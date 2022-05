Anyaország :: 2022. május 26. 15:57 ::

Gulyás: csak magyar rendszámmal jár a kedvezményes benzin; a Kuruc.info is szóba került

Gulyás Gergely azzal kezdte a kormányinfót, hogy a keddi kormányülésen a veszélyhelyzet elrendeléséről döntöttek, és bár közvetlen veszélyről nincs információ, de humanitárius katasztrófa van, több mint 700 ezren érkeztek eddig Magyarországra Ukrajnából, valamint a gazdasági következmények is súlyosak, amit még a brüsszeli politika is megfejelt. /Frissülő hír./



Nagy Márton gazdaságfejlesztési miniszter, Gulyás Gergely Miniszterelnökséget vezető miniszter és Szentkirályi Alexandra kormányszóvivő (b-j) a Kormányinfó sajtótájékoztatón a Miniszterelnöki Kabinetiroda Garibaldi utcai sajtótermében (fotó: MTI/Balogh Zoltán)

A kormány azt látja, hogy a rezsicsökkentés fenntarthatósága a kormány egyik legfontosabb és legnehezebb feladata. Ahogy azt tegnap Orbán Viktor bejelentette, rezsivédelmi és honvédelmi alap létrehozása mellett döntöttek. A magyar kormány két legfontosabb feladata, hogy ne csak az ország biztonságát, hanem gazdaságát is képesek legyenek megvédeni.

A miniszter arról is beszélt, hogy meg kell erősíteni a honvédséget, valamint a méltánytalan extraprofithoz jutó bankoktól, nagyvállalatoktól kell hozzájárulást várni. Extraprofit-különadókat vezetnek be, ezekből biztosítják, hogy finanszírozni tudják a rezsivédelmi és a honvédelmi alapot.

Ma átadják a jövő évi költségvetés tervezetét



A jövő évi költségvetés tervezetét ma átadják a Költségvetési Tanácsnak, ennek tíz napja van a véleményezésre. A jövő évi költségvetésben 68 ezer milliárd forintos GDP-vel számolnak, 26 ezer milliárd körüli a költségvetési főösszeg, az infláció 5,2 százalékos lehet. A 3,5 százalékos hiánycélt tűzték ki célul, és reális lehet a 4,1 százalékos növekedés.

Csak a magyar rendszámú autók tankolhatnak

A kormány úgy döntött, hogy péntektől a magyar rendszámú autók számára teszik lehetővé a tankolást a benzinkutaknál. A magyar forgalmi engedéllyel rendelkező autóknak lesz lehetőségük arra, hogy Magyarországon tankoljanak (mármint kedvezményesen - a szerk.), mert a benzinturizmus veszélyezteti az ellátásbiztonságot, és ez visszaélés a befagyasztott benzinárral.

Ekkora összegeket szed be a kormány a különadókból

Nagy Márton az extraprofit-különadókról kifejtette, hogy ezek a jelenlegi ágazati különadók felett történnek kivetésre.

A bankszektorban az extraprofit-különadó mellett a tranzakciós illeték kibővítésével is többletre tesznek szert, ez a kettő összesen 300 milliárd forintot jelent, ebből 50 milliárdot tesz ki a tranzakciós illeték.

Biztosítói szektor: 50 milliárd forintot vonnának el.

Energiaszektor: főként a Mol érintettsége jelenik meg itt, 300 milliárd forintról van szó.

Kiskereskedelmi szektor: 60 milliárd forint.

Telekommunikációs szektor: 40 milliárd forint.

Légitársaságok: 30 milliárd forint.

Gyógyszerforgalmazói szektor, ide nem értve a kis gyógyszertárakat: 20 milliárd forint.

Reklámadó 2023. január 1-től: 15 milliárd forint.

Ezek összesen meghaladják a 800 milliárd forintot. A miniszter részletezte, hogy a bankszektorban a növekvő infláció és kamatok miatt a felgyülemlett likviditás összege megközelíti a 13 ezer milliárdot, erre 0,3 százalékot fizet, az eszköz oldalon ezt közel 7 százalékon ki tudja helyezni. A biztosítóknál emelkedik az öngondoskodás igénye, az infláció emelkedése miatt közel 20 százalékkal fognak a biztosítói díjbevételek emelkedni idén.

