményünk szerint ez nem a versenyképesebb működést segíti, hanem a csődtől és a bezárástól menti meg azokat a családi vállalkozásként üzemelő benzinkutakat, amelyek ki tudtak tartani a benzinár plafon bevezetése óta.

Szégyen, hogy míg például az Audiba több mint 30 milliárd forintot pumpált a kormány, addig a bajba jutott benzinkutasoknak a múlt héten még csak kedvezményes hitelt ajánlottak. A versenyképesebbé tételt a Mi Hazánk meghatározó parlamenti jelenléte esetén meg fogja valósítani, ugyanis mi nem nemzetközi multinacionális cégekbe öntünk milliárdokat, hanem a hazai kis- és középvállalkozásokat fogjuk stratégiai partnerként kezelni - írja közleményében Szajlai János, a Mi Hazánk Mozgalom Borsod-Abaúj-Zemplén megyei szervezője, választókerületi elnök, a párt országgyűlési képviselőjelölt.

A nagykereskedelmi benzinárstop miatt literenként 34,5 forint bevételt veszít a Mol

A Mol a nagykereskedelmi benzinárstop miatt 34,5 forinttal kevesebb bevételt könyvel el literenként - közölte az olajipari vállalat szerdán az MTI-vel.

A Mol közlése szerint tiszteletben tartják a kormány üzemanyag-árazásra vonatkozó döntését, és a kormányrendeletnek megfelelően tájékoztatják ügyfeleiket is. Leszögezték ugyanakkor: a helyzet a világpiaci helyzetnek és a dollár-forint árfolyam alakulásának megfelelően változhat. A Brent olaj ára folyamatosan emelkedik, 2014 óta először átlépte a 100 dolláros hordónkénti árat a napokban, és a forint is jelentősen gyengült a dollárhoz képest. Mindez a nagykereskedelmi árakra is hatással van - hívta fel a figyelmet a Mol.

A vállalat ugyanakkor hangsúlyozta: ügyfeleinek, beleértve a lakossági fogyasztókat is, továbbra is zavartalanul biztosítják a 95-ös oktánszámú benzin és a dízel piaci ellátását.

A kormány hétfőtől 480 forintban maximálta az üzemanyagok nagykereskedelmi árát is, amivel hozzájárul a kiskereskedelmi benzinkutak versenyképesebb működéséhez; a kormányrendelet hétfőn jelent meg a Magyar Közlönyben. Az intézkedés célja az, hogy a kiskereskedelmi egységek ne kényszerüljenek a beszerzési ár alatt értékesíteni az üzemanyagokat, hiszen a benzinkutak már november óta legfeljebb 480 forintért adhatják a 95-ös benzin és a gázolaj literjét. A Mol korábbi tájékoztatása szerint a csoport tisztított, kamat-, adófizetés és amortizáció előtti eredménye (EBITDA) 1071,9 milliárd forint (3,53 milliárd dollár) volt tavaly, ami meghaladta a 3,2 milliárd dolláros éves célkitűzést. A vállalatcsoport 2020-ban 629,7 milliárd forint (csaknem 2,05 milliárd dollár) tiszta EBITDA-t termelt. A Mol-csoport nettó eredménye 526,1 milliárd forint (1,74 milliárd dollár) volt tavaly, az előző évi 18,3 milliárd forintos (63,4 millió dolláros) veszteség után. Az értékesítés nettó árbevétele meghaladta az 5959 milliárd forintot (19,6 milliárd dollár) 2021-ben, az egy évvel korábbi 4011 milliárd forint (13,07 milliárd dollár) után.

A Mol részvényeivel a BÉT prémium kategóriájában kereskednek, a papír 2444 forinton zárt kedden. Az elmúlt egy évben a részvények legmagasabb árfolyama 2810, a legalacsonyabb 2008 forint volt.