Anyaország :: 2022. április 4. 14:11 ::

A kapitány visszaszólt: Gyurcsány és a Jobbik miatt kaptak kevés szavazatot

A Telex elérte Márki-Zay Pétert, hogy megtudják, felveszi-e a parlamenti mandátumát. A miniszterelnök-jelölt ugyanis listavezetőként bejutott az új parlamentbe, ám az országgyűlési képviselőség összeférhetetlen a polgármesteri poszttal.



Fotó: Fb

„Hódmezővásárhelyre fogok fókuszálni” – mondta Márki-Zay. A kérdésre, hogy akkor tehát nem ül be a parlamentbe, azt mondta: „A vásárhelyiekért fogok dolgozni a következőkben, ennek fényében döntök a parlamenti mandátumról.” Vagyis aligha lesz képviselő.

Márki-Zay Péter nemcsak országosan szenvedett vereséget (a Fidesz 53-35-re megverte listán az ellenzéket), hanem a választókerületében, a Csongrád megyei 4-esben is kikapott a fideszes Lázár Jánostól: a volt miniszter 52-39 százalékra nyert. Ennek a választókerületnek a része maga Hódmezővásárhely is, ahol Márki-Zay most a polgármester, itt egyelőre pár száz szavazattal nyerhet Lázár, de csak a külképviseleti szavazatok megérkezése után lehet majd végeredményt hirdetni.

Márki-Zay a helyi és az országos vereségét egyelőre nem kívánta hosszabban kommentálni, most úgy látja: nem működött az összefogás modellje.

„A számok azt mutatják, hogy a régi Jobbikot nem sikerült megszólítani” – mondta Márki-Zay, aki szerint a 2018-as milliós Jobbik-táborból 300 ezren biztosan a Mi Hazánkra szavaztak, és szerinte a Fidesz is elvitt abból a szavazóbázisból.

Ezek a volt Jobbik-szavazók az összefogást és Gyurcsány Ferencet nem tudták bevenni.

Részletesebb elemzést és értékelést azonban csak későbbre ígért Márki-Zay Péter.