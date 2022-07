Anyaország :: 2022. július 14. 10:31 ::

Újabb gyanúsítottak a Völner-Schadl-ügyben, árulkodó nyomok a végrehajtók névjegyzékében

Újabb négy személyt hallgatott ki gyanúsítottként a Központi Nyomozó Főügyészség (KNYF), így már 19 gyanúsítottja van a Völner–Schadl-ügynek – értesült a 24.hu. A nyomozóhatóság tájékoztatása szerint a Völner Pál volt államtitkárt és Schadl Györgyöt, a Magyar Bírósági Végrehajtói Kar elnökét is érintő korrupciós ügyben a legutóbb meggyanúsított személyek közül az egyik végrehajtó.

A lap információi szerint utóbbi személy Schadl György felesége, Schadl-Baranyai Helga, aki Gödöllőn önálló bírósági végrehajtó. Bár több végrehajtótól és az ügyvédtől is úgy értesültek, hogy az MBVK-elnök neje is gyanúsított lett, az információt sem ő, sem pedig a Magyar Bírósági Végrehajtói Kar nem erősítette meg.

Ugyanakkor az MBVK honlapján elérhető végrehajtói névjegyzékben kedden megjelent tájékoztatás is árulkodó. Schadl-Baranyai Helga – férjéhez hasonlóan – már nem látja el a munkáját, hanem egy másik végrehajtó, Bihari Zsófia Nóra vette át állandó helyettesítését. Figyelemre méltó, hogy szintén a közelmúltig a börtönbe zárt MBVK-elnököt a felesége helyettesítette a budaörsi végrehajtói irodájában, ám erre a posztra is egy másik végrehajtó került Schadl-Baranyai Helga helyett. Schadl György állandó helyettese immár Andresin Konstantin, aki Békéscsabán végrehajtó.

A Központi Nyomozó Főügyészség tájékoztatása szerint továbbra is két személy van letartóztatásban, egyikük Schadl György, aki már tavaly év végén rács mögé került. Az MBVK-elnöknek és feleségének egyébként 2021-ben is busás hasznot hoztak a végrehajtói irodák. Schadl György saját budaörsi irodája még úgyis 102 milliót hozott neki, hogy a börtönben ült. Felesége gödöllői irodája – amiben Schadl is tulajdonos – pedig rekordbevételre tett szert, 2021-ben 258 millió forint nyereséget termelt.

A büntetőügyben Schadl György mellett Völner Pál volt miniszterhelyettest hivatali vesztegetés elfogadásával gyanúsítja az ügyészség. Mentelmi jogát tavaly év végén kérte ki Polt Péter legfőbb ügyész, aki beadványában azt írta, hogy a megalapozott gyanú szerint Völner hosszú időn keresztül, rendszeresen, lényegében fizetésként, alkalmanként 2–5 millió forintot fogadott el Schadl Györgytől. A Legfőbb Ügyészség gyanúja szerint a végrehajtói kar elnöke összesen 83 millió forintot adott át az államtitkárnak a többi között azért, hogy azokat a személyeket nevezzék ki végrehajtónak, akiket a kar elnöke támogatott, valamint hogy az Igazságügyi Minisztérium hatáskörébe nem tartozó támogatásokat nyerjen el a Schadl által megjelölt személy vagy cég. Schadl az ügyészség szerint még több pénzre, több mint 880 millió forint illegális jövedelemre tett szert a közbenjárására kinevezett végrehajtóktól.