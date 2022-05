Anyaország :: 2022. május 19. 16:18 ::

Felmérés: a társadalom döntő többsége egyetért a szavazati jog írni-olvasni tudáshoz kötésével

A társadalom döntő többsége egyetért a csak a Mi Hazánk által képviselt javaslattal: kössük írni-olvasni tudáshoz a szavazati jogot! Ez a felvetésünk nem idegen a magyar jogrendszertől, hiszen például gépkocsit sem lehet vezetni általános iskolai végzettség nélkül, ezt éppen a jelenlegi kormány vezette be. Az ország vezetésébe való beleszóláshoz pedig ugyanúgy elvárható az, hogy valaki a legelemibb információszerzési módnak birtokában legyen. Nem lehet megalapozott döntést hozni az ország jövőjéről a Mi Hazánk Mozgalom szerint, ha az ember nem is ismerheti meg a pártok elképzeléseit, írja Fb-bejegyzésében Novák Előd.

Úgy folytatja: a választójog, bár általános, most sem korlátlan, hiszen a kiskorúak (vagy nevükben törvényes képviselőik) nem szavazhatnak, illetve azok sem, akik akár tizennyolc éves koruk előtt már dolgoznak. Vannak arra nemzetközi példák, hogy már 16 éves kortól valakinek szavazati joga van, ahhoz képest a 18 éves korhatár is "antidemokratikusnak", egyfajta cenzusnak tekinthető. A Mi Hazánk szerint a választójog így is általános maradna, és ez a rendszer sokkal jobban kifejezné a népakaratot, nem torzulna annyira a szavazatvásárlás miatt az eredmény.

Az elmúlt évtizedekben bevett gyakorlat volt, hogy az alacsony iskolázottságú emberek, elsősorban a cigányság szavazatait megvásárolták pl. krumpliért a különböző pártok, mindez ellentétes a választások tisztaságával, ezért is van szükség a változtatásra, mutat rá a Mi Hazánk alelnöke.

"Az állampolgári jogok ilyen mérvű korlátozása nem idegen a jobboldali gondolkodásmódtól, valaha ez a Jobbik egyik legfőbb követelése volt, és új formában, nemrégiben a Mi Hazánk is felmelegítette. A kulturális cenzus gondolata azonban a liberálisok és a baloldaliak között is népszerű" - írja a Telex, közzétéve e felmérést.

Azt is megjegyzik: az iskolázottság szintje valóban jelentősen befolyásolta a pártválasztást, de fontos látni, hogy a Fidesz a diplomások körében is győzött, bár kétségtelen, hogy az utóbbi évtizedben az alsó társadalmi rétegekből inkább nyert, míg a felső rétegekből inkább veszített támogatókat. A mai szavazóbázisának harmada legfeljebb 8 osztályt végzett.

Ez a társadalmi képlet, valamint a kiszolgáltatott polgárok mozgósításáról terjedő történetek hozzájárulhattak ahhoz, hogy a társadalom túlnyomó többsége egyetért azzal az állítással: a szavazati jogot az általános iskola elvégzéséhez kellene kötni.

Így folytatják: "2018-ban is feltettük ezt a kérdést, és akkor is a Fidesz szavazói voltak a legkevésbé hajlamosak a korlátozásra. Időközben azonban tovább terjedt a társadalom alsó rétegeivel, illetve a manipulálhatóságukkal kapcsolatos bizalmatlanság, és a korlátozott szavazójog támogatottsága a négy évvel ezelőttihez képest 50-ről 62 százalékra növekedett."

Következtetés: