CNN-zsidó: nemzetközi bíróságon kellene felelősségre vonni Putyint, Orbánt és Erdogant

Véleménycikket közölt a CNN zsidó geopolitikai szerzője, David A. Andelman, melyben azt írja, hogy szerinte Orbán Viktor magyar miniszterelnök és Recep Tayyp Erdogan török elnök Vlagyimir Putyin elnök „hasznos szövetségesei,” akiket az EU-nak és a NATO-nak egyszerűen meg kellene kerülnie az olajembargó és a NATO-bővítés kérdésében. Andelman arra is utalt, hogy Törökországot ki kellene zárni a NATO-ból – kirúgva ezzel a katonai szövetség második legnagyobb haderejét.



Igen, tudjuk, fölösleges volt leírni a származását, elég csak ránézni...

Andelman Orbán Viktor miniszterelnököt „Putyin legszorosabb szövetségesének” nevezi az Európai Unión belül, akinek azt rója fel az amerikai publicista, hogy megvétózta a közös, Oroszországgal szembeni uniós olajembargót. Recep Tayyip Erdogan török elnököt pedig azért kritizálja, mert hátráltatja Svédország és Finnország NATO-csatlakozását.

Andelman szerint Magyarországgal és Törökországgal szemben „ugyanazokkal az eszközökkel kéne fellépni, melyeket Putyin is használ,” vagyis egyszerűen ignorálni kellene az álláspontjukat ezekben a kulcsfontosságú kérdésekben. Úgy véli, az olajembargót is ki kellene vetnie a maradék, 26 EU-tagállamnak és Svédországot és Finnországot is egyszerűen be kellene venni a NATO-ba.

Mi a legrosszabb, amit Magyarország és Törökország csinálni tud? Perelnek? Kilépnek? Törökország NATO-ból való kizárásán amúgy is gondolkoztak, amiért három éve Sz-400-as légvédelmi rendszereket vásároltak Oroszországtól – írja Andelman.

Hozzáteszi: szerinte „itt az idő szembeszegülni ezekkel az erős emberekkel, akik beágyazták magukat a demokratikus rendszerekbe.”

Andelman arra is kitér, hogy szerinte létre kellene hozni egy nemzetközi „korrupcióellenes bíróságot,” mellyel felelősségre kellene vonni Putyint, Orbánt és Erdogant. Azt, hogy ez pontosan milyen mechanizmusok mentén működne, milyen jogi következmények mellett, milyen felelősségre vonáshoz szükséges eszközkészlettel, azt nem részletezte.

A szerző megemlíti, hogy amúgy Törökország NATO-tagságának elvesztésével a katonai szövetség második legnagyobb hadereje szakadna el, de nem kommentálja, hogy milyen következményei lehetnek ennek a lépésnek az egységes katonai szövetség jövőjére és a nemzetközi biztonsági stabilitásra nézve, írja a Portfolió.