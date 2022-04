Anyaország, Politikusbűnözés :: 2022. április 6. 22:18 ::

Búcsúzóul még több millió forintot vághatnak zsebre a parlamentből kibukott megélhetésiek

Nem távoznak üres kézzel a parlamentből kieső vagy visszavonuló képviselők: háromhavi végkielégítés jár nekik. Választhatnak, hogy egy összegben kérik, vagy további három hónapig utalják nekik a tiszteletdíjukat. A legrosszabbul kereső képviselők – akik csak az alapdíjat kapják – is 4 millió forint körüli búcsúpénzzel kalkulálhatnak, de vannak, akiknek körülbelül 6,5 millió forint jár, írja a 24.

A lap számítása szerint összesen 51 képviselő nem folytatja a képviselői munkát, ennyi politikusnak kell majd végkielégítést fizetni. A legtöbben, tizenöten közülük a Fidesz-frakciót erősítették, ahol a győzelem ellenére van némi átalakulás. A választás arányaiban a legjobban a Jobbik képviselőcsoportját forgatta fel, náluk a 17 tagból 13 kimarad a most alakuló Országgyűlésből. Egyedül a KDNP frakcióját nem érintette a választás, mind a 17 kereszténydemokrata megőrizte a helyét.

Politikusbűnözőknek is járnak a milliók

Jár a búcsúpénz a vesztegetéssel vádolt Völner Pál egykori igazságügyi miniszterhelyettesnek is, aki ezzel rövid időn belül a második végkielégítését zsebelheti be, mivel az államtitkári posztról való lemondása után is kapott 6 millió forintot még decemberben. Most 4 millió forintra számíthat. A többi korrupciós ügybe keveredő politikus sem marad végkielégítés nélkül: Simonka György fideszes képviselő, akire az ügyészség nyolc és fél év fegyházbüntetést és 850 milliós vagyonelkobzást kért, 4,5 millió forintot, a szintén fideszes Boldog István közel 6 millió forintot kaphat, csakúgy, mint az MSZP-s Tóth Csaba, akinek márciusban függesztette fel a parlament a mentelmi jogát az ügyészség kérésére, miután 280 millió forint kenőpénz elfogadásával gyanúsítják.

Novák Katalin hiába lesz köztársasági elnök májustól 4 millió forintos fizetéssel, ugyanúgy megkapja a háromhavi végkielégítését, mint azok a kieső képviselők, akik esetleg még nem tudják, hogy mihez kezdenek a közeljövőben.

Akik visszavonultak, akiket visszavonultattak

Amíg Simonka, Boldog és Völner vállalhatlanná vált, jó néhány választókerületben azért cserélt jelöltet a Fidesz, mert a korábbi győztes visszavonul, vagy a pártközpontban úgy gondolták, hogy új jelölttel nagyobb esély van legyőzni az összellenzéki jelöltet.

A Bács-Kiskun megyei 2-es, Kecskemét központú választókerületben Zombor Gábor volt egészségügyi államtitkár helyett a végül győztes Szeberényi Gyula Tamásnak,

a szegedi központú Csongrád-Csanád 2-es kerületben B. Nagy László helyett a helyi önkormányzati képviselő Mihálffy Bélának,

a Zala megyei 2-es körzetben a visszavonuló Manninger Jenő helyett Nagy Bálint keszthelyi polgármesternek szavaztak bizalmat,

míg Borsod megye 2-es választókerületében, Diósgyőrben és környékén Hubay György helyett Kiss János volt miskolci alpolgármester indult, és ha szűken is, de felülkerekedett az összellenzéki jelöltön, az MSZP-s Varga Lászlón.

Mivel Zombor, B. Nagy, Manninger és Hubay sem szerepelt a Fidesz országos listáján, így már a választás előtt biztossá vált, hogy ők távoznak parlamentből.

Hasonló sorsra jutott Becsó Károly, aki Nógrád megye 1-es, Salgótarján központú körzetében szerzett mandátumot 2018-ban, akkor beteg testvére, Becsó Zsolt helyett indult, aki listáról került be a parlamentbe. Mivel utóbbi azóta meggyógyult, visszavette korábbi körzetét, Becsó Károly pedig nem kapott befutó listás helyet.