Megszorítások lesznek



A kiadási oldalon is csökkentenek, jelentette be Nagy Márton eufemisztikusan. Szerinte ez is kell ahhoz, hogy jövőre meglegyen a három és fél százalékos hiánycél.

A minisztériumok költségvetését csökkentik, és az állami beruházásokat is átütemezik. Egyre inkább csak a piaci beruházásokat ösztönzik majd.

"Nem tartják valószínűnek" az átterhelést - pedig így lesz

Az energiaszektorban a szénhidrogén kitermelése növeli a profitot. A gáz, kőolaj kitermelés költségei nem nagyon emelkedtek, viszont a piaci árak elszálltak. Az energiatermelésben is keletkezett extraprofit. Ide sorolható az üzemanyag előállítása is. A kiskereskedelem pedig már idén eddig is 16 százalékkal nőtt, mint például az élelmiszerek esetében. A telekommunikációs szektorban pedig a járvány idején ugrott meg a profittermelés.

A légitársaságok esetében ugyan még nem tért vissza a piac a 2019-es állapothoz, viszont nagyon gyors felépülésben bíznak. A gyógyszerértékesítés nagyon megemelkedett, elsősorban a járvány miatt is. A reklámadót pedig 2023 januárjától vezetik be.

Nem a profitot, hanem az extraprofitot tervezik elvonni, ezért nem tartják valószínűnek, hogy ez megjelenhet később esetleg a fogyasztóknál, mármint, hogy átterhelik a vásárlókra - mondta Nagy Márton gazdaságfejlesztési miniszter.

Külön-külön döntenek minden árstop fenntartásról



Minden árstopról külön-külön döntenek majd, méghozzá június közepéig. Ezekkel az intézkedésekkel szerintük sikerült némileg csökkenteni az inflációt.

Először megoldás, aztán szankció

A kormány álláspontja nem változott az olajembargóról: először kell a megoldás, azt követően a szankció. A komoly és költséges fejlesztések egy része megindult, egy részük várat magára.

Nem lehet külföldi rendszámú autókat tankolni rezsicsökkentett árú üzemanyaggal



Gulyás Gergely pontosította a tankolásra vonatkozó intézkedést: rezsicsökkentett árú üzemanyaggal csak magyar rendszámú autók tankolhatnak. A külföldiek is tankolhatnak, de piaci áron.

Olajembargó magyar támogatással és módosuló kata

Nagy Márton megismételte, hogy az extraprofitadó átrterhelése a fogyasztókra nem indokolt.

Gulyás Gergely a katát váltó lehetséges adóval kapcsolatban elmondta, hogy olyan szabályozási formát keresnek, amely visszaszorítja a katát arra területre, amelyre eredetileg is szánták. A lehetséges módosítás magában foglalná, hogy éves szinten 18 millió forint bevételig tervezik kiterjeszteni, elsősorban a kisegzisztenciák támogatására.

„Charles Michel beszélt Orbán Viktorral és szó volt az olajembargóról is. Akkor tudja Magyarország támogatni, ha megmarad a csövön szállítás, amelyet veszélyhelyzet esetén kiválthat a tankereken érkező olaj is. Ha ez benne lesz a szankcióban, akkor így támogatni tudjuk az orosz import tilalmát” – mondta Gulyás Gergely.

Gulyás Gergely kérdésre válaszolva elmondta, hogy mostantól felmondhatnak a rendvédelmi és az egészségügyi dolgozók, mert a kormány nem hosszabbította a járványügyi veszélyhelyzetet.

Magyarországon még egyetlen jelzés sem érkezett majomhimlő-gyanúról

Gulyás Gergely újságírói kérdésre elmondta: Magyarországon még egyetlen jelzés sem érkezett majomhimlő-gyanús esetről. A speciális laboratóriumi felkészültség, ami a vírus felismeréséhez szükséges, az NNK-ban rendelkezésre áll.

