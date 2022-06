Anyaország :: 2022. június 17. 08:10 ::

Pintér: nem lesz béremelés sem az oktatásban, sem az egészségügyben - örüljenek, ha megússzák elvonás nélkül!

Az oktatásért és egészségügyért is felelős belügyminiszter csütörtökön egy zárt körű, nem sajtónyilvános eligazítást tartott a Nemzeti Közszolgálati Egyetemen. A Népszava szerint a miniszter beszédéből az derült ki, hogy béremelésre nem számíthatnak a dolgozók, sőt, annak örülhetnek, ha nem vonnak el a forrásokból idén.



Az állománygyűlésre – amelyen kifejezetten megtiltották a hangfelvételek, fotók készítését – Orbán Viktor és Gulyás Gergely is elkísérte a belügyminisztert. Pintér Sándor a minisztériuma alá tartozó szakterületek közel 500 vezetője előtt mondta el, hogy a ciklus alatt milyen feladatokat akar megoldani.

A miniszter lényegében ugyanazokat a problémaköröket említette most is, amelyekről már a kinevezése előtt, a miniszterjelölti meghallgatásán is beszélt. Hozzátette azt is: tudja, hogy minden, őhozzá tartozó területen vannak problémák a bérekkel, de ezek orvoslásáról szerinte csak akkor lesz érdemes beszélni, ha majd kiderült, hogy lesz-e mit szétosztani.

A Népszava szerint a miniszter szavaiból lényegében az derült ki, hogy a humánszférában még annak is örülhetnek majd a dolgozók, ha a meglévő forrásokat nem vonják el tőlük idén. Egyedül az orvosok örülhettek valamelyest, akiknél szó esett arról, hogy a jövő évben további 10 százalékos béremelésre számíthatnak, amelyet az intézményvezetők osztanak szét teljesítményarányosan.

Pintér Sándor azt is bejelentette, hogy meg akarják számolni az orvosokat Magyarországon (ezt a kormány az előző ciklusokban is tervezte, de még nem sikerült végrehajtani). Bemutatta továbbá azt is, hogy az egészségügyben – az eddig rendelkezésre álló adatok szerint – miként alakult a orvosok és szakdolgozók száma az utóbbi negyven évben, amiből kiderült, hogy míg az előbbiek száma többszörösére növekedett, addig az utóbbiaké változatlan maradt.

A miniszter azt is közölte, hogy az ügyeleti rendszer átalakítását, az alapellátási praxisok számának észszerűsítését, valamint a mesterséges intelligenciának a diagnosztikában való szélesebb körű alkalmazását is tervezik a kormányzati ciklusban. Hozzátette: van olyan terv is, miszerint a háziorvosi ellátás fenntartói feladatai az önkormányzatoktól az államhoz kerülnének, de ez nem jelentené azt, hogy a háziorvosok is a szolgálati jogviszony törvény hatálya alá kerülnének.

A belügyminiszter után Orbán Viktor is szólásra emelkedett, aki arról beszélt, hogy a következő négyéves kormányzati ciklusban, illetve tágabb értelemben az elkövetkező évtizedben milyen kül- és belpolitikai körülmények fogják meghatározni Magyarország lehetőségeit.

