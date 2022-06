Anyaország :: 2022. június 22. 08:20 ::

Visszatérhetnek a vármegyék és a főispánok - a liberálisok teljesen kikészültek tőle

Két ponton változtathatja meg az Országgyűlés az Alaptörvényt, miután a Fidesz frakcióvezetője tegnap egy módosító javaslatot terjesztett be. A Kocsis Máté által jegyzett javaslat alapján ezentúl ötévente, egy időben tervezik megrendezni az önkormányzati és az európai parlamenti választásokat, a magyar közigazgatás alapvető egységeit ezentúl a megye helyett a vármegye elnevezés illeti meg.

A módosító e második része nem előzmény nélküli, hiszen már az Alaptörvény megalkotása idején, 2011-ben felvetődött, hogy ismét visszavezessék a történelmi hagyományainknak megfelelő, és 1949 előtt hivatalosan is alkalmazott vármegye elnevezést. Ez akkor végül még nem került be az új alkotmányba, most azonban megvalósulni látszik, írja a Mandiner.

A kommunisták szüntették meg



Az örökös főispáni cím használatát az 1947. évi IV. törvény tiltotta be, majd 1950-ben bevezették a tanácsrendszert. Ács Lajos, az MDP politikai bizottságának tagja 1954-es beszédében őszintén szólt: „a Szovjet Hadsereg kikergette a főispánokat, főszolgabírókat, a népelnyomó jegyzőket, a csendőröket, a katonatiszteket, a földesurakat, a nagy gyárak, a bankok, a kereskedelmi vállalatok tulajdonosait.” A Fidesz frakcióvezetője a törvényjavaslat indoklásában kifejtette, a megyék elnevezése a magyar történelmi hagyományokra, a történeti alkotmányunk vívmányaira való tekintettel változik meg, hiszen a közigazgatásunk alapvető területi egységei az államalapítástól kezdődően egészen 1949-ig a vármegyék voltak.

A vármegye szó használatát a korábbi magyar alkotmányos és államigazgatási rendszerrel teljesen szakítani kívánó diktatórikus kommunista rendszer szüntette meg.

A javaslat indoklása úgy fogalmaz:

A vármegye szó használatának visszaállítása a mai magyar jogrendbe biztosítja, hogy az ezeréves magyar államiság alkotmányos hagyományai e formában is továbbéljenek. Emellett a vármegye szó használata a nemzeti összetartozás eszméjét, közös történelmi emlékeink megőrzését és egyben a magyar demokrácia nemzeti karakterét is erősíti. A vármegye kifejezés használatával jobban hangsúlyozható, hogy a magyar államszervezés és államszerkezet központi gondolati motívuma a nemzeti szuverenitás és ezen keresztül az európai civilizáció sarokköveinek megvédése.

Kormánymegbízottból főispán

A kedden benyújtott költségvetési törvénycsomag egyik módosító javaslata szerint a kormánymegbízott elnevezés helyett ismét bevezetnék a főispán elnevezés használatát.

A Varga Mihály pénzügyminiszter által jegyzett javaslat indoklása szerint a főispán elnevezést a történelmi hagyományok tisztelete és újjáélesztése jegyében vezetnék be.

A főispán kifejezés visszaépítése a magyar jogrendbe lehetőséget teremt arra, hogy a mai magyar közigazgatás több szállal kötődjön a kommunizmus előtti magyar államigazgatás fogalmi készletéhez és ezáltal az ezeréves magyar államiság alkotmányos hagyományai e formában is továbbéljenek. Az európai országok esetében is számos példát találunk korábbi korokba visszanyúló kifejezések modern kori használatára.

Az említett módosításokhoz hasonló volt az, amikor az egykori Kúria 2012-ben visszakapta eredeti elnevezését, miután 1949-től egészen odáig a Legfelsőbb Bíróság nevet viselte, valamint a járások mint a megyénél egy szinttel kisebb közigazgatási egységek rendszerének szintén 2012-ben történt újbóli bevezetése.

