Anyaország :: 2022. április 14. 21:11 ::

Fekete zászló a Jobbik székházán - a Mi Hazánk saját halottjának tekinti az elvek és szavazók nélkül maradt pártot

Saját halottjának tekinti a Jobbikot a Mi Hazánk, ezért fekete zászlót tűzött a politikai hulla Jakab Péter pártjának székházára Novák Előd, a radikálisok alelnöke. A 2016-os lemondása után az Országgyűlésbe visszatérő képviselő sajtótájékoztatóján elmondta: mostanra a Mi Hazánk politikai otthont teremtett a nemzeti radikális szavazóknak, ezért hazavárjuk őket. Parlamenti pártként is folytatjuk az utcai politizálást, legyen szó az ország legnagyobb majálisának megszervezéséről az Óbudai-szigeten idén is, folytatva az egykor jobbikos hagyományt, vagy ha szivárványos zászló leszedése szükséges, vagy ha fekete lobogó kitűzése indokolt figyelemfelhívó jelleggel - fejtette ki Novák Előd, alább a folytatása.

Jakab Péter egy politikai hulla, de lemondás helyett magával rántja a sírba az ellopott pártját is, melynek mára nem maradt szavazótábora, valamint elvei és programja sem. A balliberális szivárványkoalíció által kinyilvánított közös program azt jelenti, hogy a Jobbik már nem képvisel semmilyen önálló gondolatot, ahogy Gyurcsány korábban bejelentette, pártjaik „világképe egységes”.

A Jobbik az SZDSZ-nél is nagyobb árulója lett a rendszerváltásnak, miután ők is összeolvadtak az MSZMP jogutódjával. Korábban a Jobbik Alaptörvény-módosítással ki akarta zárni Gyurcsány Ferencet a közéletből, sőt börtönbe is akarták juttatni, most pedig a Jobbik feláldozásával hozzásegítették, hogy az ellenzék vezetője lehessen.

A Jobbik első alapszervezetének alapítója voltam, hadd idézzek az egykor nevében is jobboldali, a Jobboldali Ifjúsági Közösségből alakult párt Alapító nyilatkozatából: a párt elsődleges feladata „a kommunista utódpárt és a vele összeforrt szélsőséges liberálisok eltávolítása a politikai hatalomból”. Ehhez képest a politikai prostitúció leggusztustalanabb perverzióit láttuk, amikor képesek voltak Gyurcsánnyal is összefeküdni a hatalom minden áron való megszerzése érdekében, de ez egy halálos ölelésnek bizonyult. Sokan várták, hogy a Jobbik eldöntse végre, hogy fiú-e, vagy lány, de csak azt láttuk, hogy mindent és az ellenkezőjét is hajlandóak képviselni. A Jobbik kiherélése után Jakab Péter elnökletével a párt elvérzett.

Egy színtelen, szagtalan, karakterét vesztett párttá váltak – na ilyen nem lesz soha a Mi Hazánk Mozgalom, hiszen mi pont azokból jöttünk létre, akik ezzel a köpönyegforgatással szembeszálltak a Jobbikban. 2016-ig én is alelnök voltam, s akkor végül a párt máig egyetlen vétózott alelnökjelöltje lettem, miután szóvá tettem, hogy a Fidesz korábbi oligarchájának, Simicska Lajosnak az államkasszából lopott pénzét tennék a Jobbik pártpénztárába. Országgyűlési képviselői mandátumomat 2016-ban visszaadtam, emelt fővel távozva, s most ugyanúgy térve vissza a Mi Hazánk honatyájaként.

A 2014-es országgyűlési választáson radikális politikával még 20% feletti eredményt elérő Jobbik szélkakassá válása után a 2019-es EP választáson már a bejutási küszöb közelébe sodródott 6%-os eredménnyel, s önálló indulásra már képtelenül, Gyurcsány vagy felesége szoknyája alá bújva próbált megmaradni a szivárványkoalíció részeként, de végül csak a DK tagozata lehetnek.

A Mi Hazánk Mozgalom viszont eredményes építkezést és sikeres kampányt folytatva a nemzeti radikális tábor gyűjtőhelye lett, stabil szavazótárral és hiteles programmal.