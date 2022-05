Anyaország :: 2022. május 6. 08:05 ::

A kisgyermekes erőszaktevő fiktív szervezeteitől várja Jakab az elnöksége biztosítását, ezért a nagy mosdatás

Mint tegnap megírtuk, 2021. decemberében egy jobbikos disznóvágáson Kocsord volt polgármestere, Földi István megpróbálta megerőszakolni párttársa, Szilágyi György huszonéves barátnőjét. Szilágyit a bulira meg sem hívták, mert Földi már eleve azt tervezte, hogy megpróbálja ott becserkészni a nőt – erről beszélt a PestiSrácok.hu-nak egy a Jobbikból már kilépett politikus. Azt is állítja, hogy párttársa, Gyüre Csaba volt az, aki meghallotta a lány kiabálását, félrelökte az ajtót őrző Miskolczy Istvánt, és betört a szobába, megakadályozva ezzel az erőszakot.

A fideszes lap szerint Jakab Péter azért mentegeti Földi Istvánt, mert fiktív szervezeteken keresztül ő biztosítja számára a kellő számú szavazatot, hogy a hétvégi tisztújításon újra elnökké válasszák.

A lapnak egy Jobbikból már kilépett politikus elmondta: Földinek már régóta tetszett a fiatal nő, és előre eltervezte, többekkel meg is beszélte, hogy a szatmári bulin próbálja becserkészni, ezért Szilágyi György alelnököt, aki a nő párja volt, direkt meg sem hívták. Földi István mellesleg házas, egy kisgyermek édesapja...

A forrás szerint a mára szinte teljesen kivéreztetett Jobbik több tagja is tud a történtekről. Vannak, akik azért, mert ott voltak, segítettek a "légyott" létrejöttében, többen pedig azért, mert komoly vitákat generált a pártban, hogyan kezeljék az ügyet. Az informátor így érvelt: "úgy tudom, a nő, illetve Szilágyi, amikor az etikai bizottságnál beadvánnyal éltek, ultimátumot adtak, meghatároztak egy végső időpontot, ám addig semmilyen elmarasztalás, felelősségre vonás nem történt, ezért büntetőfeljelentést tettek."



Szilágyi nője és az erőszaktevő cinkosa

A történteket a volt jobbikos politikus szerint nem véletlenül most szivárogtatták ki. Komoly belső harc van a pártban, és közeledik a tisztújítás. Földi segíti Jakabot, hogy újra elnöknek válasszák, Jakab ezért is mosdatja a szexuális bűncselekményt elkövető párttársát. Mivel a nyomozás már folyamatban van, állítólag forgatókönyvük is van arra, hogyan mentsék Földit. Ha a listás képviselők valamelyike visszaadná a mandátumát, és azt Földi István kapná, azzal mentelmi jogra tenne szert.

Ennek tükrében máris értelmet nyer külső szemlélőnek is Varga-Damm Andrea április 4-i Facebook-bejegyzése:

Hajnalka, vedd fel a mandátumod. (Ezt csak az érti, aki ismeri a Jobbik belső viszonyait!)

A Magyar Nemzet korábban arról írt, hogy a belharcok miatt különös módon kialakult jelöltlistáról – három politikus kivételével – névtelen, ismeretlen emberek kerülnek pozícióba. Egyikük a közös ellenzéki lista 35. helyén szereplő Szabó Hajnalka, akinek a mandátumára a lap szerint többen is pályáznak.

Az is izgalmas történet lehet, hogyan és miért osztották így a biztos befutó helyeket…