Anyaország :: 2022. június 18. 11:43 ::

"Az új generációban is megvan az elköteleződés a nemzet ügyei iránt, ez pedig a Budaházy Györgyöknek köszönhető"

Megtelt a Gyorskocsi utcai előtti füves tér pénteken délután, ahol hazafiak demonstráltak az immáron 13 éve húzódó Budaházy-ügy miatt – írja az eseményről való beszámolójában a Magyar Jelen.

Budaházy Györgyre és társaira másodfokon újabb letöltendő ítéletet szabtak ki annak ellenére, hogy az elsőfokú tárgyalás eredménye bizakodásra adott okot. Budaházyt 2009. június 17-én tartóztatta le az akkor még a Gyurcsány–Bajnai-éra alatt működő rendőrség, ennek éppen 13 éve – kezdte felszólalását Budaházy Edda. Budaházy Edda a jelenlévőknek felolvasta a börtönben lévő hazafi levelét, amelyben tételesen fel vannak sorolva azok az ügyek amelyekért Budaházy György kiállt.

A felsorolásban a Trianonban aláírt békediktátum orvoslása, az EU-csatlakozás megakadályozása, a Gyurcsány-rezsim ellen való küzdelem és az LMBTQ-lobbi térnyerésének visszaszorítása is szerepelt. Jórészt olyan ügyek, amelyek bár nem maradéktalanul, de jobbára 2010 után teljesültek. Mindemellett élvezik a józan társadalom többségének támogatását. Márpedig a terroristák mindig egy hangos kisebbség véleményét képviselik – érvelt levelén keresztül a terrorizmus vádjával terhelt Budaházy.

Budaházy a levelében azt is megírta, hogy az igazságügy-miniszterhez, végső soron pedig a köztársasági elnökhöz fordul eljárási kegyelemért.

A következő szónok dr. Gaudi-Nagy Tamás ügyvéd, a Nemzeti Jogvédő Szolgálat ügyvezetője volt, aki azt hangsúlyozta, hogy ez a 13 év az igazságszolgáltatás tekintetében ugyanolyan mint a Gyurcsány Ferenc által vezetett kormányok alatt. A Gyurcsány-rendszer nem ért véget 2010-ben, hiszen helyettük ül most börtönben Budaházy György – mutatott rá. Gaudi kihangsúlyozta :

az ítélet jogtlan, drákói szigorúsággal meghozott verdikt a nemzeti érzelmű magyarok ellen, akik ellen egyetlen vádpont sem áll meg a jog talaján.

Gaudi ismertette, hogy a Nemzeti Jogvédő Szolgálat szívós munkával és jogi eszközökkel harcol a hazafiak mellett, majd megjegyezte azt is, hogy a most kiszabott összesen 125 év fegyházhoz képest az 1956-os harcos, Wittner Mária is 15 év után kiszabadulhatott a kommunista rezsim jogszolgáltatása alatt.

Öszessen 30 gyermek és 17 magyar család érintett az ügyben, akiknek az üldöztetéssel és a lelki terrorral terhelt időszakot már soha nem lehet visszaadni. Gaudi emlékeztetett arra, hogy Gulyás Gergely is egy nyilatkozatában arról beszélt, hogy a Budaházy-ügyben tanusított bírói magatartás veszélyezteti az igazságszolgáltatásba vetett hitet, és a bíróság már ebben az ügyben többszörösen leszerepelt. Gaudi szerint a jó megoldás az egyéni kegyelem intézménye lehet.

Ezzel értett egyet Drábik János is, aki úgy fogalmazott, hogy a kegyelem az a minimum aminek meg kell történnie, ezt követően lehet szó a kártérítésről. Drábik felidézte, hogy Budaházy legelőször Trianonnal kezdett el foglalkozni, ezért neki a Trianon Társaság vezetőjeként is ki kell állnia mellette, ahogy ő is mindig hitet tett a magyar ügyek mellett. Drábik János leszögezte: ez nemcsak jogi, hanem erkölcsi ügy is,

az új köztársasági elnöknek haladéktalanul lépnie kell.

A Mi Hazánkra utalva azt is megemlítette, hogy a Fideszen kívül már egy tiszta nemzeti erő is a törvényhozásban van, amely idővel képes lehet arra, hogy elhozza a szebb jövőt az elítélteknek.

A román bíróság által terrorizmus vádjával 5 évre börtönbe juttatott Beke István sorstársának nevezte Budaházyt, de értetlenül áll amellett, hogy a magyar bíróság még a románnál is magyarellenesebb.

Mit keresnek még ezek a bírák az állásaikban?

– kérdezte. Beke megemlítette azt is, hogy a 13 év alatt milyen torz családkép alakulhatott ki az érintett gyermekekben, hozzáfűzte, hogy ezt már semmi nem fogja tudni orvosolni. A meghurcolt székely hazafi minden döntéshozót jobb belátásra kért, és leszögezte, hogy nem az elítéltek a terroristák, hanem őket terrorizálják a koncepciós ítéletekkel.

25 év barátsága fűz Budaházy Györgyhöz, a pártelnöki tisztséget és a frakcióvezetői megbízatást is az ő szabadulásának eszközeként fogom használni

– kezdte beszédét Toroczkai László, a Mi Hazánk elnöke. Toroczkai beszélt arról a lelki terrorról amelyet a fogvatartottakkal szemben alkalmaznak. 2007-ben ő is itt raboskodott, neki akkor azt mondták, hogy a féléves lányát már csak felnőttként láthatja újra – emlékezett vissza. Toroczkai László kiemelte Gaudi-Nagy Tamás önzetlenségét, amelynek köszönhetően az ő ügye nem jutott el szabadságvesztésig. A Budaházy és társai ellen indított eljárást döbbenetesnek és embertelennek nevezte tudatva, hogy a bíró többször is személyeskedő és a pozíciójához méltatlan megjegyzéseket tett a hazafiakra. Az elmúlt 25 évben a náci mellett a terrorista volt az a bélyeg, ami ellen már a jog sem hatott, ezért a politikának most van igazán feladata – tette hozzá.

Toroczkai László ismertette, hogy Budaházyval folyamatosan egyeztet arról, hogy mikor és milyen formában tudja az ő ügyét képviselni. A Mi Hazánk elnöke kedden ezzel fogja kezdeni napirend előtti felszólalását.

Toroczkai rávilágított arra, hogy Magyarországon még mindig gondolkodó emberek milliói vannak, és a fiatalokat sem szívta magába a nihilizmus abban a mértékben, ahogyan az Európa nyugati országaiban tapasztalható. Az új generációban is megvan az elköteleződés a nemzet ügyei iránt, ez pedig a Budaházy Györgyöknek köszönhető, akik mi magunk vagyunk mindannyian, ezért is kötelességünk a végsőkig harcolni.

A békés tüntetés végén Sziva Balázs, a Romantikus Erőszak frontembere fellépésével állt ki Budaházy mellett. Sziva azt üzente, hogy nem mehetünk vissza 90-es évek elé. Tarthatatlan, hogy az igazi bűnösök élik világukat, az igaz emberek pedig a rácsok mögött sínylődnek.