Összességében 900 milliárd forintos extra adóbevétellel számol a kormány

Nagy Márton elmondta, hogy idén 900 milliárd forint bevételt remélnek, ebből 700 milliárd kerül a rezsicsökkentési és 200 milliárd forint kerül a hovédelmi alapba. Az eltérés abból származik, hogy bár 800 milliárddal számolnak extraprofitból, viszont emellett még egyéb adóbevételekre is számítanak.

A kiskereskedelemben ez úgy néz majd ki, hogy a legnagyobb árbevételű vállalatoknál magasabb, a közepes bevételeknél alacsonyabb, a legalacsonyabb bevételű cégeknél pedig nem lesz magasabb a különadó.

Azért ezeket a szektorokat adóztatják, mert ezeken a területeken képződött a legtöbb extraprofit. Rendeletileg fogják beszedni és a kirótt adót egy összegben, éves szinten kell a cégeknek befizetni, már most 2022-re előre.

Egyelőre csak 2022-ben és 2023-ban lesz extraprofitadó

Az Index kérdésére elhangzott, hogy egyelőre csak két évre tervezik fenntartani az extraprofitadót – mondta Nagy Márton. Egyelőre senki nem tudja, hogy mi lesz 2023 után, azt sem, hogy fenntartják-e ezt az adóformát.

Emelik a dohány és alkoholtermékek jövedéki adóját, változik a cégautók adózása

Az extraprofitadón túl is lesz százmilliárd forint körüli bevétele kisebb tételekből a létrehozott alapoknak. Nagy Márton ezeket finomhangolásnak nevezte, ide sorolta a dohány és alkoholtermékek jövedéki adójának emelését, emelkedhet a népegészségügyi adó, és változik a cégautók adózása. A részletekről Varga Mihály fog beszámolni.

Nincs szó büntetővámokról az olajembargó esetében

Egyelőre nincs szó büntetővámok fizetéséről azok esetében, akik nem támogatnák az olajembargót. Gulyás Gergely megjegyezte, hogy ennek az uniós felvetésnek komoly jogi aggályai lennének.

Öt kormánybiztosa lesz a területfejlesztésnek

Navracsics Tibor területfejlesztési kormánybiztosai: Szabó Tünde, Czunyiné Bertalan Judit, Láng Zsolt, Móring József, Bányai Gábor.

Nem lesz nyelvvizsga-amnesztia

Gulyás Gergely szerint az, hogy a szomszédos országban háború van, senkinek nem nehezíti meg a nyelvtanulási, vizsgázási lehetőségeit. A járvány alatt ez indokolt volt, most nem.

Haderőfejlesztésre költik a honvédelmi alapot

Gulyás Gergely az Index kérdésére elmondta: a honvédelmi alapba befolyó összeget kifejezetten a haderő fejlesztésére, tehát nem a honvédelmi minisztérium mindennapi működésére költik.

Ki fog tárgyalni a pedagógusokkal?

Gulyás Gergely leszögezte, hogy a választási kampány véget ért, a jogszabályoknak megfelelően fognak eljárni, és bár a tanárok részéről jogos követelések merültek fel, de a szakszervezeti időzítés pártpolitikai színezetűvé tette a fellépést.

Kivel kell tárgyalnia Karácsony Gergelynek?

Gulyás Gergely úgy fogalmazott, világos, hogy hol kinek van hatásköre, Budapest ügyében területfejlesztési oldalról Navracsics tibor illetékes, de ha egy beruházás valósul meg, akkor a koordinációja Lázár János tárcájához tartozik. A fő felelősség a területfejlesztésé.

"Jó színvonalú az egészségügyi ellátás"

A magyar állam jó színvonalú, korszerű eszközökkel működő egészségügyi ellátást biztosít. A magánellátást, ha valaki igénybe akarja venni, tegye, ahhoz a kormányzatnak semmi köze. Azt viszont elvárják, hogy a kötelező egészségbiztosítási járulékokat mindenki fizesse be, és mindez nem vezethet a járulékfizetők számának csökkenéséhez - mondta Gulyás Gergely az Index kérdésére.

