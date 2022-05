Anyaország :: 2022. május 5. 15:10 ::

Már nemi erőszak útján is próbálnak szaporodni a megcsappant jobbikosok - Jakab alelnökének élettársát csalták tőrbe

Az egyik alelnök élettársával erőszakoskodtak, Jakab Péter hetek óta próbálja eltussolni a megdöbbentő esetet - írja a Bors. Ismerve a fideszes sajtó igazmondási hajlamát, nehéz volt megítélni a cikk valóságtartalmát, nemrég azonban Apáti István is megszólalt az ügyben, helyi forrásaink pedig azt írták, Földi István bukott kocsordi polgármester az elkövető. Ő:

Alább olvasható a bulvárlap cikke:

A Bors által megkérdezett jogi szakértők szerint a megvalósult bűncselekmény erőszakos nemi közösülés kísérlete. Az áldozatot, egy 24 éves hölgyet jobbikos politikusok felcsalták és bezárták egy szobába, majd a tettes levetkőzött és fizikai erőfölényét kihasználva próbálta őt megerőszakolni. Kizárólag az illető hölgy lélekjelenlétén múlott, hogy ez végül nem sikerült. A kirobbant botránynak Jakab Péter pártelnök és elhíresült kabinetfőnöke a „Mamuszos” Molnár Enikő is tanúja volt, annak minden részletéről tudomást szereztek. A kínos bűncselekményt hosszú hetek óta próbálja eltussolni a Jakab-féle vezetés, bár az erőszakot elszenvedő hölgy beadvánnyal fordult a Jobbik etikai bizottságához, az ügy kivizsgálását, a tettes megbüntetését követelve. Miután nem történt semmi, az áldozat az ügyben később hivatalos feljelentést is tett. A Borsonline úgy tudja, hogy az ügyben máris megkezdődött a nyomozás. Az elképesztő esetre még tavaly decemberben, egy vidéki jobbikos rendezvényen került sor, ahova kizárólag vezető politikusok kaptak meghívást. Ott volt Jakab Péter pártelnök és a kabinetfőnöke is, más pártvezetők társaságában. Az áldozat szerint utólag gyanúra adott okot, hogy az élettársát, Szilágyi Györgyöt, a Jobbik egyik alelnökét külön kérése ellenére sem hívták meg a vidéki rendezvényre. A 24 éves hölgy választókerületi szervezőként dolgozott a Jobbiknak. Ahogy több hivatalos beadványban, aláírásával is megerősítve rögzítette, gyanútlanul ment el abba a vendégházba a Szabolcs-Szatmár megyei Ököritófülpösön, ahol a bűncselekmény történt. A Bors megszerezte az ügyben született beadványokat, iratokat, amelyekből világosan kiderül, hogy bűncselekményről, erőszakos nemi közösülés kísérletéről van szó. A Jobbik egyik vezető politikusa, aki korábban polgármester is volt, az áldozatot felcsalta egy szobába, míg egy másik jobbikos politikus kívülről rájuk zárta az ajtót. A bűncselekmény elkövetésére olyan alaposan felkészültek, hogy még egy testőrt is az ajtó elé állítottak! A tettes ezután obszcén szavak kíséretében letolta a nadrágját és berántotta a tiltakozó hölgyet a fürdőszobába. Hozzászorította a falhoz, levetkőzött és nemi szervét hozzá szorítva erőszakosan közösülni próbált. Szerencsére egy másik jobbikos politikus, aki józan maradt, meghallva a segélykiáltásokat az áldozat segítségére sietett. Behatolt a szobába és addig dörömbölt a fürdőszoba ajtaján, míg a tettes kénytelen volt kinyitni az ajtót, s a hölgy ki tudott menekülni. A bűncselekményről Jakab Péter csak azért szerzett később tudomást, mert éppen ekkor, az egyik hivatalos beadványban rögzítettek szerint „olyan részeg volt, hogy egyik testőre sem tudta talpra állítani”… Az áldozat a történtek után elmenekült a helyszínről, miközben azonnal hívta élettársát, Szilágyi Györgyöt, a Jobbik alelnökét. Aki néhány nappal később a Parlament épületében személyesen szóvá is tette a történteket Jakab Péter pártelnöknek és kabinetfőnökének, Molnár Enikőnek. Ezután fordultak hivatalos beadvánnyal a párt etikai bizottságához. Jakab Péter és Molnár Enikő azonban minden befolyásukat latba vetve azóta is igyekeznek eltussolni a bűncselekményt. Nem voltak hajlandók még a kért etikai vizsgálat megindítására sem. A nemi erőszak áldozatául esett hölgy ezután fordult a bűnüldöző hatóságokhoz.