Csenger-Zalán Zsolt budakeszi fideszes képviselő Ausztráliában lesz nagykövet, ezért helyette Menczer Tamás külügyi államtitkár indult (és nyert Szél Bernadettel szemben). Fenyvesi Zoltán, a Veszprém megyei 3-as számú választókörzet fideszes országgyűlési képviselője pedig azért nem indult újra, mert a Fideszben arra jutottak, hogy Ajkán és Tapolcán Navracsics Tibornak van nagyobb esélye győzni a jobbikos Rig Lajos ellen.

A négy éve listán bejutók között is volt bőven olyan a Fidesznél, aki eltűnt a sorból. Húsz év után esett ki a parlamentből Farkas Flórián, aki helyett Sztojka Attila "roma" kapcsolatokért felelős kormánybiztos kapott helyet a cigányság képviseletében.

Búcsúzik az Országgyűléstől Bíró Márk is, aki három ciklust húzott le úgy, hogy egyszer sem szólalt fel a Tisztelt Házban.

Az is eldőlt már korábban, hogy Révész Máriusz, az Aktív Magyarország Program kormánybiztosa sem lesz képviselő a továbbiakban, a Fidesz-listán ugyanis csak a 205. helyen tűnt fel a neve.

A Jobbik-frakcióból még 2018-ban kizárt Volner János nem indult újra, ahogy "természetesen" pártja, a Volner Párt sem, így őt sem láthatjuk többé a széksorokban. Nem próbálkozott a választáson három másik volt jobbikos, majd független képviselő, Farkas Gergely, Fülöp Erik és Sneider Tamás korábbi Jobbik-elnök sem. Sem egyéniben, sem listán nem indult a jobbikos Balczó Zoltán sem, aki 74 évesen vonul vissza a parlamenti politizálástól.

Az ellenzéki oldalon Burány Sándor (Budapest 9-es vk.), Tóth Csaba (Budapest 8-as vk.), Molnár Gyula (Budapest 18-as vk.), Demeter Márta (Budapest 6-os vk.), Gyüre Csaba (Szabolcs-Szatmár-Bereg 2-es vk.), Bangóné Borbély Ildikó (Hajdú-Bihar 5-ös vk.) és Mesterházy Attila volt MSZP-elnök (Veszprém 1-es vk.) már az előválasztáson elvérzett, listán pedig vagy nem indultak, vagy nem kaptak befutó helyet.

A 65 éves Burány Sándor 1994 óta megszakítás nélkül képviselő volt, 2018-ig az MSZP, utolsó ciklusában a Párbeszéd színeiben, ő tehát 28 év után búcsúzik az Országgyűléstől.

Hajdu László, aki Budapest 12-es választókerületében szerzett mandátumot a DK színeiben négy éve, nyugdíjba vonulása miatt ezúttal már nem indult el.

Akik kiestek

Kevés olyan kormánypárti politikus van, aki úgy veszítette el a mandátumát, hogy elindult a választáson. Az egyik közülük Böröcz László egykori Fidelitas-elnök aki választókerületében (Budapest 1.) kikapott ellenzéki ellenfelétől, Csárdi Antaltól, az országos listán elfoglalt helyezése pedig nem volt elég arra, hogy bekerüljön az Országgyűlésbe.

Pesti Imre nem indult egyéniben, ő az országos listában bízhatott, de nem volt szerencséje, az egyéni jelöltek jó szereplés miatt kevesebb listás helyet kapott a Fidesz, így 54. helyével ő pont lecsúszott a mandátumról, így 16 év után búcsúzhat a parlamenttől (ha csak a határon túl leadott szavazatok miatt nem jut még egy listás hely a Fidesznek, azt ugyanis ő kapná meg). Hasonlóképpen járt párt Bács-Kiskun megyei erős embere, Kerényi János, aki szintén az országos listás helyezése miatt bukta el parlamenti helyét.

Alább a lista azokról az ellenzéki parlamenti képviselőkről, akik elbukták a mandátumukat. (Zárójelben, hogy melyik választókerületben veszítettek, és hogy hányadik helyen voltak a listán.) Mint itt is látszik, a Jobbik óriásit bukott azzal, hogy egyetlen egyéni választókerületben sem tudott nyerni április 3-án: 2018-ban még 26 képviselői helyet szerzett a párt, a ciklus végére a kilépések miatt 17 tagú lett a frakció, a következő Országgyűlésben viszont már csak kilenc jobbikos lesz.

