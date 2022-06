Azt már sajnos megszokhattuk, hogy nem csak "Pride"-nap, -hónap, vagy egyéb más van, hanem már -év vagy -évtized, ennek újabb állomása, hogy egyre több helyre szivárog be, ezúttal egy amerikai gyökerű tatabányai cég "boldogítja" ezzel dolgozóit: jól látható helyre kitűzték a homokoszászlót.

Egyébként birtokunkba jutott egy belső levél is, amellyel igyekeznek szegény dolgozókat "érzékenyíteni", lássuk tehát:

Örömmel tájékoztatunk benneteket, hogy Magyarországon is elindul az OPEN.

Az OPEN (Out and Proud Employee Network) egy ARG (Associate Resource Group) – önszervező dolgozói csoport, aminek célkitűzése egy olyan környezet építése, ahol az LGBTQ+ emberek vállalhatják magukat, kiteljesedhetnek, nem kell megkülönböztetéstől tartaniuk. A központi OPEN ARG egyik legfontosabb célkitüzése a 2022-es pénzügyi évben az, hogy az EMEA régióban is – ahová Magyarország is tartozik – aktívabb legyen, ezzel csatlakozva a többi globális régióhoz.

A BD számára az egész világon kiemelt fontosságú a befogadás támogatása, a sokszínűség erősítése. Az ARG csoportok fő feladata a marginalizált csoportok (nők, faji kisebbségek, vallási kisebbségek, fogyatékkal élők, LGBTQ+ közösség, stb.) képviselete önszervező csoportok segítségével BD-n belül és kívül. Statisztikák szerint a magyar lakosság 6-8%-a tartozik bevallottan valamelyik kisebbséghez az LGBTQ+ csoporton belül (ez BD Tatabánya esetében 80-100 főt jelent). Ez nem kevés, de jóval a globális átlag alatt vagyunk, aminek az lehet az egyik oka, hogy az emberek többsége ezt még a szűk környezete előtt sem vállalja, fél a következményektől, a negatív megkülönböztetéstől. A BD-nél fontos számunkra, hogy mindenki szabadon vállalhassa önmagát. Ehhez szeretnénk biztonságos környezetet és támogatást nyújtani.

Ismeretterjesztő anyagokkal szeretnénk egymáshoz közelebb hozni a megértést a ciszgender heteroszexuális és az LGBTQ+ emberek között. És még nagyon sok minden mást szeretnénk megvalósítani az OPEN csoportban. Ehhez keresünk önkénteseket. Ha vállaltan vagy nem vállaltan az LGBTQ+ közösséghez tartozol vagy nem tartozol a közösséghez, de fontos neked az érdekek képviselete és szeretnél “Szövetséges” lenni, köztünk van a helyed!

Lehetőségünk lesz együtt dolgozni a globális, EMEA régióbeli és az egyes országok OPEN csoportjaival közös vagy egyéni tevékenységeken, amik segítenek fejleszteni az LGBTQ+ közösség elfogadását, a közös tanulást és támogatást. Semmi nem kötelező, minden rajtunk áll. A központi anyagok, aktivitások segíthetnek, de teljes szabadságunk van saját tevékenységek kidolgozására, amik a mi kis magyar BDs közösségünket erősíthetik.