Apáti István Facebook-bejegyzése:

SZEXUÁLIS TERROR SZATMÁRBAN

Nem hallgathatok a választókerületemben történt megdöbbentő eset kapcsán. Ahogy elolvastam a Bors online cikkét, azonnal elindultam Budapestről haza, hogy társadalmi kapcsolataimon keresztül tájékozódjak. Már most sokkal többet tudok, mint amennyit leírok. Még tavaly decemberben Ököritófülpösön került sor egy disznótorra, ahol egy idő után elszabadultak a szexuális indulatok.

Ösztönlények próbáltak mélyen megalázni egy fiatal hölgyet. Jelenleg minden jel arra utal, hogy a 24 éves lánynak csapdát állítottak, amely növeli a feltételezett elkövetők felelősségét. Ha már ezek a nyomorultak akkor ilyen gyáván viselkedtek, most lehetőséget biztosítok számukra, hogy bátran vállalják a felelősséget a tetteikért.

Addig is, amíg várják a bátorságukat, hogy az megjöjjön, gondolkodjanak el az alábbi kérdéseken: Kocsord csúfosan megbukott egykori polgármesterének, Földi Istvánnak mi köze van a történtekhez? (Földi egyébként április 3-án is leszerepelt, és sok kérdés merül fel azzal a büntetőeljárással kapcsolatban is, amely közel 100 millió forint jogsértő felhasználásáról szól. Hamarosan fény derül erre az ügyre is, alaptalanul nem akarom meggyanúsítani, de tény, hogy a 100 milliós "hiány" keletkezésének idején ő volt a falu polgármestere.)

Földinek Jakab Péterrel együtt nyilatkoznia kell arról, hogy a "szatmári fitness hétvége emlékei" közül mit tudnak felidézni?

Földi nőt, vagy férfit megtámadott-e ekkor?

Igen, vagy nem?

Földi "katonája", Miskolczy István csupán az épület beltéri ajtóinak nyitás-zárás funkcióját ellenőrizte asztalosipari szempontból, vagy más szerepe is lehet az ügyben?

Gyüre Csaba mit látott és hallott?

Kíváncsi leszek, hogy a jogász végzettségű Gyüre Csabában a lelkiismeret, vagy a mandátum iránti sóvárgás kerekedik-e felül. Tudom, hogy Csabának lánygyermeke is van, ezért is remélem, hogy az igazság fontosabb, mint a pénz!

Végül, és utolsó sorban fontos, hogy Jakab Péter mit nyilatkozik? Neki és valamennyi jelenlévő országgyűlési képviselőnek kötelessége lett volna az elkövetett bűncselekményt azonnal a hatóságok tudomására hozni. Ehelyett sunnyog és hallgat. Ha bebizonyosodik a nemi erőszak kísérlete, és ő tudott a történtekről, akkor végleg el kell tűnnie a politikából, sőt felelnie kell bűnpártolásért is. Ha ez a gyalázat valóban megtörtént, akkor milyen alapon kérdezne fel bárkit bármiről?! Ebben az esetben el kell foglalnia az őt már régen megillető helyet: az ismeretlenség és a szégyen homályában.

A teljesen elbutult, semmihez sem értő, mindenre alkalmatlan, erkölcsileg megsemmisült jobbikos vezetésnek annyit azért mégiscsak kellene tudnia, hogy ezt az ügyet nem a párt etikai bizottságának, hanem a rendőrségnek kell kivizsgálnia.