Korózs Lajos , MSZP (Heves megyei 3-as vk., 48. a listán)

(Heves megyei 3-as vk., 48. a listán) Kocsis-Cake Olivio , Párbeszéd (nem indult egyéniben, 49. a listán)

(nem indult egyéniben, 49. a listán) Magyar Zoltán , Jobbik (Győr-Moson-Sopron megyei 5-ös vk., 53. a listán)

(Győr-Moson-Sopron megyei 5-ös vk., 53. a listán) Steinmetz Ádám , Jobbik (Somogy megyei 3-as vk., 56. a listán)

(Somogy megyei 3-as vk., 56. a listán) Szilágyi György , Jobbik (Budapest 14-es vk., 69. a listán)

(Budapest 14-es vk., 69. a listán) Kálló Gergely , Jobbik (Fejér megyei 4-es vk., 78. a listán)

(Fejér megyei 4-es vk., 78. a listán) Dudás Róbert , Jobbik (Heves megyei 2-es vk., 90. a listán)

(Heves megyei 2-es vk., 90. a listán) Nunkovics Tibor , Jobbik (Komárom-Esztergom megyei 2-es vk., 99. a listán) – Völner Pál egykori körzetében maradt alul

(Komárom-Esztergom megyei 2-es vk., 99. a listán) – Völner Pál egykori körzetében maradt alul Rig Lajos , Jobbik (Veszprém megyei 3-as vk., 104. a listán) – ő már be is jelentette, hogy felhagy a politizálással

(Veszprém megyei 3-as vk., 104. a listán) – ő már be is jelentette, hogy felhagy a politizálással Csányi Tamás, Jobbik (Jász-Nagykun-Szolnok megyei 4-es vk., 113. a listán) – Boldog István volt választókerületében nem tudott nyerni

(Jász-Nagykun-Szolnok megyei 4-es vk., 113. a listán) – Boldog István volt választókerületében nem tudott nyerni Stummer János, Jobbik (Békés megyei 1-es vk., 121. a listán) – a nemzetbiztonsági bizottság elnöke volt

(Békés megyei 1-es vk., 121. a listán) – a nemzetbiztonsági bizottság elnöke volt Bősz Anett, DK (Pest megyei 1-es vk., 163. a listán)

(Pest megyei 1-es vk., 163. a listán) Varga László, MSZP (Borsod-Abaúj-Zemplén megyei 2-es vk., 202. a listán)

(Borsod-Abaúj-Zemplén megyei 2-es vk., 202. a listán) Szél Bernadett (Pest megyei 2-es vk., 206. a listán) – az LMP társelnöke és miniszterelnök-jelöltje volt, most a Momentum frakciójába ült volna

(Pest megyei 2-es vk., 206. a listán) – az LMP társelnöke és miniszterelnök-jelöltje volt, most a Momentum frakciójába ült volna Szakács László (Baranya megyei 2-es vk., 232. a listán) – az előválasztás előtt váltott az MSZP-ből a DK-ba

(Baranya megyei 2-es vk., 232. a listán) – az előválasztás előtt váltott az MSZP-ből a DK-ba Potocskáné Kőrösi Anita, Jobbik (Somogy megyei 4-es vk., 272. a listán)

(Somogy megyei 4-es vk., 272. a listán) Ander Balázs, Jobbik (Somogy megyei 2-es vk., 275. a listán)

(Somogy megyei 2-es vk., 275. a listán) Hohn Krisztina, LMP (Pest megyei 6-os vk., nem szerepelt a listán)

(Pest megyei 6-os vk., nem szerepelt a listán) Schmuck Erzsébet, LMP (Pest megyei 9-es vk., nem szerepelt a listán)

(Pest megyei 9-es vk., nem szerepelt a listán) Bana Tibor (Vas megyei 3-as vk., nem szerepelt a listán) – a Jobbikból kilépett, függetlenként indult.

Szintén vesztes még az a Székely Sándor, aki négy éve listán jutott be a parlamentbe, de még abban az esztendőben kilépett a DK-frakcióból. Most az ISZOMM–Munkáspárt színeiben indult el Budapest 16. számú választókerületében, ahol 0,27 százalékot kapott.