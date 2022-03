Anyaország :: 2022. március 15. 16:26 ::

Orbán: a medve szkanderban verhetetlen, de lehet az orrába karikát fűzni

Orbán Viktor beszéde elején külön köszöntötte azokat, akik Kárpátalján vannak most velünk.



Fotó: Kaszás Tamás / Index

A miniszterelnök azzal folytatta, hogy október 23-án megüzenték a baloldalnak: nem oda Buda, sőt, "ha jól látom az esélyeket", nem oda Pest sem. Azt is megüzenték, nem hagyják, hogy visszarántsák hazánkat a baloldali rémálomba, hogy ismét csődbe vigyék Magyarországot, megüzenték, hogy Magyarországnak előre kell mennie, megüzenték, hogy a jobboldalon nem jámbor lúzerek vannak, akik megijednek a baloldal mögött álló befolyásos nemzetközi médiától, a brüsszeli bürokratáktól, vagy a gazdag Soros Györgyöktől.

"Megüzentük, hogy harcolni fogunk."

Orbán Viktor kifejtette, hogy több mint száz választási gyűlést tartottak, és bekopogtak több millió ajtón, "erőnk és esélyeink napról napra nőnek". A kormányfő nem is emlékszik, mikor álltak utoljára ilyen jól a csillagok 19 nappal a választás előtt.

Megmutattuk az erőnket, és ez meghozta az eredményt, ellenfeleink a legmélyebb tanácstalanság állapotában és a szétesés határán billegnek. Hiába bújt a farkas báránybőrbe, a csalárdság árát meg kell fizetni.

Az üstökösnek hitt Márki-Zay Péterről úgy fogalmazott, hogy földbe csapódott, kihűlt kődarab.

"Idehozták azt a lengyelt, akit otthon is szégyellnek"

Orbán Viktor a balliberális ellenzékkel kapcsolatban elmondta, ma együtt sóhajt az ország: micsoda szerencse, hogy most nem ezeknek a kezében van Magyarország kormányrúdja. Arról is beszélt, hogy végső kétségbeesésükben idehívták már Donald Tuskot is Lengyelországból.

"Idehozták azt a lengyelt, akit otthon is szégyellnek" – fogalmazott Orbán Viktor. Hozzátette: Tusk először szétverte a saját pártját Lengyelországban, majd a Néppártot Brüsszelben. "Maga a fekete macska, aki bajt hoz az ember fejére" – mondta Orbán Viktor. Majd azt is kijelentette: sose akadályozd meg az ellenfeledet abban, hogy hibát kövessen el.

Kifejtette: a magyaroknak régóta szokása, hogy amikor az ország sorsa fordul, közösen döntenek, hogyan kerülhetjük el a bajt. Ez a mi legnagyobb erőnk, több mint 1100 éve ezt csináljuk – mondta a kormányfő. Azt is mondta: különbözőek vagyunk, de amikor a szükség úgy kívánja, összehívjuk és egységbe rendezzük magunkat. "Veszély idején az ország együtt dönt a jövőjéről" – tette hozzá.

Arról is beszélt: tudjuk, hogy nem csak azok vannak itt, akiket a szemünkkel láthatunk. "Itt vannak azok is, akiket csak a szívünkkel láthatunk" – jelentette ki. Orbán Viktor felsorolta: a daliás, bátor elődök, és a még meg nem születettek, az eljövendő korok daliás hősei.

A békéhez, a szabadsághoz, az egyetértéshez erőre van szükség



Komoly dolgokról kell beszélnünk – folytatta Orbán Viktor, hozzátéve: háborúról és békéről, a haza üdvéről és a fenyegető veszélyekről.

Mióta az eszünket tudjuk, mióta létezik közös magyar nemzeti emlékezet, a magyarok mindig ugyanazt akarták a Kárpátok alatt. Legyen béke. Legyen szabadság. Legyen egyetértés. A békéhez, a szabadsághoz és az egyetértéshez ugyanarra a dologra van szükségünk: erőre.

Orbán Viktor ezután felsorolta: gyenge nép nem kap békét, legfeljebb megkegyelmeznek neki, gyenge nemzetnek nem jár a szabadság, legfeljebb hamis gulyás a barakkjába, gyenge nép nem tud tető alá hozni semmilyen egyetértést, legfeljebb beletörődhet a sorsába.

"A béke, a szabadság, az egyetértés az erős népek jutalma."

