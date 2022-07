Anyaország :: 2022. július 18. 18:01 ::

Íme a parizeus után a Jobbik új frakcióvezetője: egy orvosnepper

Íme a parizeus után a Jobbik új frakcióvezetője, és a botrányairól szóló pártelnökségi levelezés, illetve legalábbis amit én írtam anno. Lukács László eddig szürke hivatalnokként bármit végrehajtott – és képes másnap az ellenkezőjét is. Élete legnagyobb „sikere”, hogy magyar orvosokat toborzott külföldi munkavállalásra, sőt meg is szervezte azt jó pénzért, egyfajta orvosnepperként, ahogy arra most első frakcióvezetői felszólalása alatt a laptopvédőmmel felhívtam a figyelmet, írja bejegyzésében Novák Előd, alább a folytatás.

Abból gazdagodott meg, hogy a magyar egészségügy tönkretételében közreműködött, azon nyerészkedett, kifejezetten ilyen cége és honlapja volt. Ezt a képviselővé válását megelőzően elhallgatta a Jobbik vezetősége elől, majd amikor kiderült, 2016 márciusában kezdeményeztem Lukács László mandátumából való visszahívását, sőt ezt is írtam akkor alelnökként a Jobbik elnökségi levelezőlistájára: „Javaslom, Lacival fizettessük vissza azt a 300 ezres kampánytámogatást, amit anyjának adott jogi tanácsadásért. Ezt még támadás nélkül is meg kéne tennünk, erkölcsi alapon”.

Ugyanis az első alkalommal, ahogy közpénzhez fért, máris visszaélt vele – s most ő kezeli a Jobbik frakciójának több száz millió forintját... Eleve milyen jogász az, aki jogi tanácsadásért fizetett? És mennyire hihető, hogy amikor a saját anyjától segítséget kér, akkor az csak pénzért hajlandó? Tehát anyai tanácsért kért 300 ezret... Pár nappal később megint írtam a Jobbik elnökségi levlistájára: „Sajnálom, hogy miközben magánbeszélgetésben egyikőtök még hazaárulásnak is minősíti az esetet, itt a listán és másutt érdemben nem adtok hangot ennek, s az anyja tanácsáért számlázott közpénz visszafizetésére tett javaslatomra sem reagált senki.” Az ilyen kezdeményezéseim miatt vétózott engem Vona Gábor, az ilyenek miatt kellett a mandátumomat is visszaadjam én – pl. egy orvosnepper helyett.