Napokon belül megjelenhet a különadókról szóló rendelet



Nagy Márton hangsúlyozta, hogy be kell szedni a pénzt, Gulyás Gergely hozzátette: napokon belül megjelenhet az extraprofit különadókról szóló rendelet.

Az extraprofit egy részéért a szektorok nem is dolgoztak meg

Nagy Márton szerint a bankszektor és az energiaszektor szereplői nem örültek az extraprofit bevezetésének, de tudomásul vették, hogy ebben a helyzetben most áldozatokat kell hozni. Ezek a szektorok is tudják, hogy ez olyan profit, amiért nem is dolgoztak meg.

Ki engedélyezi a titkos megfigyeléseket?



Gulyás Gergely szerint már lehet, hogy egy évtizede nem az igazságügyi miniszter írja alá a titkos megfigyeléseket, államtitkári feladat is lehet ez. A HVG idén újra kikérte az arra vonatkozó adatot, hogy hány titkos megfigyelést engedélyeztek. Gulyás Gergely nem látja semmilyen speciális indokát annak, hogy bármilyen adat, ami eddig nyilvánosnak minősült, most ne minősüljön annak.

Türelmet kér a kormány a pedagógus és a rendvédelmiek béremelése ügyében



Gulyás Gergely szerint indokolt a béremelés a tanárok és a rendvédelmiek esetében. Látja a kormány a nehézségeket, a kormányfő is jelezte már, hogy szükség van az emelésre, de néhány hónap türelmet kérnek még az érintettektől.

"Nem indokolt az áfacsökkentés"



Kérdésre válaszolva Gulyás Gergely nagyon határozottan cáfolta, hogy lenne áfacsökkentés. Egyszerűen csak azt mondta: jelenleg az áfacsökkentés nem indokolt.

Miért nem adtak kormánygaranciát a jégkorong-világbajnokság megrendezésére?



Gulyás Gergely elmondta: azért nem adtak kormánygaranciát a jégkorong-világbajnokság megrendezésére, mert épp egy világjárványból kilábalva jött a háború, ilyenkor fontossági sorrendet kell megállapítani, és nagy fájdalmukra hátrébb kellett sorolni ezt az igényt.

Mikortól kezd el csökkenni idehaza az infláció?



A Mandiner kérdésére Nagy Márton azzal válaszolt, hogy a hazai inflációt a világpiaci árak emelkedése okozza. Nálunk 9,5 százalékos jelenleg az infláció, viszont Nyugat-Európa több országában ez már két számjegyű. A gazdaságfejlesztési miniszter az MNB előrejelzését idézte, amely idén év végére 10, míg jövőre 5 százalék közüli drágulást vár.

A rakpartok nélkül Budapest közlekedése meg fog bénulni



Gulyás Gergely a rakpart autómentesítését elfogadhatatlannak tartja, úgy fogalmazott, hogy az az autósüldözés, ami a főpolgármester gyakorlata lett, példátlan, semmilyen koncepció nincs mögötte, ott is biciklisávok vannak, ahol nincsenek biciklisták, mindenhol dugóban állnak az autók. A miniszter megjegyezte: egy magát zöldnek tekintő politikus ilyen badarságot nem tehet meg, a rakpartok nélkül Budapest közlekedése meg fog bénulni.

Nincs szó médiaoldalak azonosításáról, hogy nem állnak-e külföldi érdekek szolgálatában



A médiafelületek azonosítása kérdésével a liberális oldalon szoktak előjönni, és a baloldal kezdeményezte a Kuruc.info betiltását - mondta Gulyás arra a kérdésre, hogy Kocsis Máté kezdeményezte bizonyos oldalak azonosítását, nem állnak-e külföldi érdekek szolgálatában. A kérdés nem merült fel a kormányülésen.

Meg nem indult beruházásokat tudnak elhalasztani, torzók nem lesznek



Az állami beruházások elhalasztásáról egy megközelítő lista van, az alapelv az, hogy ahol megkezdődött az építkezés, azok meg is épülnek, torzókat nem hagynak, de meg nem indult építkezéseket tudnak halasztani.

(Index - 24 nyomán)