A kormányfő leszögezte, hogy erős országot akarnak, amely a természet törvényei szerint nem szakadhat ki a népek naprendszeréből, de mindig a saját tengelye körül forog, nem enged más bolygók vonzásának, és nem engedi, hogy idegen népek érdekei jelöljék ki a röppályáját, ehhez viszont tekintélyt parancsoló erő kell, ezt a Magyarországot építik. Ezért támogatják a családokat, és ezért hoztak létre egymillió új munkahelyet, ezért adóztatták meg a multikat, csökkentették a rezsit, küldték haza az IMF-et.

"Nem térített el bennünket se árvíz, se migráció, se világjárvány, és azt akarjuk, hogy ne térítsen el ettől se a háború, se a baloldal április 3-án."

Egy országnak legelőször a lelkében kell erősnek lennie

Orbán Viktor elmondta: a világ legszebb országa a miénk, a világ legszebb nyelvét adta az Úristen, de ez a jószívű emberek országa is, csupa nagyszerű ember, a menekülteket segítő ezrekig. De ez nem elég, a szépségből, a leleményből csak akkor lesz boldog ország, ha ez erővel párosul.

A kormányfő kifejtette: tizenötmilliónyian vagyunk a világban, nálunk hatalmasabb országok látókörében élünk, ez azonban nem ok a kishitűségre, a félelemre, az önfeladásra. Az erő nem csak izom kérdése, az oroszlánt nem lehet lebirkózni, de lehet a szemébe homokot szórni – mondta Orbán Viktor.

A kormányfő szerint egy országnak legelőször a lelkében kell erősnek lennie, mint a márciusi ifjaknak.

Németek, oroszok, törökök, amerikaiak árnyékában élünk, de ez nem ok a kishitűségre, a félelemre és az önfeladásra, az erő ugyanis nem csak izom kérdése.

"A medve szkanderban verhetetlen, de lehet az orrába karikát és láncot fűzni."

"Nem rejtjük véka a alá véleményünket, akkor sem, ha ez másnak nem tetszik, nekünk sem tetszik mindenki" – tette hozzá. Arról is beszélt: nem irigyeljük mások sikereit, egyszerűen csak jobbak akarunk lenni. "Nem félünk az ellenfeleinktől, mert a ránk dobott kövekből lépcsőket építhetünk" – fogalmazott Orbán Viktor.

Kétszázezerrel több gyerek született, mintha a baloldal maradt volna kormányon – jelentette ki Orbán Viktor, hozzátéve: aki dolgozni akar, annak jut munka, van nemzeti alkotmány. Egy az ország, egy a haza és egy a nemzet.

A kormányfő úgy látja, hogy van belevaló külpolitikájuk, képesek lezárni a határokat, világraszóló hadsereg lesz, világszínvonalú hadiipar, kulturális fejlesztések Budapesten, és egymásnak adják a kilincset a legnagyobb sportrendezvények.

"A magyar név megint szép lesz, méltó régi, nagy híréhez, mert a világ csak azokat tiszteli, akiknek van merszük és erejük, hogy kiálljanak magukért."

Orbán Viktor kitért az orosz-ukrán háborúra is, úgy fogalmazott, hogy emberemlékezet óta nem volt ilyen március 15-énk, kitört a háború a szomszédunkban, abban az országban, ahol magyarok százezrei élnek, ma katonáinknak és rendőreinknek a déli határ mellett most már a keleti határunk biztonságát is fegyverrel kell garantálniuk.

A kormányfő hangsúlyozta, hogy minden idők legnagyobb humanitárius segélyprogramját működtetik.

"Itt dörömböl az ajtónkon a Nyugat-Európában már pusztító energiaválság. Két évünk ráment, hogy végre legyőzzünk egy száz éve nem látott világjárványt. S ha mindez nem lenne elég, itt van még nekünk a magyar baloldal is. A veszélyek korába léptünk."

Orbán Viktor világossá tette, hogy most nincs helye a hibázásnak, nincs tere a kapkodásnak, és nem engedhetünk meg magunknak egyetlen rossz döntést sem.

Azzal folytatta, hogy Magyarország világok határán fekszik, kelet és nyugat, észak és dél között, a háborúkat nem értünk és a mi érdekünkben vívják, akárki győz, mi veszítünk. Közép-Európát a világ nagyhatalmainak sakktáblájának nevezte, "hol az egyik akar minket a frontvonalba tolni, hol a másik", akár fel is áldoznak bennünket, ha nem vagyunk elég erősek.

Egyetlen magyar sem kerülhet az ukrán üllő és az orosz pöröly közé

"Vannak országok, akik háborúval akarják elérni a céljaikat, de mi tudjuk, hogy az a legjobb háború, amit sikerül elkerülni" – jelentette ki Orbán Viktor.

Oroszország, az orosz érdekeket nézi, Ukrajna pedig Ukrajnáét, se az USA, se Brüsszel nem fog magyar fejjel gondolkodni, és magyar szívvel érezni. "A magunk érdekeit nekünk kell képviselnünk. Higgadtan és bátran" – fogalmazott a kormányfő.

Ebből a háborúból ki kell maradnunk. Egyetlen magyar sem kerülhet az ukrán üllő és az orosz pöröly közé. Ezért se katonát, se fegyvert nem fogunk küldeni a harcterekre – fejtette ki.

Orbán Viktor szerint a baloldal elvesztette a józan eszét, és holdkórosan beletámolyogna a háborúba, magyar katonát és magyar fegyvert akar küldeni a frontvonalba. Ezt nem fogjuk megengedni. Nem hagyjuk, hogy a baloldal belerángassa Magyarországot ebbe a háborúba. Nem hagyjuk, hogy a baloldal katonai célponttá tegye Magyarországot, célponttá tegye az itthoni és a kárpátaljai magyarokat – fogalmazott Orbán Viktor.

Békepárti jobboldal vagy háborús baloldal?

Orbán Viktor azt mondta: a háborús veszély nem csökkenti, hanem növeli, sőt, az egekbe emeli a választás tétjét.

Békepárti jobboldal vagy háborús baloldal? Építkezés vagy rombolás? Előre vagy hátra? – tette fel a kérdést, majd úgy fogalmazott: "Mi azt mondjuk, őrizzük meg Magyarország békéjét és biztonságát. Aki a békére és a biztonságra szavaz, az a Fideszre szavaz."

A kormányfő szerint keresztény szívvel kell éreznünk, illetve magyar fejjel kell gondolkodnunk. Magyarország segít a menekülteknek, de továbbra is elutasítja a migrációt.

"Mi sem tudjuk mi lesz a háború vége, nem tudjuk mit hoz a jövő. Minden eshetőségre készen kell állni" – mondta. Orbán Viktor úgy véli, olyan kormány kell, amelyet nem érhet meglepetés, és amelyik nem most merészkedik ki először a nyílt vízre.

Ez most nem az amatőrök órája, ez most nem a dilettánsok ideje – fogalmazott a kormányfő. Arról is beszélt, hogy nem kezdők, sokan vannak és erősek, egységesek, meg fogják nyerni a népszavazást is, amellyel a genderőrületet meg fogják állítani. "Az apa férfi, az anya nő, a gyerekeinket meg hagyják békén!" – jelentette ki Orbán Viktor.

Ezt a választást meg kell és meg is fogjuk nyerni

"A hazánkra nagy veszélyek leselkednek. És nagy veszély ellen a nagy győzelem a legjobb orvosság" – fordult rá beszéde utolsó részére Orbán Viktor.

A kormányfő felidézte: egyszer megkérdezte Arnold Schwarzeneggert, hogy hány fekvőtámaszt csinál, ő pedig azt válaszolta, hogy onnantól számolja, ha fáj.

"Így vagyunk ezzel mi is a kampányban. Ilyenkor kell rátenni még egy lapáttal. Kérlek benneteket, tegyetek rá még egy lapáttal."

Orbán Viktor rögzítette, hogy 31 napja kilovagoltak, nagy távolságot tettek meg és rengetegen csatlakoztak hozzájuk, az ország mellettük áll.

"Ezt a választást meg kell és meg is fogjuk nyerni. Megnyerjük, és akkor béke, biztonság és nyugalom lesz Magyarországon."

A miniszterelnök azzal zárta beszédét, hogy a célegyenesbe fordulnak, 19 nap menetelés vár rájuk és április 3-án megvívnak, "induljunk hát és nyerjük meg életünk legfontosabb csatáját, adjuk meg nekik, ami jár és védjük meg Magyarországot. Mi magyarok együtt, nem másért, hanem egymásért".

(Index - 24 nyomán)