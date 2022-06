Anyaország :: 2022. június 15. 11:32 ::

Már most több mint 2100 tanárt és 960 tanítót keresnek az iskolák

Még véget sem ért a 2021/2022-es tanév, már több ezer iskolai és óvodai álláshirdetést lehet találni a Közigállás.gov.hu-n. A helyzeten valószínűleg az sem javít, hogy az elmúlt hetekben több mint 150 pedagógus helyezte letétbe a felmondását a szakszervezeteknél. A kérdés persze az, hogy mi lesz így a szeptemberi tanévkezdéssel, írja az Eduline.

Több mint 2100 álláshirdetést dob ki a közszféra állásportálja, a közigállás.gov.hu a tanár keresőszóra a 2021/2022-es tanév utolsó előtti napján. Úgy tűnik, tanítóból is komoly hiány van az iskolákban, országszerte majdnem ezer - egészen pontosan 967 - betöltetlen állást hirdetnek az oldalon, de 853 hirdetés található az óvodapedagógus és 420 a gyógypedagógus szóra rákeresve.

Informatika, kémia, biológia, matematika, bármely szakos tanár

A hirdetések egy részében természettudományos tárgyak oktatásához keresnek tanárt az iskolák, például biológia és kémia szakosokat, de informatika- és matematikatanárt is sok helyre vennének fel. Olyan iskolák is vannak, ahol már most intézményvezetőt vagy vezetőhelyettest keresnek, de az oldalon gyógypedagógusi, gyógytestnevelői, zenetanári, angoltanári állásokat is szép számmal lehet találni.

Az óvodákban sem jobb a helyzet. Az álláskereső oldalon 850 hirdetés van, ráadásul több olyan óvoda is feladott hirdetés, ahova egyszerre négy-öt pedagógust is felvennének.

Bruttó 312 ezer forintért?

A szakemberhiány hátterében többek között a bérek állnak. Mennyit keresnek a tanárok? Kezdő bérük az alapképzés elvégzése és a minősítés után sem közelíti meg bármilyen más friss diplomásét. Egy pályakezdő, „gyakornok” pedagógus bére bruttó 312 000 forint pótlékkal együtt (ez nettó 207 ezer forint körüli fizetést jelent), tehát egy albérletre is csak szűkösen elég.

A tanári szakszervezetek több éve követelik az emelést, a minisztériummal tárgyalva azonban még mindig nem sikerült komolyabb eredményeket elérniük. Az egyik legfontosabb követelésük továbbra is az, hogy a pedagógusok garantált illetménye 2022. január 1-jétől a kormány által ajánlott 10 százalékon felül további 45 százalékkal emelkedjen. A kormány jelenleg viszont háromszor 10 százalékos béremelésben gondolkodik – ebből kettő már bele is került a tanárok bérébe pótlékemelés formájában.

Egy másik komoly probléma a területen a túlterheltség - a szakszervezetek erről is fogalmaztak meg követeléseket -, a magyar tanárok uniós összehasonlításban is sokat dolgoznak, legalábbis derül ki egy friss felmérésből is.

Van utánpótlás?

A pedagógusképzésre egy éve 13 110-en, 2020-ban 11 111-en, 2019-ben pedig 17 394-en jelentkeztek. A felvételizők száma az utóbbi években nem emelkedett, 2022-ben mindössze 11 978-an jelentkeztek, 3215-en választottak osztatlan tanári szakot, tanító szakot pedig 1465-en. A korábbi évek arányai alapján a jelentkezők körülbelül fele kerül be az egyetemekre, főiskolákra - ez alapján idén is 6-7 ezer körül lesz a sikeres felvételizők száma.

Az óvodapedagógusi képzésen például folyamatosan csökken a jelentkezők száma. Bár a képzést tizenöt egyetem és főiskola indít óvodapedagógus képzést, idén hatszázzal kevesebben felvételiztek erre a szakra, mint tavaly, és körülbelül feleannyian, mint öt éve. Nem meglepő, hogy a tanév végén több mint 853 óvónői állást hirdetnek, hiszen a bérek – finoman szólva – nem csábítanak tömegeket erre a pályára. Az óvodapedagógusok amúgy is alacsony fizetése ugyanis csak a tizenötödik "ledolgozott" évben emelkedik először – bruttó 6 ezer forinttal.