Anyaország :: 2022. május 2. 17:50 ::

A Mi Hazánk már be is nyújtotta az első két törvényjavaslatot

Még véget sem ért a parlament alakuló ülése, már befutott az újabb négyéves ciklus első két törvényjavaslata. Ami egyben a parlamentben most bemutatkozó Mi Hazánk első két javaslata is, ugyanis mindkettőt ők nyújtották be. Novák Előd alelnök a mentelmi jog eltörlését pedzegette meg, míg a párt mind a hat képviselője által benyújtott másik javaslat a veszélyhelyzetet törölné el - írja a Telex.

Azt talán lehet furcsának nevezni, hogy az új ciklusban ilyen hamar két javaslatot is benyújtott a Mi Hazánk, de a párt programjának ismeretében egyáltalán nem meglepő, hogy így tettek. A kampány során nagy hangsúlyt fektettek a koronavírus-járvány miatt hozott intézkedések eltörlésére, ellenezték a kötelező oltásokat és a lezárásokat is, így érthető, hogy a veszélyhelyzet eltörlését szorgalmazzák. Ezt a javaslatot itt lehet elolvasni

A mentelmi jog eltörlése szintén fontos eleme volt a párt programjának, Novák Előd pedig nem is tétovázott sokat, rögtön az első napon benyújtotta az erről szóló javaslatot. Az indoklás szerint a parlamenti képviselők sérthetetlensége, vagyis röviden összefoglalva a büntetőeljárásoktól való védelem fenntarthatatlan, leginkább azért, mert a közvélemény sok esetben szembesült azzal, hogy visszaéltek vele.