Anyaország, Külföld :: 2022. március 14. 17:28 ::

Bloomberg: a háború miatt egyelőre nem tartják vissza az EU-s pénzeket Magyarország és Lengyelország elől

A Bloomberg az ügyre rálátó, névtelenül nyilatkozó forrásokra hivatkozva azt írja, hogy az Európai Unió az ukrajnai háború miatt egyelőre várhatóan nem fogja elindítani a jogállamisági mechanizmust Magyarország és Lengyelország ellen, azaz rövid távon nem várható az uniós források visszatartása feltételezett jogsértések miatt, írja a Telex.



Örülhet Orbán - az utolsó fegyver is kiesik a ballibek kezéből (fotó: Reuters)

A jogállamisági mechanizmus az európai uniós költségvetés védelmét szolgáló feltételrendszer része. A lényege, hogy az Európai Bizottság visszatarthat uniós forrásokat a tagállamoktól, ha azok szerintük nem tartják be a jogállamisági követelményeket, amelyeket az EU-csatlakozásukkor vállaltak, illetve amelyeket az uniós alapszerződés rögzít. A jogállamisági aggályokkal leginkább érintett két tagállam, Magyarország és Lengyelország tavaly márciusban megtámadta az Európai Unió Bíróságán a mechanizmus alkalmazásáról szóló jogszabályt, a pert azonban idén februárban végleg elbukta a két kormány. Bár az Európai Bizottság még az ítélet után is várna a mechanizmus elindításával, az Európai Parlament még néhány napja is azt közölte, hogy azt azonnal működésbe kellene hozni.

Most azonban a Bloomberg forrásai azt mondták, hogy a büntetőintézkedés alkalmazása túl kockázatos lenne a jelenlegi helyzetben, amikor a tagországok az orosz–ukrán háború miatt épp menekültválsággal küzdenek, és szintén részben a háború miatt az energiaárak is megugrottak, illetve az Oroszország elleni szankciók miatt további gazdasági nehézségek várhatók. Ráadásul határországként épp a jogállamisági mechanizmus alkalmazásának két legvalószínűbb célpontja, Magyarország és Lengyelország a leginkább érintett az ukrajnai menekültek fogadásában.