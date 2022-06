Anyaország :: 2022. június 21. 10:04 ::

Jó móka a vonatos szelfikézés, hárman is kórházban vannak miatta

Jelenleg is három olyan súlyosan égett fiatal életéért, gyógyulásáért küzdünk égésintenzív osztályunkon, akik vonattetőre másztak szelfizni (vagy épp fent lévő társukat menteni), vagy egyszerűen kipróbálni, milyen érzés fent lenni. Soha nem szabadna átélni, amit ők és gyógyítóik ebben a percben is átélnek - írja Fb-oldalán a Bethesda Gyermekkórház.



Hozzáteszik: a magasfeszültségű vezetéket nem kell megérinteni, egy-másfél méteres távolságból is áthúzhat az áram, a 25 000 volt, és meggyullad az emberi test.

A hozzászólók ezzel nem feltétlenül értenek egyet, egyikük azt írja:

1,5-2m 25 kV esetén? Azért a fizikát ne akarjuk már felülírni, ha nem muszáj. 2 m a biztonságos megközelítés határa a szakképzetlen személyeknek, 1,5 m-re közelíthetik a megfelelően kioktatott és vizsgázott személyek, különleges intézkedések mellett jelenleg 0,5 m a határ. A szigetelési távolság kb. 25-30 cm, elég megnézni a porcelán szigetelők méreteit. A tényleges átívelés (nem áthúzás) legfeljebb pár centiről fog bekövetkezni (hogy mennyi lesz az a pár centi, az sok mindentől függ). A dolog veszélyességét ugyanakkor nem lehet eléggé hangsúlyozni, mert több önmagában is legtöbbször halált okozó tényező működik egyszerre. Egyrészt a kialakuló zárlati áram több ezer amper is lehet (otthon a kismegszakítók max. néhány 10 A-esek), ez, ha átfolyik a testen, kb. mindent elpusztít, emellé jön a villamos ív (kisülés) hőhatása, ami kb. 4000 C fok, és nem mellesleg a delikvens az esetek többségében le is zuhan a magasból. Az én gyerekkoromban még voltak tv-reklámok, amelyek a villamosáram veszélyeire hívták fel a figyelmet, meglehetősen jó dramaturgiával, így eszünkbe se jutott ostobaságot elkövetni.