Idegállapotban a ballibek

Szabó Tímea: Orbán legyen Döbrögi!



A kormány az imént benyújtotta a jövő évi költségvetést megalapozó törvényt, amelyben a kormánymegbízottat átnevezik főispánra. Kicsit hiányolom a szövegből, hogy akkor Orbánt meg nevezzük át Döbrögire.

Gábor György már látja a pandúrokat is



Nekem bejönnek a főispánok. Hamarosan jönnek a lófők, a tiszttartók, a tárnokmesterek, a pandúrok, a zsebrákok, a porkolábok, a személynökök, az udvarmesterek, a taksás jobbágyok, a ludovikások, a zászlósurak, az étekfogómesterek, a kendék, a kenézek, a strázsamesterek, a szolgabírók, az ispotályos lovagok, a karpaszományosok, a fertálymesterek, a kasznárok, a fullajtárok, a főrendek, az óbesterek, a summások, a brigadérosok, a hétszilvafás nemesek, az erdőispánok, a kuriális nemesek, jön a füstpénz, az árumegállító jog, a rovásadó, a fenyítőszék, a főkegyúri jog, az úriszék, jön a leventemozgalom, jönnek az istenítéletek, jön az első éjszaka joga, mert már itt van a vazallitás, minden-minden, csak az a Közbátorsági Választmány nem képes felállni soha ebben az országban.

Perintfalvi Rita Publik visszatért a régi kedvenchez: Viktor, a király



MAGYARORSZÁG ELŐRE MEGY, NEM HÁTRA: JA, HOGY A KÖZÉPKOR AZ ELŐRE?

Itt volt már az ideje annak, hogy Orbán Viktor, a király, méltó titulussal és ranggal ajándékozza meg hűbéres csatlósait. Ezért kitalálta és a kisbíró hamarosan ki is hirdeti, hogy holnaptól Abszurdisztánban főispánnak neveztessék minden kormánymegbízott! Azt a kevés nőneműt közülük meg nevezzék főispinének vagy inkább vessék őket tömlöcbe, nem kell ide a kormányzáshoz semmiféle némber! Holnapután az is hirdettessék ki, hogy a főispánság örökletes, vagyis nem kell ide többé választás sem, hiszen a megbízás élethosszig szól. A kellőképpen szolgalelkű egyházfiak is részesüljenek az örökös ispánság kegyében, hiszen nélkülük nem igen tudná országa vidékének népét ennyire meghülyíteni a király. Nekik is jár hát az elismerés! Aki megkapja a rangot, azonnal engedelmességet fogad a királyának és leteszi esküjét a kezébe. Aki megszegi esküjét, annak fejét vétessék egy nyilvános örömteli mulatság keretében az egyik focistadionban! Kenyeret és cirkuszt a népnek, éljen Viktor, az Istentől rendelt király!

A kormány által futni hagyott szemkilövetők fenyegetőznek tömlöccel

Ha Orbán Viktor törvénytelen kormánya minden erejével azon lenne, akkor sem tudná jobban bizonyítani, hogy teljességgel alkalmatlan a kormányzásra, mint a költségvetést megalapozó, legfrissebb törvényjavaslatával. Miközben a 400 forintos euróárfolyam, az elszabaduló infláció és a brutális orbáni megszorítások egyszerre temetik maguk alá a magyar embereket, Orbánék arról rendelkeznek, hogy a kormánymegbízottakat mostantól főispánnak kell hívni.

A Demokratikus Koalíció szerint egyértelmű, az Orbán-kormány végérvényesen elvesztette a kapcsolatát a valósággal és már nem is akarja megérteni, hogy mik az ország igazi problémái. A DK ezek után kíváncsian várja, hogy Rogán Antalt mikortól fogják főpohárnoknak hívni vagy Bayer Zsolt titulusa esetleg vármegyei írnokra változik-e. Azt a napot pedig igazán várjuk, amikor Mészáros Lőrincre és Tiborcz Istvánra már a tömlöctartók fognak vigyázni.